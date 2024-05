Gnomi App Corp.

Die neue globale Nachrichten- und Veröffentlichungsplattform Gnomi startet ein Programm für bezahlten Journalismus

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Gnomi App startet ein beispielloses, kostenpflichtiges Programm, das Journalisten die Möglichkeit bietet, ihre Meinung zu teilen und ihr globales Publikum aufzubauen.

Heute startet die bahnbrechende Gnomi Global Aggregated News App, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, globale Konversationen zu fördern, indem sie einen transparenten Informationsaustausch ermöglicht, ihr Paid Journalism-Programm. Die kühne neue Initiative lädt etablierte unabhängige Autoren, Journalisten und Vordenker ein, Originalinhalte auf der Plattform zu teilen und zu vermarkten.

Diese Inhalte werden Gnomis globalen Nachrichtenstrom ergänzen, der maschinelle Lerntechnologien nutzt, um Nachrichten aus 22 Ländern mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt in Echtzeit in mehr als 11 Sprachen zu übersetzen.

Ab heute nimmt Gnomis Programm für bezahlten Journalismus Bewerbungen von erfahrenen Autoren, Journalisten und Vordenkern entgegen, die mit ihrem Fachwissen eine digitale Community aufgebaut haben und nach Möglichkeiten suchen, originelle Inhalte aus ihrer einzigartigen Sichtweise zu teilen. Autoren können Beiträge in einer Vielzahl von Kategorien wie Gesundheit, Politik, Unterhaltung, Sport, Wirtschaft, Lifestyle, Wissenschaft und mehr verfassen, wobei sie sich an die grundlegenden Community-Richtlinien halten müssen. Das Gnomi-Team prüft jeden Antrag sorgfältig und informiert den Antragsteller innerhalb von 2-5 Arbeitstagen über seinen Status. Nach der Annahme kann der Autor einen angemessenen Preis pro Artikel aushandeln.

"Die Medienindustrie befindet sich in einer beispiellosen Krise, mit weitreichenden Entlassungen, die talentierte Journalisten in einem Zustand der Ungewissheit zurücklassen, aber Gnomi glaubt, dass großartiges Schreiben und die Stimmen talentierter Autoren nicht durch die Beschränkungen des traditionellen Verlagswesens aufgehalten werden sollten", sagt Eva Cicinyte, CEO und Gründerin von Gnomi App. "Wir glauben an die Kraft des unabhängigen Journalismus und haben eine innovative Plattform entwickelt, die es Autoren ermöglicht, die Kontrolle über ihre Inhalte zu übernehmen, direkt mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten und gleichzeitig Geld zu verdienen. Wir legen die Macht wieder in die Hände der Journalisten. Gibt es eine bessere Möglichkeit, den Wert unserer Plattform zu präsentieren? Wir hoffen, unsere Gnomi-Gemeinschaft zu vergrößern, indem wir das individuelle Publikum eines lebendigen Netzwerks von Schriftstellern, die sich für das Geschichtenerzählen begeistern, vergrößern."

Höhepunkte des bezahlten Journalismusprogramms von Gnomi:

Schreiben Sie über Themen, die Ihnen wichtig sind.

Sie werden pro Artikel bezahlt.

Verstärken Sie die globale Reichweite, um Ihr Publikum, Ihr Portfolio und Ihre Marke aufzubauen.

Personalisieren und verbessern Sie Inhalte mit Bildern, Videos, einer Reihe von Schriftarten und anderen Tools, die dazu beitragen, eine fesselnde Geschichte zu erstellen.

Link zur Bewerbung für das Paid Journalism-Programm von Gnomi: https://www.gnomi.com/journalismprogram

Über Gnomi: Gnomi App ist eine globale Plattform, die sowohl als globaler Nachrichten-Streaming-Dienst (mit Quellen in 22 Ländern mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt, die in Echtzeit in mehr als 11 Sprachen übersetzt werden) als auch als Veröffentlichungsplattform dient und einen innovativen Raum für informierte Diskussionen mit einer Fülle von unterschiedlichen Perspektiven schafft. Die Plattform startete offiziell am 3. Mai 2024.

