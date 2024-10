FOCUS-Gesundheit

Fundierte Daten geben seriösen Überblick: TOP-Kliniken 2025 - Die neue "FOCUS-Klinikliste" zeigt Ihnen das passende Krankenhaus für Ihre Erkrankung

Die Wahl der richtigen Klinik ist die beste Voraussetzung für eine optimale Versorgung und eine schnelle Genesung. Dabei kann Ihnen "Die Klinikliste 2025" helfen, die das Magazin FOCUS-Gesundheit jetzt veröffentlicht hat. Sie unterstützt Patientinnen und Patienten auf der Suche nach der bestmöglichen Behandlung. So können auch überflüssige Therapien vermieden werden. Die Liste bietet mit über 500 Krankenhäusern mit knapp 14.000 Fachkliniken einen fundiert recherchierten Überblick über die Behandlungsmöglichkeiten von 60 Krankheitsbereichen. Zusätzlich erfahren Sie in der Printausgabe und online unter anderem, welche Kriterien für und gegen eine Rücken-OP sprechen, woran Sie Kliniken mit guten Hygienemaßnahmen erkennen und was Sie zu Ihrem eigenen Schutz vor Infektionen tun können.

Jeder wünscht sich die bestmögliche Behandlung für seine spezifische Erkrankung. Die Wahl der geeigneten Fachklinik ist eine wichtige Voraussetzung dafür. Patientinnen und Patienten müssten sich "gut informieren", betonte auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Mai 2024 im FOCUS-Interview. Denn je nach Krankheitsbild sei man in der nächstgelegenen Klinik nicht unbedingt am besten aufgehoben. Damit Patientinnen und Patienten die dafür notwendigen und vor allem verlässlichen Informationen erhalten, analysiert FOCUS-Gesundheit jedes Jahr ca. 14.000 Fachkliniken für verschiedene Krankheitsbereiche. Das Ergebnis der Datenauswertung in diesem Jahr: 523 Krankenhäuser mit 1.808 Kliniken und Empfehlungen für 60 Krankheitsbereiche. Neben einer besseren Patientenversorgung können die Listen auch dazu beitragen, unnötige Klinikbesuche zu reduzieren und so das Gesundheitswesen zu entlasten.

Umfangreiche Fragebögen für jeden einzelnen Fachbereich

Wie bei den etablierten FOCUS-Ärztelisten, die jedes Jahr im Frühjahr erscheinen, entwickelt FOCUS-Gesundheit gemeinsam mit dem Recherche-Institut FactField auch die Methodik zur Erhebung der Kliniklisten. Das Unternehmen FactField ist verantwortlich für die Datenbasis und führt die Klinikbefragung durch, wertet die Daten aus und liefert die aufbereiteten Ergebnisse an FOCUS-Gesundheit.

In die Recherche fließen die Daten von allen 1.629 öffentlichen Krankenhäusern in Deutschland und den ihnen angeschlossenen 14.383 Fachkliniken ein. Während der Recherche wurden die Kliniken befragt und Daten aus öffentlichen Quellen analysiert. Eine wichtige Informationsquelle für die Verifizierung und Ergänzung der Daten aus der Klinikbefragung sind die "strukturierten Qualitätsberichte". Kliniken sind gesetzlich dazu verpflichtet, Qualitätsdaten zu erheben, zu dokumentieren und offenzulegen. Darin enthalten sind medizinische Kennzahlen, etwa Fallzahlen zu bestimmten Diagnosen und Therapien, wie auch strukturelle Kennzahlen, etwa die Anzahl der Mitarbeitenden.

Um den Ruf einer Klinik zu ermitteln, befragen die Datenanalystinnen und -analysten Ärztinnen und Ärzte aus niedergelassenen Praxen und Krankenhäusern, in welche Kliniken sie selbst gehen oder Verwandte schicken würden. Das eigene Haus darf dabei nicht genannt werden. 12.922 Fachklinikempfehlungen sammelten die Rechercheure für die Klinikliste 2025. Mit geringerer Gewichtung fließen in die Erhebung auch Empfehlungen ein, die Kliniken für andere Häuser abgeben. Eine ähnliche Priorisierung gilt für die Patientenzufriedenheit, für die Recherche-Ergebnisse aus mehreren Internetportalen hinzugezogen wurden.

Top-Kliniken nach medizinischen Fachgebieten oder Indikationen sortiert

Aus diesem Verfahren gehen am Ende die finalen Klinik-Empfehlungen hervor. Die von FOCUS-Gesundheit empfohlenen Top-Kliniken werden nach ihren medizinischen Fachgebieten oder Indikationen geordnet. In den Listen finden Nutzerinnen und Nutzer nähere Angaben zu den Empfehlungskriterien: dem Medizin-Score als Maßstab für die medizinische Qualität, wie häufig eine Klinik von Expertinnen und Experten empfohlen wird, sowie Pflege- und Hygienestandards. Zusätzlich wurden weitere Informationen zur Klinik ergänzt, etwa Patientenservices und Digitalangebote, die Anzahl der Fachärztinnen und Fachärzten sowie Pflegekräfte der Fachabteilung oder die Bettenanzahl des Gesamtkrankenhauses. Die Aufnahme in die Liste ist kostenlos und nicht käuflich. Die aktuelle Liste der von FOCUS-Gesundheit empfohlenen Top-Kliniken finden Sie online unter www.focus-gesundheit.de/top-nationale-fachklinik/suche und gedruckt in der aktuellen Ausgabe.

30 Jahre FOCUS-Klinikliste

Die erste FOCUS-Klinikliste erschien im Jahr 1994. Seitdem setzt sich FOCUS-Gesundheit dafür ein, die Qualität von Krankenhäusern in Deutschland einzuordnen und transparent zu machen. Das Ziel der Redaktion ist gleichgeblieben und heute ebenso wichtig wie vor 30 Jahren: eine journalistisch erhobene und aufbereitete Informationsquelle für Patientinnen und Patienten, die auf der Suche nach der für ihre Erkrankung bestmöglichen Behandlung sind.

Die Klinikliste 2025 in Zahlen

1.629 analysierte, öffentliche Krankenhäuser mit 14.383 Fachkliniken

12.922 Fachklinikempfehlungen durch qualifizierte Medizinerinnen und Mediziner

60 Fachbereiche

1.808 empfohlene Kliniken

