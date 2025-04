ZWSOFT CO., LTD. (Guangzhou)

ZWSOFT präsentiert neueste CAD/CAE/CAM-Innovationen auf der Hannover Messe 2025

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Professionelle All-in-One CAx-Lösungen als Treiber digitaler Transformation und nachhaltiger Industrieentwicklung

ZWSOFT, Anbieter professioneller All-in-One CAx-Lösungen, war auch in diesem Jahr auf der Hannover Messe 2025 vertreten – der weltweit führenden Industriemesse. Das Unternehmen präsentierte die neuesten Versionen seiner integrierten CAD/CAE/CAM-Lösungen und nutzte die Gelegenheit, sich mit Fachbesuchern aus aller Welt auszutauschen.

Integrierte CAx-Lösungen als Basis nachhaltiger Innovation

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von ZWSOFT standen die neuesten Entwicklungen in den Bereichen CAD, CAE und CAM. Das Unternehmen zeigte, wie seine Lösungen Unternehmen dabei unterstützen, die digitale Transformation voranzutreiben und nachhaltige Innovationen in unterschiedlichsten Branchen zu realisieren.

Basierend auf selbstentwickelten Kerntechnologien wie dem Overdrive-Geometriekernel, der ZGS Constraint Engine und der IPX Data Conversion Engine bietet ZWSOFT ein durchgängiges, integriertes Produktportfolio. Lösungen wie ZWCAD+ZW3D oder ZW3D CAD+CAM unterstützen Anwender dabei, Datensilos abzubauen, manuelle Arbeitsschritte zu reduzieren und die Präzision zu erhöhen.

Dank dieses integrierten Ansatzes können ganze Teams – vom Design über die Konstruktion bis hin zur Fertigung – auf einer gemeinsamen Plattform mit einheitlichem Datenstand arbeiten. Das vermeidet zeitraubende und kostspielige Fehler und beschleunigt den gesamten Produktentwicklungsprozess.

ZWSOFT präsentierte in diesem Jahr die erweiterten CAE-Funktionen seines Portfolios – darunter die Partikelsimulationssoftware ZWSim DEM sowie die CFD-Lösung PHOENICS. Diese Technologien ermöglichen Echtzeitsimulationen und -validierungen – von der Anlagenkonstruktion bis zur Prozessoptimierung. Ingenieurinnen und Ingenieure können damit ihre Entwürfe gezielt verfeinern, potenzielle Risiken frühzeitig identifizieren und so Kosten senken sowie die Lebensdauer von Anlagen verlängern.

„Durch die Kombination von Konstruktion, Simulation und Fertigung ermöglichen unsere integrierten CAx-Lösungen eine nahtlose Zusammenarbeit und den Abbau von Datensilos. Das steigert die Effizienz in Forschung und Entwicklung erheblich und verkürzt die Time-to-Market – ein entscheidender Faktor für nachhaltige Innovation", erklärte Qideng Hu, Chief Technology Officer von ZW3D.

Bewährte Lösungen für wirtschaftlichen Erfolg

Neben Live-Demonstrationen präsentierte ZWSOFT in mehreren Fachvorträgen praxisnahe Anwendungsbeispiele aus den Bereichen Consumer Electronics, Maschinenbau und Energietechnik. Einer der Vorträge befasste sich mit WELLTEC, einem führenden Hersteller von Spritzgussmaschinen. Mithilfe von ZW3D und der nahtlosen Integration von Konstruktion und Fertigung konnten die Entwicklungsprozesse deutlich verschlankt und die Produktionseffizienz spürbar gesteigert werden – ein bedeutender Schritt in WELLTECs digitaler Transformation.

Ein weiterer Fachvortrag bot Einblicke in den Einsatz von ZW3D bei XJ Electric, einem weltweit agierenden Unternehmen der Energiebranche. Gezeigt wurde, wie ZWSOFT-Lösungen die Entwicklung komplexer Schaltschrankdesigns effizient unterstützen. Mit Hilfe der IPX Engine gelingt es XJ Electric, historische Konstruktionsdaten mit wenigen Klicks zu importieren und wiederzuverwenden – ein wesentlicher Beitrag zur technologischen Kontinuität und zur Beschleunigung innovativer Entwicklungen.

Diese Praxisbeispiele verdeutlichen die Leistungsfähigkeit der CAx-Lösungen von ZWSOFT und deren flexible Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Industriezweigen. Gleichzeitig stärken sie ZWSOFTs Position als professioneller Partner für Unternehmen, die ihre Effizienz steigern und digitale Potenziale erschließen möchten.

Austausch mit Fachbesuchern aus aller Welt

Als globale Industrieplattform bot die Hannover Messe den idealen Rahmen für persönliche Gespräche mit Kunden, Partnern und Interessierten. „Die Zusammenarbeit mit ZWSOFT auf der Messe war ein voller Erfolg. Die Vorbereitung und die gezeigten Lösungen waren beeindruckend", so ein Vertreter der deutschen Partnerfirma Encee GmbH.

Die Gespräche mit Branchenvertretern lieferten den Entwicklern und Entscheidern bei ZWSOFT wertvolle Einblicke in aktuelle Anforderungen sowie zukünftige Markttrends. Zum Abschluss der Messe bekräftigte das Unternehmen sein Engagement für eine nachhaltige industrielle Zukunft – mit professionellen All-in-One CAx-Lösungen, die Innovation ermöglichen und Unternehmen weltweit bei der digitalen Transformation unterstützen.

Weitere Informationen über ZWSOFT und seine Lösungen finden Sie unter www.zwsoft.de.

Informationen zu ZWSOFT

Seit 1998 unterstützen die All-in-One-CAx-Lösungen (CAD/CAE/CAM) von ZWSOFT Anwender weltweit dabei, den Weg vom Konzept zur Umsetzung zu vereinfachen. Durch die Kombination von Design, Simulation und Fertigung auf einer integrierten Plattform können Architekten, Ingenieure und Designer komplexe Projekte effizient und zu wirtschaftlichen Konditionen realisieren.

Mehr als 1,4 Millionen Nutzer in über 90 Ländern – darunter 149 Fortune-500-Unternehmen – vertrauen auf die über 25-jährige Erfahrung von ZWSOFT in der Softwareentwicklung, um ihre Prozesse zu optimieren und die digitale Transformation voranzutreiben. Ob im Produktdesign für die Fertigung oder bei der Entwicklung moderner Lösungen für den AEC-Sektor – unser Ziel ist es, Werkzeuge zur Verfügung zu stellen um ambitionierte Ideen in die Tat umzusetzen und nachhaltige Innovation weltweit zu ermöglichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2663677/Image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/zwsoft-prasentiert-neueste-cadcaecam-innovationen-auf-der-hannover-messe-2025-302430432.html

Original-Content von: ZWSOFT CO., LTD. (Guangzhou), übermittelt durch news aktuell