NTC Ophthalmics lberica: Informationsort für junge Ophthalmologen in Zahara Los Atunes

Heute eröffnet NTC Ophthalmics Iberica, ein pharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Madrid, zusammen mit Medicontur, das auf die Entwicklung und Herstellung von hochpräzisen IOL-Systemen spezialisiert ist, ein spezielles Arbeitstreffen, das sich an junge Ophthalmologen richtet.

„Eine Karriere in der Augenheilkunde kann unterschiedlich verlaufen, und es ist wichtig, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich über die verschiedenen Wege in ihrem Berufsleben zu informieren", sagt Dr. David Antolín, Direktor der Veranstaltung, Geschäftsführer von Central Ocular, einer Gruppe von Augenkliniken in Madrid, Spanien. „Dank des großzügigen Beitrags vieler Fachleute aus dem Bereich der Augenheilkunde bietet der Kurs einen Überblick über die berufliche und akademische Laufbahn sowie einen Ausblick auf verschiedene Karrierewege, die nicht direkt mit der Praxis verbunden sind, wie Praxisaufbau, Marketing, Steuer- und Rechtsberatung und andere."

Pedro Zorita, Generaldirektor von NTC in Spanien, erläutert das Ziel der Veranstaltung: „Wir haben dieses Arbeitstreffen ins Leben gerufen, um die berufliche Laufbahn der Teilnehmer zu fördern. Die Berufung von NTC zu F&E und evidenzbasierter Medizin zeigt sich in unserem konkreten und proaktiven Ansatz, der uns immer wieder inspiriert."

Im Mittelpunkt dieser dreitägigen Veranstaltung, die vom 23. bis 25. Mai 2024 stattfindet, steht der Aufbau eines persönlichen Projekts im Zusammenhang mit der Praxis der Augenheilkunde. Das Event umfasst Vorträge von Augenärzten mit unterschiedlichen Erfahrungen (öffentliche Medizin, Privatmedizin, Wirtschaft) und anderen Sprechern, die einen breiten Überblick über die verschiedenen Karrieremöglichkeiten geben.

„Innovation, Nachhaltigkeit und Spitzentechnologie müssen die Triebkräfte für die Zukunft und die nächsten Generationen sein", erklärt Miguel Ángel Isabel, CEO von Medicontur in Spanien, „die in der Augenheilkunde tätigen Unternehmen können zusammenarbeiten und eine wichtige Rolle bei der Entwicklung neuer Generationen von Fachleuten spielen."

Die Unternehmen sind sich bewusst, wie sie Aspekte der Gesellschaft beeinflussen: Die Verbindung zwischen der Industrie und den Fachleuten des Gesundheitswesens ist im Interesse einer guten Gesundheitsversorgung von entscheidender Bedeutung und trägt zum medizinischen Fortschritt bei.

Informationen zu NTC Ophthalmics Iberica

NTC Ophthalmics lberica ist die spanische Tochtergesellschaft von NTC, einem internationalen, wissenschaftlich orientierten Pharmaunternehmen, das sich mit der Erforschung, Entwicklung, Zulassung und Vermarktung von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln vor allem im Bereich der Augenheilkunde befasst, sowohl direkt als auch über Partner in fast 100 Ländern weltweit.

Das 2019 gegründete Unternehmen vermarktet ein überzeugendes Produktportfolio mit einer robusten Geschäftsstruktur. NTC Ophthalmics lberica unterstützt die Fachkreise in Spanien, damit sie sich darauf konzentrieren können, ihren Patienten die bestmögliche Behandlungspraxis anzubieten, wissenschaftliche Strenge zu gewährleisten und die Behandlungen individuell anzupassen, um eine höhere Patientenzufriedenheit zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://ntcespana.es/.

Informationen zu MEDICONTUR AVI

MEDICONTUR AVI wurde mit dem Ziel gegründet, hochwertige Produkte mit hoher Qualität, Innovation und Differenzierungsmerkmalen anzubieten.

Das Produktportfolio besteht aus erstklassigen Herstellern, die in mehr als 80 Ländern weltweit vertreten sind und alle die anspruchsvollsten internationalen Qualitäts- und Kontrollstandards einhalten.

Wir sind ein junges Unternehmen, das sich aus einem schlagkräftigen Team hochqualifizierter Fachleute mit einer durchschnittlichen Erfahrung von 10 Jahren im Bereich der Augenheilkunde zusammensetzt.

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedürfnisse der Patienten durch eine enge und direkte Behandlung auf sichere und ganzheitliche Weise zu befriedigen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://medicontur.es/empresa/

