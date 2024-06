AS Unternehmensgruppe

AS UNTERNEHMENSGRUPPE startet Vertrieb von Magdeburger Bestandswohnanlage "Olvenstedter Grund"

Berlin / Leipzig (ots)

Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE Holding, ein Immobilieninvestor und Investmentmanager mit Hauptsitz in Berlin und Tochtergesellschaften in Leipzig, Magdeburg, Köln, Hamburg und Frankfurt/Main, agiert seit nunmehr 20 Jahren im deutschen Immobilienmarkt. Mit über 4.000 vermarkteten Wohneinheiten im Single-Sale und knapp 4.500 Assets mit einem Volumen von rund 430 Mio. Euro "under management" besitzt das Unternehmen eine umfassende Expertise in der deutschen Wohnwirtschaft. Nun können die Immobilienexperten rund um Gründer Andreas Schrobback den Vertriebsstart eines neuen Projekts in Magdeburg verkünden.

Vertriebsstart der Bestandswohnanlage "Olvenstedter Grund"

"Wir freuen uns sehr, den Vertriebsstart für unser neues Aufteiler-Projekt in Magdeburg, im Stadtteil Neu Olvenstedt bekannt geben zu können," sagt Leo Keßling, Operations Manager der AS UNTERNEHMENSGRUPPE. Das Gebiet rund um den Olvenstedter Grund hat sich zu einer etablierten und abwechslungsreichen Wohnadresse entwickelt. Im Umfeld wurden zahlreiche Rückbau,- und Neubauprojekte abgeschlossen und dadurch große, parkähnliche Grünflächen erschlossen, was die Attraktivität des Standortes nachhaltig erhöht.

Die Wohnanlage "Olvenstedter Grund" besteht aus zwei vollunterkellerten, sechsgeschossigen Mehrfamilienhäusern, die 1998 erbaut wurden und insgesamt 30 Wohneinheiten umfassen. Diese Wohnungen haben zwischen 2 und 5 Zimmer und Größen, die zwischen ca. 44 m² und ca. 99 m² variieren. "Die aktuellen Mietpreise für die Wohnungen verfügen über ein deutliches Mietsteigerungspotential, was unsere Anleger, Käufer und Vertriebspartner freuen wird", führt Leo Kessling weiter aus.

Die Wohnungen in der Anlage werden sukzessive saniert und jede Wohnung verfügt über zwei Balkone. Ein Energieeffizienz-Konzept, das bis zu 40% Energiekosten einsparen und die CO2-Emissionen reduzieren kann, wird durch eine KI-basierte Verbrauchssteuerung unterstützt. Endkundenfinanzierung wird auf Wunsch angeboten und es ist möglich, auch ohne Eigenkapital zu finanzieren. Bei einem Mieterwechsel übernimmt die AS UNTERNEHMENSGRUPPE die Renovierung und bietet zudem eine eingerichtete Musterwohnung an. Ein Besichtigungs-Service und eine 3D-Videobeghung ergänzen das Angebot.

Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE und der Wachstumsstandort Magdeburg

"Schon früh haben wir uns auf den Standort Magdeburg fokussiert und in Hinblick auf die fantastische Entwicklung Magdeburgs mit unserer strategischen Ausrichtung Recht behalten. Die Ansiedlung von Intel sowie die damit verbundenen positiven demographischen, wirtschaftlichen und sozioökonomischen Veränderungen werden Magdeburg mittel,- und langfristig immer weiter zu einem höchstattraktiven Wirtschaftszentrum und Tech-Standort in Mitteldeutschland avancieren lassen", so Andreas Schrobback, Gründer und Geschäftsführer der AS UNTERNEHMENSGRUPPE.

Über AS UNTERNEHMENSGRUPPE

Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE ist ein Immobilieninvestor und Investmentmanager mit Hauptsitz in Berlin und Tochtergesellschaften in Leipzig, Magdeburg, Köln, Frankfurt am Main und Hamburg. Kernkompetenz ist der Verkauf von Bestandswohnimmobilien als auch der Verkauf von hochwertig kernsanierten Denkmalobjekten - vornehmlich - an private Käufer und Kapitalanleger im Single Sale über deutschlandweit agierende Vertriebspartner sowie vereinzelt an institutionelle Investoren im Globalverkauf. Hierbei konzentriert sich das Unternehmen auf B- und C-Standorte in den deutschen Ballungsräumen und die prosperierenden Metropolregionen in Ost,- und Mitteldeutschland bei denen sich, mittels aktivem Asset-Management, Flächenoptimierung und Reduzierung der Leerstandsquoten, steigende Mieteinnahmen und attraktivere Renditen erwirtschaften lassen. In den letzten Jahren ist die Gruppe auf ein Portfolio von mehr als 25 Unternehmen und, in der Assetklasse Wohnen, auf über 4.500 Assets mit einem Volumen von rund 430 Mio. Euro "under management" gewachsen.

Mehr Informationen unter: https://www.unternehmensgruppe-as.de

