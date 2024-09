Finastra International Limited

Finastra stellt Branchenschwergewicht als Leiter der Kreditabteilung ein

Andrew Bateman soll das Wachstum für Kunden und Finastra vorantreiben

Finastra gab heute die Ernennung von Andrew Bateman zum Leiter der Kreditabteilung bekannt. Andrew ist verantwortlich für die Leitung und das Wachstum der Kreditabteilung von Finastra.

Andrew sagte: „Der Einstieg bei Finastra ist ein aufregender Schritt, und ich kann es kaum erwarten, das Team und unsere Kunden und Partner kennenzulernen, um sie bei ihren technologischen Modernisierungsvorhaben zu unterstützen. Ich bin fasziniert vom Open-Finance-Ansatz von Finastra und glaube neben der Gen-AI-, Cloud- und API-Technologie-Strategie an die überzeugenden Angebote, die wir als Unternehmen bieten."

Andrew berichtet an den Geschäftsführer von Finastra, Simon Paris, und bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen mit. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er globale Teams bei der Modernisierung von Technologien durch technische Agilität anleitet und die Wachstumspläne der Kunden unterstützt. Darüber hinaus engagiert er sich für die Förderung von Integration, Vielfalt und Nachhaltigkeit in der Branche und setzt sich nachdrücklich für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz und eine offene Kommunikation ein.

Simon sagte: „Es ist eine Freude, Andrew an Bord zu haben. Er kennt die Branche in- und auswendig und wir sind zuversichtlich, dass seine Fähigkeiten unseren Kreditkunden helfen werden, in einem Open-Finance-Umfeld erfolgreich zu sein. Andrews Engagement für ,Offenheit' im wahrsten Sinne des Wortes – Technologie und Kommunikation – ist eine perfekte Ergänzung unserer Vision, und wir freuen uns darauf, dass dieser Bereich unseres Geschäfts weiter floriert."

Andrew kommt von FIS zu Finastra, wo er zuletzt als Vertriebsleiter für Konzerne und internationales Bankwesen tätig war. Er ist in London, England, ansässig.

Informationen zu Finastra Finastra ist ein globaler Anbieter von Softwareanwendungen für Finanzdienstleistungen in den Bereichen Kreditvergabe, Zahlungsverkehr, Treasury und Kapitalmärkte sowie Universal Banking (Retail und Digital). Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das Potenzial von Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften überall auf der Welt freizusetzen. Seine Vision ist es, die Zukunft des offenen Finanzwesens durch Technologie und Zusammenarbeit zu beschleunigen, und sein bahnbrechender Ansatz ist der Grund, warum ca. 8.100 Finanzinstitute, darunter 45 der 50 größten Banken der Welt, dem Unternehmen vertrauen. Weitere Informationen finden Sie unter finastra.com.

