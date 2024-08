FunZone Verwaltungs GmbH

Next Level Firmenfeier - Patrick Wrobel verrät, warum die FunZone so begehrt ist

Teambildende Maßnahmen wirken sich positiv auf die Motivation, die Produktivität und die Bindung der Mitarbeiter ans eigene Unternehmen aus. Finden sie regelmäßig mehrmals im Jahr statt, sind die wertvollen Effekte noch deutlich größer, wie aktuelle Studien zeigen. Als Gründer und Geschäftsführer der FunZone Verwaltungs GmbH bietet Patrick Wrobel den optimalen Rahmen für anspruchsvolle und unterhaltsame Freizeitaktivitäten und Firmenfeiern. Was das Multi-Angebot bereithält, welcher Bereich bei Unternehmen aktuell besonders beliebt ist und warum viele Kunden ihre Teamevents sogar für ein Jahr im Voraus planen, verrät Patrick Wrobel in diesem Artikel.

Dass teambildende Maßnahmen große Vorteile für Unternehmen haben, ist hinlänglich bekannt. Mitarbeiter, die im Arbeitsalltag eher weniger Kontakt haben, können sich abteilungs- und hierarchieübergreifend in ungezwungener Atmosphäre kennenlernen und am nächsten Tag gibt es reichlich Gesprächsstoff. Mit der alljährlichen Weihnachtsfeier oder dem obligatorischen Betriebsausflug im Sommer ist es jedoch nicht getan - aktuelle Studien belegen, dass regelmäßig stattfindende Teamevents nicht nur den Zusammenhalt und das Wir-Gefühl enorm verbessern können, sondern auch dazu beitragen, die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu steigern und sie langfristig ans Unternehmen zu binden. "Firmenevents sind wie Muskeltraining - wer sich nur einmal im Jahr bemüht, wird keine positiven Effekte erzielen. Unternehmen, die das nicht verstehen, riskieren einen Abfall der Mitarbeiterzufriedenheit und damit schlimmstenfalls auch die Bindung ihres Teams an das Unternehmen", mahnt Patrick Wrobel von der FunZone Verwaltungs GmbH.

"Statt nur auf eine jährliche Weihnachtsfeier und gegebenenfalls auf einen Ausflug im Sommer zu setzen, sollten einmal im Quartal alle Mitarbeiter zu einem attraktiven Event zusammenkommen", so der Unternehmer weiter. "Mit einem umfangreichen und vielseitigen Angebot aus klassischen Freizeitaktivitäten und aktuellen Trends der Eventbranche machen wir jedes Firmenevent zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Mitarbeiter." Ob jung oder alt, männlich oder weiblich, sportlich, geschickt oder über eine gute Allgemeinbildung verfügend ist für jeden das richtige Angebot dabei. Als einziger Anbieter in der Rhein-Main-Region bietet Patrick Wrobel auch die besonders beliebten Bash-Games an, bei denen kleinen Teams in unterschiedlichen Disziplinen gegeneinander antreten - eine gute Möglichkeit, sich im zwanglosen Miteinander besser kennenzulernen und dem Alltagsstress einen Moment lang zu entfliehen. So zählen viele Unternehmen zum Kundenstamm der FunZone Verwaltungs GmbH, die alle drei Monate mit ihrer Belegschaft die verschiedene Challenges antreten.

Patrick Wrobel: Gelungene Teamevents mit positiver Langzeitwirkung

Finden Teamevents regelmäßig statt, wirken sie sich positiv auf das gesamte Unternehmen aus. Eine Untersuchung des Chartered Institute of Personnel and Development zeigt beispielsweise, dass Teamkohäsion und gemeinsame Aktivitäten die Leistung und Produktivität der Mitarbeiter erheblich steigern können. "Gelungene Firmenevents tragen dazu bei, dass Mitarbeiter sich stärker mit ihren Kollegen verbunden fühlen und effektiv zusammenarbeite", erklärt Patrick Wrobel. So hat auch eine Studie von InEvent ergeben, dass regelmäßige Teamevents die Unternehmenskultur stärken und ein Gefühl der Einheit schaffen, da sie Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, in einem informellen Rahmen miteinander zu interagieren - das stärkt nachweislich die Moral und das Engagement des Teams. Zudem ermöglichen die Events den ungezwungenen Austausch mit Führungskräften, was das Gefühl der Anerkennung stärkt.

Mit dem Multi-Angebot der FunZone Verwaltungs GmbH bietet Patrick Wrobel in aktuell zwölf deutschen Städten den perfekten Mix aus teambildenden Aktivitäten für alle Unternehmen. Von Lasertag und Schwarzlicht-Minigolf über Escape-Rooms und Stadtrallyes bis hin zu Paintball und Axtwerfen ist für jeden das richtige Angebot dabei. Angelehnt an Microsofts End-Hunger Games, sind die sogenannten Bash-Games bei Unternehmen besonders beliebt. Die Kombination einfacher Challenges aus den Bereichen Sport, Wissen und Geschicklichkeit ermöglicht es jedem Teammitglied, sich seine individuellen Talente entsprechend einzubringen und zum Erfolg des Teams beizutragen. "Die Verbindung von Teamarbeit mit sozialem Engagement hat gezeigt, dass solche Aktivitäten nicht nur die Zusammenarbeit und den Teamgeist fördern, sondern auch positiv zur Mitarbeiterbindung beitragen können", verrät Patrick Wrobel.

FunZone Verwaltungs GmbH: Bundesweiter Anbieter für attraktive Freizeitevents mit Erinnerungscharakter

Während Teamevents oft einer langwierigen Planung durch eigens abgestellte Organisationsteams bedürfen, bietet die Zusammenarbeit mit der FunZone Verwaltungs GmbH das Rundum-sorglos-Paket: Neben einer umfangreichen Beratung bieten Patrick Wrobel und sein Team auch die komplette Organisation der Firmenevents inhouse mit den eigenen Mitarbeitern an - ein Vorteil, den die Kunden sehr zu schätzen wissen. Kommen sie nämlich erneut auf das Unternehmen zu, kennen sie die Ansprechpartner bereits und haben Vertrauen in die Umsetzung. Dabei lässt das Angebot von der Bereitstellung des Beamers für Eröffnungspräsentationen durch die Geschäftsführung über die fotografische oder gastronomische Begleitung des Events bis hin zu einer unterhaltsamen Siegerehrung keine Wünsche offen. So sind bereits viele Unternehmen dazu übergegangen, ihre Firmenfeiern bei der FunZone Verwaltungs GmbH für das ganze Jahr im Voraus zu planen, um ihren Mitarbeitern in regelmäßigen Abständen fertig organisierte und abwechslungsreiche Teambuilding-Events anbieten zu können - und das ohne großen Aufwand ihrerseits.

Die Anfänge des breiten Unterhaltungsprogramms für Jung und Alt liegen im Jahr 2014, als Patrick Wrobel es sich mit der Gründung der zweitgrößten Laser Tag Anlage Frankfurts zur Mission gemacht hat, die Qualität in der Branche signifikant anzuheben - mittlerweile hat sich das Unternehmen zur Nummer 1 in Frankfurt entwickelt. Seitdem ist die FunZone Verwaltungs GmbH stetig gewachsen und konnte ihr Angebot um zahlreiche Aktivitäten erweitern, sodass es vom Kindergeburtstag über den Junggesellenabschied bis hin zur Firmenfeier jede Menge Spaß und unvergessliche Erlebnisse verspricht. "Unser Ziel ist es, bundesweit als Filial-Anbieter für coole Freizeitevents mit Erinnerungscharakter bekannt zu werden. Deswegen arbeiten wir daran, in den zwanzig größten Städten Deutschlands vertreten zu sein - dieses Jahr eröffnen wir bereits neue Standorte ebenfalls im Filialbetrieb in den Millionenstädten Köln und Hamburg", so Patrick Wrobel abschließend.

