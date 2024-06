Matchday Nutrition GmbH

Wie MATCHDAY NUTRITION® Fußballern zu Spitzenleistungen verhilft - auch über 90 Minuten hinaus

Berlin (ots)

Die optimale Ernährung im Fußball ist entscheidend - nicht nur für Profis, sondern auch für Hobbysportler, die ihre Freizeit auf dem Spielfeld verbringen. Doch die meisten Amateurspieler, die nicht wie Bundesliga-Profis über ein geschultes Team aus Ernährungsberatern und Coaches verfügen, wissen oft nicht, wie sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Hier setzen Stephan Berg und Felix von Zabiensky mit MATCHDAY NUTRITION® an: Mit ihren innovativen Nahrungsergänzungsmitteln haben die Unternehmer eine Lösung geschaffen, um Fußballern zu helfen, ihre Spielleistung auf ein neues Niveau zu heben. Hier erfahren Sie, wie ihre Produkte dazu beitragen, dass Fußballspieler auch in der zweiten Halbzeit alles geben können und wie ihre langwierigen Verletzungen endlich der Vergangenheit angehören.

Fußball bleibt in Deutschland die beliebteste Sportart - laut einer DFB-Statistik von 2023 verbringen mehr als 7 Millionen Menschen ihre Freizeit auf dem Spielfeld. Jeder Amateur Fußballer kennt dabei Probleme wie: Krämpfe und Leistungseinbrüche in der zweiten Halbzeit, langsame Regeneration mit starkem Muskelkater und häufige Verletzungen. Diese Probleme resultieren in der Regel nicht aus fehlerhaften Trainingstechniken, sondern aus einer unzureichenden Ernährungsweise. "Viele Amateurfußballer haben nicht den Vorteil, wie Profis von Ernährungsberatern betreut zu werden und über eine optimale Ernährung aufgeklärt zu werden", erklärt Stephan Berg, Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION®. "Sie glauben fälschlicherweise, dass Bananen, Iso-Drinks und Energieriegel die beste Wahl für mehr Leistung auf dem Platz sind. Ebenso sehen sie 'normales' Wasser oder Fruchtsäfte als die besten Optionen zur Flüssigkeitsversorgung an - doch diese Fehleinschätzungen verhindern, dass Amateurfußballer ihr volles Potenzial ausschöpfen können."

"Auch als Hobby-Fußballer ist es entscheidend, seine Ernährung zu optimieren, um 90 Minuten leistungsfähig zu sein und schwerwiegende Verletzungen zu vermeiden", betont Felix von Zabiensky, ebenfalls Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION®. Gemeinsam haben sie einen Anlaufpunkt für Fußballspieler geschaffen, die ihr volles Potenzial ausschöpfen wollen. "Wir bieten Sportnahrung speziell für Fußballer an - die richtigen Nährstoffe für alle Phasen des Trainings und Spiels und maximale Leistungsfähigkeit", erläutert Stephan Berg. Die Wirksamkeit ihrer Produkte wird durch studienbasierte Inhaltsstoffe und die Verwendung von zahlreichen Bundesliga-Vereinen bestätigt - kein Wunder, denn die Unternehmer arbeiten eng mit Ernährungswissenschaftlern zusammen, um die Produkte perfekt auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abzustimmen. Das Sortiment von MATCHDAY NUTRITION® umfasst neben Nahrungsergänzungsmitteln auch Pulver und Riegel. "Unsere Produkte helfen Spielern, ihre Leistung zu steigern, Verletzungen zu reduzieren und die Regeneration zu beschleunigen", versichert Felix von Zabiensky.

MATCHDAY NUTRITION® bringt Innovation und Wirksamkeit in jede Trainingstasche

Die Nahrungsergänzungsmittel, Pulver und Riegel von MATCHDAY NUTRITION® sind nicht nur darauf ausgelegt, die Leistung von Fußballern zu optimieren, sondern zeichnen sich auch durch ihre Einfachheit aus. "Hand aufs Herz: Die wenigsten Fußballspieler haben Zeit und Interesse, komplexe Ernährungspläne in ihren Alltag zu integrieren", verrät Stephan Berg. "Deshalb war es uns wichtig, Produkte zu entwickeln, die in weniger als 10 Sekunden zubereitet werden können und in jede Trainingstasche passen." Gleichzeitig bietet das Unternehmen über 15 verschiedene Geschmacksrichtungen an, um die Bedürfnisse aller Kunden zu erfüllen. "Um den Einstieg in unser Sortiment zu erleichtern, bieten wir neuen Kunden zunächst ein Probierpaket an, das neben den Produkten auch einen kostenlosen Shaker und eine Trinkflasche enthält", ergänzt Felix von Zabiensky.

Die Produkte von MATCHDAY NUTRITION® zeigen ihre Wirkung - das bestätigen nicht nur Bundesliga-Profis, sondern auch eine begeisterte Community mit über 20.000 Social-Media-Followern. "Wir sind ständig im Austausch mit unseren Kunden und nehmen ihr Feedback sehr ernst", betont Stephan Berg. Besonders positiv wird das Kapselprodukt STRONG bewertet, das entwickelt wurde, um Verletzungen vorzubeugen und Muskeln, Gelenke und Bänder zu unterstützen. "Viele unserer Kunden berichten, dass die Anwendung dieses Produkts ihre langanhaltenden Probleme mit Verletzungen deutlich verbessert hat und sie wieder regulär am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen können", erzählt Felix von Zabiensky.

Stephan Berg: Von der Leidenschaft zum Erfolg

MATCHDAY NUTRITION® verkörpert Leidenschaft - für Fußball, Ernährung und Leistungsoptimierung. Geschäftsführer Stephan Bergs beruflicher Weg wurde von seiner Begeisterung für den Sport geprägt: Nach einem Studium im Kommunikationsmanagement mit Schwerpunkt Sport absolvierte er eine Ausbildung zum diplomierten Ernährungscoach (IST) und war Teil des Trainerstabs der A-Jugend beim 1. FC Union Berlin e. V. Seine erste Expertise im Bereich Nahrungsergänzungsmittel zur Leistungsoptimierung im Sport erwarb er als Leiter des Customer Care Bereichs bei der foodspring GmbH. Gemeinsam mit Felix von Zabiensky, Marketing-Experte, den er in der gemeinsamen Zeit bei foodspring kennenlernte, gründete er MATCHDAY NUTRITION®, um die Ernährung von Fußballspielern zu revolutionieren.

"Unser Ziel ist es, jedem Fußballbegeisterten die Möglichkeit zu geben, das Beste aus sich herauszuholen", erklärt Stephan Berg. "Jeder Hobby-Fußballer sollte die Chance haben, Leistungen zu erbringen, die denen von Profis gleichkommen." Langfristig streben die beiden Unternehmer an, zur führenden Marke für Fußballernährung in Europa zu werden. "Zuallererst möchten wir sicherstellen, dass unsere Produkte bald nicht nur online, sondern auch in Verkaufsstellen wie 11teamsport, Absolute Teamsport und Intersport erhältlich sind", fasst Felix von Zabiensky zusammen.

