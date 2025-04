BYD Energy Storage

BYD Energy Storage feiert 10-jähriges Jubiläum für Residential Storage auf der The Smarter E Europe 2025

BYD Energy Storage, ein Geschäftsbereich von BYD Co. Ltd., einem Anbieter integrierter Lösungen für erneuerbare Energien, wird sein umfassendes Lösungsportfolio für die Energiespeicherung in Wohngebäuden, gewerblichen und industriellen Bereichen sowie Versorgungsunternehmen vom 7. bis 9. Mai auf der EES im Rahmen der The Smarter E Europe präsentieren. Zu den diesjährigen Highlights am Stand B1.130-131 gehören die neuen BYD Battery-Box Heimspeicher in Kombination mit den Power-Box Wechselrichtern von BYD. Am 7. Mai haben Besucher auf der Veranstaltung die Möglichkeit, live am Launch-Event für weitere neue Heimspeichersysteme, wie der Battery-Box HVB, Battery-Box HVS+ und Battery-Box HVM+, teilzunehmen. Neben den neuen Systemen werden am Stand auch beliebte Modelle wie das Niedervoltsystem Battery-Box LV5.0+ und der dazu passende Wechselrichter Power-Box SL7/8/10K zu sehen sein.

Auf der The Smarter E Europe, feiert BYD Energy Storage zudem sein 10-jähriges Jubiläum für Residential Storage und zeigt Meilensteine der Erfolgsgeschichte. Seit der Einführung des ersten Heimspeichersystems hat sich insbesondere die Produktlinie Battery-Box als eine der beliebtesten und vertrauenswürdigsten Heimspeicherlösungen weltweit etabliert. Das System ist für seine Sicherheit, Zuverlässigkeit und Flexibilität bekannt, sodass Partner und Kunden es an ihre spezifischen Anwendungsfälle anpassen können. "Unsere Energiespeichersysteme basieren auf BYDs über dreißigjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von Batterietechnologien. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in den letzten zehn Jahren mit der Bereitstellung effizienter und zuverlässiger Energiespeicher zur europäischen Energiewende beitragen konnten", erklärt Jiang Feng, Residential Energy Storage System Director von BYD Energy Storage. "Unser Erfolg in Europa basiert nicht nur auf der Qualität unserer Produkte, sondern auch auf der engen Zusammenarbeit und Unterstützung unserer vielen Partner vor Ort, denen wir an dieser Stelle nochmals herzlich für ihren Beitrag danken möchten."

Die erste End-to-End-Lösung von BYD Energy Storage für Heimspeicher

Die neueste Ergänzung der Produktfamilie, die Battery-Box HVE, wird ab Ende Juni auf dem europäischen Markt erhältlich sein und in Kombination mit den Power-Box Wechselrichtern von BYD Energy Storage angeboten. Damit stellt BYD seine erste End-to-End-Speicherlösung für Privathaushalte vor. Der dreiphasige Hybridwechselrichter unterstützt eine Leistung von 5-15 kW, der einphasige Hybridwechselrichter eine Leistung von 3-6 kW und kann bei Spitzenleistung 150 Prozent der Nennleistung liefern. Das System ist in Konfigurationen von 6,43 kWh bis 23,68 kWh und bis zu 70,43 kWh mit drei parallel geschalteten Türmen erhältlich. Es bietet außerdem eine vollständige Backup-Funktionalität mit einer Backup-Umschaltzeit von weniger als 10 ms und ermöglicht so ein nahtloses Umschalten zwischen Netzbetrieb und Off-Grid-Betrieb. Das System ist mit fortschrittlichen intelligenten Energiemanagementfunktionen ausgestattet und bietet Ferndiagnose und OTA (Over-the-Air-Updates).

Mit seinem besonders kompakten Design und einer Tiefe von nur 140 mm ist die Battery-Box HVE die schlankeste Heimspeicherlösung der Battery-Box Produktfamilie und kann sowohl auf dem Boden installiert oder an der Wand montiert werden. Die Battery-Box HVE verfügt über zwei Module mit unterschiedlicher Kapazität (6 kWh und 4 kWh), die flexibel kombiniert werden können, um den individuell benötigten Strombedarf zu decken. Die Garantie über 15 Jahre für das System, belegt die Zuverlässigkeit des Systems und bietet den Kunden eine zusätzliche Sicherheit.

Produktvorstellung live auf The Smarter E Europe 2025

Weitere neue Heimspeicher werden am Nachmittag des 7. Mai während der The Smarter E Europe 2025 am Stand B1.130-131 im Ausstellungsbereich der EES vorgestellt.

Über BYD

BYD (Build Your Dreams) wurde am 18. November 1994 mit Hauptsitz in Shenzhen in der Provinz Guangdong gegründet. Das Unternehmen ist hauptsächlich in den vier Branchen Automobil, Elektronik, erneuerbare Energien und Schienenverkehr tätig. BYD zählt zu den Fortune 500-Unternehmen und ist sowohl an der Börse in Hongkong als auch in Shenzhen notiert. Bislang hat BYD weltweit über 59.000 Patente angemeldet und über 35.000 Patente erhalten. Als Anbieter integrierter Lösungen für erneuerbare Energien produziert BYD relevante Produkte wie Batterien, Solarenergieprodukte sowie Energiespeicherprodukte und bildet damit eine komplette Wertschöpfungskette von der Energieerzeugung und -speicherung bis hin zur Anwendung ab. BYD bietet derzeit Solarenergie- und Energiespeicherlösungen in Deutschland, Japan, der Schweiz, Kanada, Australien, Südafrika und anderen entwickelten und aufstrebenden Märkten für erneuerbare Energien an.

