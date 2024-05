Saudi Fashion Commission

Red Sea Fashion Week gibt ihr Debüt im Mai 2024

Die erste Ausgabe der Red Sea Fashion Week, eine Initiative der Saudi Fashion Commission, wird vom 16. bis 18. Mai 2024 im brandneuen St. Regis Red Sea Resort in Saudi-Arabien stattfinden.

Die dreitägige Veranstaltung beginnt mit der Eröffnungsshow, gefolgt von zwei Tagen mit Laufstegshows und , auf denen Luxusmode, Schmuck, Konfektions- und Resortmode von saudischen und internationalen Designern präsentiert wird.

Als Schlüsselmoment für die saudi-arabische Modeindustrie und ihre Integration in den Weltmarkt ist die Red Sea Fashion Week strategisch auf die Ziele der Vision 2030 ausgerichtet, die Wirtschaft zu diversifizieren und kulturelle Sektoren zu entwickeln. Durch die Hervorhebung lokaler Talente und die Erleichterung von Kontakten mit internationalen Einkäufern und Medien unterstreicht die Veranstaltung das Engagement Saudi-Arabiens, ein Zentrum für Luxusmode und kulturellen Austausch zu werden.

Burak Cakmak, Chief Executive Officer der Saudi Fashion Commission, sagte: "Mit der Red Sea Fashion Week wollen wir eine unverwechselbare und dynamische Plattform schaffen, die nicht nur die enorme Kreativität und das Können in Saudi-Arabien hervorhebt, sondern auch unser Land zu einem wichtigen Akteur auf der globalen Modebühne macht. Diese Initiative ist ein lebendiges Zeugnis unseres Engagements für die Förderung lokaler Talente und ihre Integration in die internationale Arena und steht in engem Einklang mit den Zielen der Vision 2030 des Königreichs, die darin besteht, unser kulturelles Gefüge zu bereichern und unseren wirtschaftlichen Horizont zu erweitern."

Die erste Red Sea Fashion Week ist Teil von Saudi-Arabiens Bestreben, die Modelandschaft neu zu definieren und sein vielfältiges kulturelles Erbe zu feiern. Die Saudi Fashion Commission fördert eine dynamische Modegemeinschaft mit globaler Anziehungskraft und ist bestrebt, die kreative Wirtschaft voranzutreiben und das Königreich als internationales Modeziel zu etablieren.

Über das Programm Saudi 100 Brands:

Das 2021 ins Leben gerufene Programm Saudi 100 Brands unterstützt saudische Designer bei der Entwicklung ihrer Mode-, Luxus- und Schmuckgeschäfte und gibt ihnen die besten Werkzeuge an die Hand, um ihr Label sowohl auf dem lokalen als auch auf dem internationalen Markt auszubauen.

Durch Meisterklassen, Workshops, persönliche Mentorensitzungen und berufliche Weiterbildung durch Branchenführer und Experten bringt Saudi 100 Brands bereits Modestars hervor und hat mit Veranstaltungen auf den Modewochen in New York, Paris und Mailand Erfolg auf der Weltbühne.

In seinem ersten Jahr hat das Programm mehr als 5.000 Stunden fachliche Betreuung geleistet. Das Programm umfasst zehn verschiedene Kategorien: Prêt-à-porter, Modest, Concept, Premium, Demi-Couture, Brautmode, Handtaschen, Schmuck und seit diesem Jahr auch Parfüms und Schuhe.

Die Designer sind eine bunt gemischte Gruppe - zwischen 20 und 70 Jahre alt, zu 85 % weiblich, einige haben eine Ausbildung an internationalen Top-Designschulen absolviert, andere sind Autodidakten.

Über die Modekommission:

Die 2020 gegründete Fashion Commission ist führend in der Entwicklung des Modesektors des Königreichs . Durch die Förderung von Investitionen und den Aufbau eines soliden Rechtsrahmens unterstützt die Kommission die nächste Generation saudischer Modetalente, die ihr Potenzial voll ausschöpfen wollen . Die Kommission fördert den Sektor und bewahrt gleichzeitig das umfangreiche modische Erbe des Königreichs ( ) und stärkt die saudischen Modedesigner.

Gemeinsam mit dem Kulturministerium arbeitet die Kommission daran, einen blühenden Kultursektor zu schaffen, um die Traditionen, die das Königreich einzigartig machen, zu bewahren und zu fördern.

Über das St. Regis Red Sea Resort

Auf Ummahat Island, einer unberührten Privatinsel vor der Küste Saudi-Arabiens, die nur mit einem gecharterten Boot oder einem Wasserflugzeug zu erreichen ist, präsentiert The St. Regis Red Sea Resort eine seltene Vision von exquisitem Leben. Inmitten eines Naturschutzgebietes an der Küste des Roten Meeres gelegen, verbindet das Reiseziel den visionären Geist der Marke, den avantgardistischen Stil und den maßgeschneiderten Service mit einem progressiven neuen Maßstab für nachhaltige Entwicklung. Umgeben von kristallklarem Wasser, weißen Sandstränden und einer Fülle von blühenden Korallenriffen erleben die Gäste auf der Insel ein neues Maß an Luxus.

Das Resort bietet 90 Überwasser- und Strandvillen, die jeweils über eine großzügige Grundfläche und einen privaten Pool verfügen. Das Resort schafft eine Atmosphäre, in die man eintauchen kann, und verfügt über einen Außenpool, ein Hightech-Fitnesscenter, ein eigenes Spa, ein Wassersportzentrum und einen Kinderclub. In drei Restaurants, von denen jedes ein einzigartiges kulinarisches Konzept anbietet, wird eine hervorragende Küche serviert. Jeder Aufenthalt wird durch den St. Regis Butler-Service und eine ausgewählte Auswahl an besonderen Ritualen bereichert, die das Gewöhnliche übertreffen.

