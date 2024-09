TCI Network

Konferenz von TCI Network in Mexiko zielt auf die gemeinsame Lösung globaler Herausforderungen

Die gemeinsamen Lösungen für die großen globalen und regionalen Herausforderungen, wie z. B. die Nutzung von Wasser, neue Technologien, künstliche Intelligenz und sogar die Verlagerung der Produktion, sind Teil der Mission der nächsten globalen Clusterkonferenz, sagte die Präsidentin von TCI Network, Merete Daniel Nielsen, am Mittwoch.

In einem Interview mit EFE sagte die Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Cluster Excellence Denmark, dass Zusammenarbeit der einzige Weg sei, um die aktuellen Herausforderungen in der Welt zu bewältigen. Aus diesem Grund hat die 2024 TCI Network Global Conference, die vom 8. bis 10. Oktober in Chihuahua, Mexiko, stattfindet, als zentrale Themen Zusammenarbeit und künstliche Intelligenz.

„Das Thema Zusammenarbeit ist sehr wichtig und verbreitet sich in vielen Gesellschaften. Dieses Konzept ist der Grundgedanke (der globalen Konferenz), der sich darauf konzentriert, die Mission voranzutreiben, dass wir zusammenarbeiten müssen, um größere Herausforderungen zu lösen", sagte sie.

Nielsen vertrat die Auffassung, dass Cluster auch die Möglichkeit bieten, die Verlagerung von Unternehmen in einer Region zu fördern, wie dies in Nordamerika und Lateinamerika durch das Phänomen des „Nearshoring" und das Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada geschehen ist. Sie erklärte auch, dass Cluster die Entwicklung verschiedener spezifischer Sektoren sowie kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) ermöglichen, die um ihre Präsenz kämpfen und für Wertschöpfungsketten in Betracht gezogen werden.

Die Präsidentin von TCI Network wies darauf hin, dass die Konferenz des globalen Clusternetzwerks zwar jedes Jahr in einem anderen Land stattfindet, Mexiko jedoch aufgrund seiner umfangreichen Erfahrungen mit dieser Art von Initiative für 2024 ausgewählt wurde.

Nielsen vertrat die Auffassung, dass es schwierig ist, zu bestimmen, welches Land in der Region in diesen Fragen führend ist, räumte aber ein, dass es unter anderem in Mexiko, Kolumbien und Costa Rica, die dem Clusternetzwerk angehören, bewährte Verfahren gibt. Unter den verschiedenen Sektoren wies sie auf die Chancen für die Halbleiterindustrie hin und erkannte den Wert der Organisation von Agrar- und Lebensmittelclustern sowie einiger traditioneller Sektoren wie Luft- und Raumfahrt, Finanzen und Informationstechnologien, einschließlich künstlicher Intelligenz.

Sie betonte die Bedeutung des jährlichen Treffens in Mexiko mit mehr als 30 Gastrednern, 20 registrierten Ländern und fast 300 Teilnehmern aus Clustern in aller Welt.

Abschließend erwähnte Nielsen, dass das nächste Gastgeberland für die nächste globale Konferenz als Überraschung während des Treffens in Chihuahua bekannt gegeben wird.

