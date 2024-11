Destination Verona Garda

Destination Verona und Garda mal anders: Moonlight Trekking und heiße Thermal-Quellen

Unvergessliche Erlebnisse in der Winterzeit

Verona und der Gardasee mal anders: Statt Hektik und Trubel laden die Region Verona und Garda dazu ein, die Adventszeit in stillen Rückzugsorten und der Natur zu erleben. Hier erkunden Reisende magische Landschaften und verborgene Schätze fernab des Festtagstrubels - für eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Die Region Verona und Garda bietet die Möglichkeit, den Advent in seiner authentischsten Form zu erleben - voller Entspannung, Genuss und unvergesslicher Momente mit den Liebsten.

Wanderung unter dem Vollmond

Das Moonlight Trekking der Region Lessinia bietet einmal im Monat ein unvergessliches Erlebnis, bei dem Teilnehmer unter dem magischen Licht des Vollmonds wandern. Die geführten Touren führen zu den schönsten Orten des Naturparks und werden von einem Tasting-Dinner begleitet, bei dem die Gäste die kulinarischen Schätze der Region entdecken können. Der Monte Veronese DOP Käse und die VinNatur Naturweine stehen dabei im Mittelpunkt - ein kulinarisches Highlight, um sich nach der Wanderung zu stärken und die regionalen Köstlichkeiten zu erleben. Nächste Termine sind am 15. Dezember 2024 und 13. Januar 2025.

Entspannung pur im warmen Wasser

Die Thermalparks rund um den Gardasee bieten außergewöhnliche Erlebnisse für all jene, die eine perfekte Auszeit suchen. Besonders hervorzuheben sind die Villa dei Cedri und Aquardens. Diese Thermalparks bieten nicht nur eine wunderbare Möglichkeit zur Erholung und Regeneration, sondern auch die Gelegenheit, unvergessliche Momente mit Familie und Freunden zu erleben.

Die Villa dei Cedri ist ein Natur-Spa, dessen Wassertemperatur angenehm zwischen 33°C und 39 °C liegt. Das Thermalwasser stammt aus zwei unterirdischen Quellen, die aus einer Tiefe von 160 bis 200 Metern sprudeln.

Aquardens, einer der größten Thermalparks Italiens bietet eine Vielzahl von Becken, Lagunen, Grotten und Wasserfällen, die mit salzigem Brom-Jod-Wasser gespeist werden. Die Wassertemperatur von 47°C sorgt für ein Wohlfühlerlebnis

Campo di Brenzone: Ein Spaziergang durch vergangene Zeiten

Ein ganz besonderes Ausflugsziel ist das kleine, fast vergessene Dorf Campo di Brenzone. In den Hügeln am Gardasee gelegen und nur zu Fuß erreichbar, vermittelt dieser Ort das Gefühl, in eine andere Zeit einzutauchen. Der mittelalterliche Weile wird heute noch von zwei Familien bewohnt. Die steinernen Häuser und die kleine Kirche mit ihren Fresken bieten eine zauberhafte Kulisse. Die Ruhe und die weite Aussicht auf den See verleihen diesem Platz eine besondere Magie. Der ungestörte Frieden dieses Ortes vermitteln den Eindruck, dass die Zeit hier vor Jahrhunderten stehen geblieben ist. Zur Weihnachtszeit finden sich überall im Ort zahlreiche Krippen, die das weihnachtliche Stadtbild prägen.

Der Gardasee im Winter: Ein ruhiges Refugium

Der Gardasee, bekannt für seine sommerlichen Landschaften und den mediterranen Flair, offenbart im Winter eine ganz andere, bezaubernde Seite. In der kalten Jahreszeit verwandelt sich die Region in einen Ort der Ruhe und Besinnung, wo sich die verschneiten Alpen im kristallklaren Wasser spiegeln und sonnige Uferpromenaden zu friedlichen Spaziergängen einladen, beispielsweise entlang des Seeufers und zwischen den Dörfern, von Malcesine bis Peschiera, bietet den Reiz, den See wie ein echter Einheimischer zu erleben, ohne den sommerlichen Trubel.

Besonders in dieser Jahreszeit erstrahlen malerische Städte wie Bardolino, Lazise oder Garda im charmanten Winterlicht. Diese historischen Orte können wunderbar mit dem Boot erreicht werden, wobei der Blick auf den See und die umliegende Natur einfach unvergleichlich ist.

Veronas verborgene Schätze

Verona, bekannt für seine reiche Geschichte, eröffnet faszinierende Erlebnisse für Kulturinteressierte, wo jedes Detail eine Verbindung zur Vergangenheit schafft. Die Verona Underground-Tour bietet die Möglichkeit, archäologische Stätten gemeinsam mit den Archäologen zu erkunden und antike Strukturen aus nächster Nähe zu betrachten. Diese Tour durch die verborgenen Ebenen der Stadt enthüllt antike Geheimnisse und Architektur aus vergangenen Zeiten.

Ebenfalls ein Highlight ist die Biblioteca Capitolare, die älteste Bibliothek der Welt, die im 5. Jahrhundert gegründet wurde. Sie beherbergt über 1.200 historische Manuskripte und ist ein lebendiges Denkmal des kulturellen Wissens. Besucher können das älteste Scriptorium Italiens besuchen und mehr über Veronas akademisches Erbe erfahren. Bei einer Führung mit passionierten Freiwilligen können Kulturliebhaber in die Ursprünge der italienischen Geschichte eintauchen, wo der Sohn Karls des Großen, Pippin, Dante Alighieri, Francesco Petrarca oder Barthold Georg Niebuhr studierten.

