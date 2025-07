LOBECO GmbH

LOBECO erweitert die Geschäftsführung: Dirk Huefnagels wechselt ab August in die Führungsriege der Münchner Digitalagentur

München (ots/PRNewswire)

Verstärkung für die Münchner Kommunikations- und Marketingagentur LOBECO: Der langjährig erfahrene Marketing- und Vertriebsmanager Dirk Huefnagels steigt in vier Wochen als Geschäftsführer ein und erweitert das Führungsduo Lorenz Beringer und Sebastian Iffert. "LOBECO hat ein breit gefächertes Branchen-Portfolio. Das begeistert mich – ob Fußball-Bundesligisten, Automobilhersteller oder mittelständische Hidden Champions und Start-ups. Die Kunden sind spannend und abwechslungsreich. Ich freue mich, meine Strategie- und Marketingerfahrung aus Unternehmensperspektive einbringen zu können. Das Team von LOBECO gehört für mich zu den wenigen inhabergeführten Digitalagenturen, die in vielen kreativen Servicebereichen ein hohes Kompetenzlevel aufweisen", erklärt der designierte Geschäftsführer.

Eine Karriere, die Maßstäbe setzt – vom Otto Versand zur globalen Marketingleitung bei UniCredit

Dirk Huefnagels gehört zu den prägenden Persönlichkeiten im Marketing. Mit einer beeindruckenden Laufbahn, die von nationalen Erfolgen bis hin zu globaler Verantwortung reicht, hat er die Marketinglandschaft nachhaltig beeinflusst. Seine Karriere begann beim Otto Versand in Hamburg, wo er zuletzt als Marketingleiter tätig war. Nach sieben Jahren wechselte er 1998 zur HypoVereinsbank (HVB) nach München. Dort leitete er den Marketingbereich der neu fusionierten Bank und war später für das gesamte Marketing der HVB Group verantwortlich, mit Fokus auf Deutschland, Österreich und Osteuropa.

Ein weiterer Meilenstein folgte nach der Übernahme der HypoVereinsbank durch die UniCredit. Huefnagels wurde zum globalen Marketingleiter der UniCredit Group für die Segmente Privatkunden und mittelständische Unternehmen ernannt. In dieser Rolle verantwortete er die globale Marketingstrategie und setzte neue Standards in der internationalen Kundenkommunikation. Zuletzt leitete er das Customer Experience Management und das Marketing der HypoVereinsbank. Seine Performance wurde mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem erhielt er den renommierten Titel „Kunde des Jahres" vom Art Directors Club Deutschland (ADC). Neben seinen beruflichen Erfolgen engagierte sich Huefnagels auch ehrenamtlich. Als Vorstandsvorsitzender des Sponsorenverbands S20 setzte er sich für die Weiterentwicklung und Förderung von Sponsoring-Initiativen ein.

Der aus Emmerich am Rhein stammende Diplom-Kaufmann, zweifache Familienvater und leidenschaftliche Sportler bringt nicht nur seine Erfahrung ein, sondern zeichnet sich auch durch seine umfassende Expertise im strategischen und operativen Marketing aus. Zudem gilt er als anerkannte Koryphäe im Bereich Sport-Sponsoring.

"Dirk denkt seit jeher in Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen für neue Business Cases. Er weiß, wie man damit Unternehmensziele unterstützt und verfolgt. Diese Kombination ist im Zuge der Digitalisierung und des Impacts von Social Media auf das Kunden- und Einkaufsverhalten von unschätzbarem Wert. Mit seinem Netzwerk, seiner Erfahrung und seiner Fähigkeit, Entscheider zu überzeugen, wird er uns unterstützen, strategische Partnerschaften zu stärken und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen," kommentiert Geschäftsführer Sebastian Iffert.

"Mit seinem internationalen und langjährigen Erfahrungsschatz wird Dirk eine große Bereicherung für unser gesamtes Team sein. Mittlerweile beschäftigen wir über 130 Mitarbeitende an den Standorten München, Zürich, Berlin und Shanghai. Ab August wird es mit ihm dann einen weiteren überaus erfahrenen Marketingexperten in unseren Reihen geben", erläutert Lorenz Beringer abschließend.

Über LOBECO

Die LOBECO GmbH wurde 2014 von Lorenz Beringer, ehemaliger Head of Social Media und CRM beim FC Bayern München, gegründet. Die inhabergeführte Agentur fokussiert sich seit ihrer Gründung auf digitale Kommunikation und Marketing und hat mit ihren Kunden bereits zahlreiche Best-Practice-Cases geschaffen. LOBECO ist fasziniert von der globalen digitalen Innovation und hat sich zum Ziel gesetzt, radikalen technologischen und gesellschaftlichen Wandel in Business zu verwandeln und damit die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden auszubauen. Mittlerweile beschäftigt LOBECO 136 Mitarbeitende an den vier Standorten München, Shanghai, Zürich und Berlin in den Bereichen Consulting, Content & Creation, Videoproduktion & Streaming, Performance Marketing, Sponsoring & Vermarktung, Digitalinnovation, Artificial Intelligence und Data Analytics.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2721895/Neue_Fuehrungsriege.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2526871/5378724/Lobeco_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lobeco-erweitert-die-geschaftsfuhrung-dirk-huefnagels-wechselt-ab-august-in-die-fuhrungsriege-der-munchner-digitalagentur-302494652.html

Original-Content von: LOBECO GmbH, übermittelt durch news aktuell