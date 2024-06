Unisun Energy Group

Unisun Energy Group erweitert europäische Präsenz mit neuer Niederlassung in München

Die Unisun Energy Group, ein führender Anbieter von intelligenten Dienstleistungen im Bereich der erneuerbaren Energien für Industrie und Gewerbe, ist stolz darauf, die offizielle Eröffnung ihrer deutschen Tochtergesellschaft, der Unisun Energy Service GmbH, in München im Juni dieses Jahres bekannt zu geben. Die Tochtergesellschaft wird sich darauf konzentrieren, den gesamten europäischen Markt zu bedienen und umfassende Energiedienstleistungen anzubieten, einschließlich Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung von Anlagen, Fehlerbehebung und Kundendienst für Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) in Bereichen wie Kraftwerke und Elektrofahrzeuge (EV). Ihre Expansion zielt darauf ab, die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen in ganz Europa zu befriedigen.

"Wir haben das immense Marktpotenzial in Europa für den Betrieb und den Kundendienst von Anlagen für erneuerbare Energien erkannt. Unser Team in Europa verfügt über die erforderlichen elektrotechnischen Qualifikationen, die den europäischen Normen entsprechen, sowie über umfangreiche Erfahrungen im Energiebetrieb und im Kundendienst in ganz Europa. Mit der Unterstützung internationaler Talente sind wir bereit, neue Chancen auf dem europäischen Markt zu ergreifen, die Energiewende voranzutreiben und gemeinsam eine nachhaltige Zukunft zu gestalten", so Xu Hanfeng, CEO der Unisun Energy Group.

Um den Anforderungen des lokalen Marktes gerecht zu werden, bietet die deutsche Tochtergesellschaft die folgenden Dienstleistungen an:

Energiedienstleistungen für Kraftwerke

Inbetriebnahme und Kundendienst für Wechselrichter und BESS, die üblicherweise in Photovoltaik- (PV) oder Windkraftanlagen eingesetzt werden. Das Dienstleistungsangebot umfasst Anwendungsszenarien wie Peak Shaving, Frequency Containment Reserve (FCR) und Stromhandel.

Umfassende Betriebs- und Wartungsdienste für PV-Kraftwerke, Windkraftanlagen und Energiespeicherkraftwerke, die einen effizienten und stabilen Betrieb der Stromerzeugungsanlagen gewährleisten.

EV-Kundendienst und Betriebsdienstleistungen

Professionelle Diagnose, Fehlersuche und Inbetriebnahme Dienstleistungen für Antriebsbatterien, Ladestationen und E-Fahrzeuge für Gewerbe und Privathaushalte, damit die Kunden den Komfort nachhaltiger Mobilität genießen können.

Umfassende Straßentests, die den europäischen Normen für EV-Hersteller entsprechen und die Produktentwicklung und Sicherheit für Automobilhersteller (OEMs) verbessern.

Dienstleistungen für Batteriespeicher

Bereitstellung von Industriestandard-Lagerungslösungen für geladene Teile in ganz Europa, die eine sichere und zuverlässige Logistik und Lagerung der Produkte unserer Kunden gewährleisten.

Batterielabor und Batterierecyclingdienste

Um die nachhaltige Entwicklung auf dem lokalen Markt weiter voranzutreiben, plant das Unternehmen die Einführung von Batterierecyclingdiensten und die Zusammenarbeit mit Batterielieferanten, um in Zukunft Batterielabors einzurichten.

Was die Personalstruktur anbelangt, so besteht das Team hauptsächlich aus Fachleuten in den Bereichen Technik, Kundendienst, Verkauf und Betrieb, wobei zwei Drittel der Belegschaft auf das technische Team und den Kundendienst entfallen. Max Du, der geschäftsführende Partner, verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Branche der erneuerbaren Energien. Er hatte Führungspositionen in bekannten Unternehmen wie Hareonsolar, Sungrow und Tecloman inne und leitete die Geschäfte in der europäischen Region. Mit seinem tiefen Einblick in die europäischen Märkte für Photovoltaik, Energiespeicherung und Ladestationen für Elektrofahrzeuge ist er mit den Trends und Anforderungen in diesen Bereichen bestens vertraut.

"Im Jahr 2023 werden die erneuerbaren Energien einen beeindruckenden Anteil von 44 % am EU-Strommix erreichen und damit erstmals die wichtige Marke von 40 % überschreiten. Diese bemerkenswerte Errungenschaft eröffnet uns ein riesiges Potenzial, das es zu erforschen gilt. Wir sind bestrebt, hochmoderne Lösungen zu liefern, einen beispiellosen Kundenservice zu bieten und einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der europäischen Energielandschaft zu leisten. Mit dem unermüdlichen Einsatz und dem Fachwissen unseres Teams wollen wir den Weg in eine sauberere Zukunft ebnen", so Du.

Die Kernmitglieder des Teams verfügen zusammen über eine Erfahrung von 2 GWh im Bereich Energiedienstleistungen. Das Unternehmen nutzt seine Stärken in Bezug auf schnelle Service-Reaktionen, fortschrittliches technisches Fachwissen und effektive mehrsprachige Kommunikation und ist bestrebt, seinen Kunden eine qualitativ hochwertige und effiziente Dienstleistung zu bieten. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an eu.info@unisun-energy.com.

