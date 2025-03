dNA - dental News Agency

Kiffen macht Karies? Mehr Zahnverlust bei Cannabis-Konsumenten

Bad Homburg (ots)

Die Legalisierung von Cannabis in Deutschland im vergangenen Jahr sorgte für viel Aufsehen. Doch nicht nur hierzulande wirft man einen genauen Blick auf die Auswirkungen des Cannabis-Konsums. So zeigt eine aktuelle Studie aus den USA [1], dass Cannabisraucher ein erhöhtes Risiko für Karies und Zahnverlust haben. Die Ergebnisse werfen wichtige Fragen für die Prävention und Aufklärung im Bereich der Mundgesundheit auf.

Studie mit über 5.600 Teilnehmern zeigt klare Zusammenhänge

Im Rahmen der Untersuchung befragte das Forschungsteam um Dr. Ellyce Clonan, Universität Buffalo (USA), insgesamt 5.656 Erwachsene im Alter von 18 bis 59 Jahren. Die Teilnehmer wurden befragt, ob sie in den letzten 12 Monaten mindestens einmal pro Monat Cannabis konsumiert hatten.

Darüber hinaus wurden unbehandelte Kronen- und Wurzelkaries sowie Zahnverluste dokumentiert: Im Vergleich zu Nicht-Konsumenten hatten Cannabisraucher eine um 17 % erhöhte Wahrscheinlichkeit für Karies an der Zahnkrone, eine um 55 % höhere Wahrscheinlichkeit für Wurzelkaries und eine um 41 % erhöhte Wahrscheinlichkeit für Zahnverlust.

Legalisierung und steigender Konsum: Gesundheitsaspekte nicht vernachlässigen

"Die Ergebnisse machen deutlich, dass Zahnmediziner mit ihren Patienten über den Cannabiskonsum sprechen und individuell angepasste Präventionsmaßnahmen anbieten sollten, um Risiken zu minimieren", so die Einschätzung aus Fachkreisen [2]. Mit der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz und vor dem Hintergrund der Legalisierung in Deutschland gewinnt die Aufklärung über gesundheitliche Folgen sicherlich auch hierzulande an Bedeutung.

In jedem Fall empfehlenswert: eine konsequente Mundpflege

Ob Cannabis-Konsument oder nicht: Eine konsequent betriebene Mundpflege trägt zur Erhaltung der Mundgesundheit bei und kann sich darüber hinaus positiv auf die Allgemeingesundheit auswirken. In diesem Zusammenhang spielt neben dem regelmäßigen Zähneputzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta auch die Reinigung der Zahnzwischenräume eine entscheidende Rolle. Zu Unrecht oft vernachlässigt: die Reinigung der Zunge. Hier befindet sich der Großteil aller Bakterien im Mund, weshalb der Einsatz eines Zungenreinigers in Kombination mit einem antibakteriellen Zungengel zu empfehlen ist.

[1] Ellyce Clonan et al, Frequent recreational cannabis use and its association with caries and severe tooth loss, The Journal of the American Dental Association (2024). DOI: 10.1016/j.adaj.2024.10.005

[2] Dave, M. Frequent cannabis use and its effects on dental health. Br Dent J 238, 159 (2025). https://doi.org/10.1038/s41415-025-8434-8.

