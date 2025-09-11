Sunshare Technology Co., Ltd.

Sunshare treibt die IFA 2025 mit einem halbfesten Balkonspeichersystem voran und läutet damit eine Solarrevolution für jedes Haus ein

Sunshare, ein Hightech-Unternehmen, das sich auf Balkonsolar- und Hausenergiespeicherlösungen spezialisiert hat, stellte auf der IFA 2025 seine neueste Errungenschaft vor: das Sunshare Glory Semi-Solid Balcony Power Storage System. Aufbauend auf seiner Innovationsgeschichte demonstrierte Sunshare, wie Glory Sicherheit auf EV-Niveau und ein intelligenteres Energiemanagement für jeden Haushalt bietet und damit einen neuen Standard für saubere Energie in Privathaushalten setzt.

Sunshare ist bekannt für die Entwicklung von Balkon-PV- und Energiespeichertechnologien und leistet weiterhin Pionierarbeit bei Lösungen, die erneuerbare Energien sicherer, effizienter und zugänglicher machen. Nach dem großen Erfolg der Sunshare Ray- und Ray Lite-Systeme hat Sunshare mit Glory den nächsten Schritt nach vorn gemacht - entwickelt, um Haltbarkeit, Intelligenz und Zuverlässigkeit in einem kompakten Design zu vereinen.

Das Herzstück von Glory ist die eXtraSolid-Technologie, ein integriertes Sicherheits- und Leistungssystem, das drei entscheidende Innovationen vereint: Semi-Solid-Batterie, das automatische Feuerlöschsystem und das intelligente BMS. Die Semi-Solid-Batterie bietet eine hervorragende thermische Stabilität und eine lange Lebensdauer, während das automatische Feuerlöschsystem eine sofortige, intelligente Reaktion in seltenen Notfällen gewährleistet. Ergänzend zu diesen Funktionen fungiert das Smart BMS als kontinuierlicher Batteriewächter, der den Zustand der Batterie überwacht und die Effizienz rund um die Uhr optimiert. Zusammen bringen diese Technologien Sicherheit auf EV-Niveau direkt ins Haus.

Glory wurde für moderne Haushalte entwickelt und unterstützt die modulare Erweiterbarkeit von 1,5 kWh bis zu 10 kWh, so dass die Nutzer den Energiespeicher an ihre Bedürfnisse anpassen können. Sein dualer MPPT-Eingang maximiert die Sonneneinstrahlung, während das eingebaute intelligente Energiemanagementsystem den Eigenverbrauch optimiert und die Netzabhängigkeit reduziert - was zu Kosteneinsparungen und größerer Energiefreiheit führt. Glory ist in einem robusten Ganzmetallgehäuse untergebracht und wird von der hochmodernen eXtraSolid-Technologie unterstützt. Er verbindet Sicherheit mit Leistung und setzt damit Maßstäbe für die Zukunft der Energiespeicherung in Haushalten.

Über Sunshare

Sunshare wurde 2023 unter dem Namen Sungrow gegründet und ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf PV-Balkonanlagen und Energiespeicherlösungen für Privathaushalte spezialisiert hat. Verwurzelt in der Mission "Grüner Strom für Lebensmomente" und geleitet von der Philosophie "Photovoltaik für alle", hat Sunshare sichere, effiziente und intelligente saubere Energiesysteme bereitgestellt, die erneuerbare Energie für Haushalte auf der ganzen Welt zugänglich und zuverlässig machen. Weitere Informationen: https://sunsharetek.com

