Garantien für gebrauchte Gabelstapler / Fortschritt in der Flurfördertechnik

Hechingen (ots)

Die MF Versicherungs GmbH mit Sitz in Hechingen, bietet ab sofort die Möglichkeit, für gebrauchte Nutzfahrzeuge, insbesondere Gabelstapler / Forklifts eine Versicherung gegen unerwartete Reparaturkosten abzuschließen. Mit dieser neuen Versicherungslösung profitiert nicht nur der Stationäre Handel mit Gabelstaplern, sondern auch der Unternehmer der bereits über ein solches Gerät verfügt. Er kann sich weiterhin gegen mögliche Reparaturkosten und entsprechende Finanzielle Mehrbelastung absichern, ebenfalls gewinnt auch das Fahrzeug an Mehrwert, da die Versicherung an das Fahrzeug gebunden ist und dementsprechend auch weiterverkauft werden kann.

Selbst bei Fahrzeugen, die aus einem Mietpark kommen, können mit der MF- Reparaturkostenversicherung abgeschlossen werden.

Die Gabelstapler-Händler können daher in Zukunft auch solche Geräte mit einer Garantiekostenversicherung verkaufen und somit dem Kunden einen deutlichen Mehrwert bieten.

