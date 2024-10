Stoneberg IT Recruitment GmbH

Stoneberg GmbH: Einzigartige Methoden gegen den Fachkräftemangel in der Finanzbranche

München (ots)

Steigende Auftragslagen und begrenzte Ressourcen - der Bedarf an qualifizierten Experten im Finanzsektor wird immer drängender. Die Stoneberg GmbH, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte zu unterstützen. Hier erfahren Sie, wie das Team ihre Kunden im Finance-Bereich bei der Gewinnung qualifizierter Finanzexperten unterstützen und welche Vorteile eine Zusammenarbeit bietet.

Zahlreiche Unternehmen kämpfen derzeit mit zunehmenden regulatorischen Anforderungen und einem stagnierenden Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig sehen sich viele Firmen einem intensiven Wettbewerb um hochqualifizierte Finanzexperten gegenüber. Diese Situation führt dazu, dass offene Stellen nicht schnell genug besetzt werden können, was wiederum das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gefährdet. Trotzdem zögern viele Unternehmen noch immer, in professionelle Rekrutierung zu investieren, da sie die damit verbundenen Kosten scheuen. "Der Fachkräftemangel lässt viele Unternehmen in einen wahren Teufelskreis fallen", sagt Duc Nguyen, Gründer und Geschäftsführer der Stoneberg GmbH. "Wer jetzt nicht in gezieltes Recruiting investiert, wird auf lange Sicht zunehmend Schwierigkeiten haben, mit der Konkurrenz mitzuhalten und seine Wachstumsziele zu erreichen."

"Dank unseres umfangreichen Kandidatennetzwerks können wir offene Stellen schnell und passgenau besetzen. So bleiben Unternehmen bei hoher Arbeitsqualität flexibel und schützen ihre Mitarbeiter vor Überlastung und Druck", führt er fort. Duc Nguyen ist Experte in der Personalgewinnung und darauf spezialisiert, für Unternehmen aus den Bereichen Engineering, Finance und Information Technology passgenaue Kandidaten zu finden. Gemeinsam mit seinen Kollegen entwickelt er individuelle Lösungen für die Personalbedürfnisse ihrer Kunden. Zu diesen gehören auch Andre Werner, Tihon Zabelitch und Rafael Lopez. Andre Werner ist im Unternehmen als Personalberater im Finanzbereich tätig und führt dort ein fünfköpfiges Team, das sich auf die Rekrutierung von Fachkräften in Nordrhein-Westfalen spezialisiert hat. Sein Wechsel von der Medizin zur Personalberatung wurde durch seine langjährige Erfahrung im Finanzsektor und eine intensive Einarbeitung bei der Stoneberg GmbH ermöglicht. Tihon Zabelitch ist seit fast drei Jahren im Unternehmen und bringt seine Sales-Erfahrung nun erfolgreich im Recruiting, insbesondere im Finance-Bereich, ein. Mit seinem Fokus auf exklusive Selektion und gezielte Kandidatensuche hat er dazu beigetragen, dass die Stoneberg GmbH sich durch hohe Qualität und passgenaue Besetzungen im Finanzdienstleistungsmarkt hervorhebt. Rafael Lopez bringt als Recruitment-Experte seine umfassende Erfahrung aus der Dienstleistungsbranche ein, um im Finance-Bereich gezielt und effizient Fachkräfte zu rekrutieren. Seine Expertise in der engen Zusammenarbeit mit Kunden und Bewerbern sorgt dafür, dass sowohl die Bedürfnisse der Unternehmen als auch der Kandidaten optimal erfüllt werden.

Warum es sinnvoll ist, einen Dienstleister im Finanzbereich zu beauftragen

"Im Finanzbereich bewegen wir uns in einem Arbeitnehmermarkt, in dem es auf der Arbeitgeberseite unzählige unbesetzte Positionen gibt, während auf der Kandidatenseite sehr wenige Fachkräfte vorhanden sind - professionelles Recruiting, wie wir es anbieten, ist deswegen so wichtig wie nie zuvor", sagt Andre Werner. Der selbst durchgeführte Rekrutierungsprozess ist zudem für Unternehmen zeit- und ressourcenintensiv, weswegen die Beauftragung eines Dienstleisters wie die Stoneberg GmbH erhebliche Vorteile bringt. "Der Rekrutierungsprozess kann sehr aufwendig sein, insbesondere wenn interne HR-Ressourcen begrenzt sind. Wir als Experten übernehmen diese Aufgabe effizient und mit neuen Methoden, was den internen Aufwand unserer Kunden erheblich reduziert", erklärt Tihon Zabelitch. Klassische Stellenanzeigen auf Online-Plattformen, wie sie viele Unternehmen noch nutzen, erzielen oft nicht mehr den gewünschten Erfolg, weshalb die Stoneberg GmbH eine zielgerichtete Ansprache und Selektion übernimmt, die die Suche nach passenden Talenten deutlich erleichtert.

Ein weiterer wichtiger Grund, um einen Dienstleister im Recruiting zu beauftragen, ist der hohe Konkurrenzdruck um die wenigen qualifizierten Kandidaten. "Es gibt einen intensiven Wettbewerb zwischen verschiedenen Personaldienstleistern und Inhouse-Recruitern um dieselben Fachkräfte. Der Vorteil liegt bei demjenigen, der die meiste Zeit und die besten Verbindungen hat", so Andre Werner. "Wir als Personaldienstleister sind zeitlich im Vorteil und können durch spezialisierte Netzwerke und gezielte Ansprache sicherstellen, dass wir die besten Talente für unsere Kunden gewinnen." Die Experten gewährleisten somit eine effektive Rekrutierung und helfen Unternehmen, sich in einem umkämpften Markt erfolgreich zu positionieren, qualifizierte Kandidaten für sich zu gewinnen und Fehlbesetzungen zu vermeiden.

Expertise in der Besetzung einzelner Berufsgruppen

Die herausragenden Ergebnisse der Stoneberg GmbH in der Stellenbesetzung kommen nicht zufällig zustande: Sie sind auf den besonderen Fokus auf Qualität und enge Zusammenarbeit zurückzuführen. "Bei uns steht es außer Frage, dass sich unsere Berater im steuerrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Bereich auskennen müssen - nur so können wir eine fundierte Analyse des Stellenprofils vornehmen und passende Kandidaten finden", erklärt Andre Werner. Außerdem legt das Unternehmen einen großen Wert auf regelmäßige Fort- und Weiterbildungen sowie "Mach-mich-fit"-Meetings, um sicherzustellen, dass die Berater stets auf dem neuesten Stand sind.

Tihon Zabelitch betont zudem die selektive Vorgehensweise des Unternehmens: "Wir arbeiten nicht mit allen Kandidaten zusammen. Wir führen mehrere Gespräche und entscheiden dann, ob wir mit ihnen arbeiten können oder wollen." Dieser Ansatz garantiert, dass die Experten nur die besten Talente für seine Kunden auswählt, was die Qualität der Vermittlungen sicherstellt. "Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt, und wir streben nach langfristigen Lösungen. Durch transparente und ehrliche Dienstleistung sichern wir uns eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden", ergänzt Rafael Lopez.

Der Weg zur perfekten Besetzung: Der Weg zu Top-Talenten für im Finanzsektor

Die Suche nach den idealen Kandidaten im Finance-Bereich beginnt bei der Stoneberg GmbH mit einer sorgfältigen Analyse der Anforderungen und einem tiefen Verständnis der Branche. "Um die richtigen Talente zu finden, müssen wir zunächst genau verstehen, was gesucht wird. Erst dann können wir geeignete Kandidaten gezielt ansprechen und identifizieren", sagt Andre Werner. Sobald diese Informationen isoliert sind, nutzt das Team diese, um gezielte Anschreiben auf Plattformen wie LinkedIn und Xing zu erstellen.

"Wir erstellen dann eine Longlist potenzieller Kandidaten und reduzieren diese auf eine Shortlist, die spezifisch auf die Anforderungen unserer Kunden abgestimmt ist", beschreibt Tihon Zabelitch. Der selektive Prozess hilft dabei, dass nur die besten Talente für eine Position in Betracht gezogen werden. "Wir arbeiten eng mit den Kandidaten zusammen, um ihre Ziele und Fähigkeiten genau zu verstehen. So können wir sicherstellen, dass der Match sowohl für das Unternehmen als auch für den Kandidaten ideal ist", ergänzt Andre Werner abschließend. "Es gibt zwar keinen universellen Ansatz für die perfekte Besetzung, aber durch unsere gründliche Analyse, zielgerichtete Suche und enge Zusammenarbeit mit den Kandidaten gelingt es uns, den besten individuellen Fit für jede Position zu finden."

