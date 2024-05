Cognex Corporation

Cognex-Kunden erreichen mit KI-gestützten Lösungen neue Erfolgsniveaus

Natick, Massachusetts (ots/PRNewswire)

KI bietet breitere Funktionen und verbesserte Benutzerfreundlichkeit zur Beschleunigung von Automatisierungsprojekten

Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), ein führender Anbieter von Bildverarbeitungssystemen für die Fabrik- und Lagerautomatisierung, gab heute bekannt, dass immer mehr Kunden dank der Bildverarbeitungslösungen von Cognex, die KI nutzen, um Aufgaben zu bewältigen, die bis vor kurzem nur von Menschen erledigt werden konnten, ihre Produktivität und Effizienz steigern.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Kunden mehr Anwendungen durch industrielle Bildverarbeitung automatisieren, weil die KI-Tools den Aufwand und die Anforderungen an die Bedienung verringern, ", so Lavanya Manohar, Senior Vizepräsident, Produkt bei Cognex. „ „Kleine und mittelständische Unternehmen können durch Innovationen wie unsere KI-gestützte In-Sight® SnAPP™ leichter mit der zunehmenden Automatisierung schritthalten. Für größere Unternehmen bedeutet das, Automatisierungsprojekte über mehrere Standorte effizienter ausrollen zu können."

Ein Kunde, der mit Cognex einen großen Erfolg verbuchen konnte, ist Schneider Electric, der im Rahmen einer strategischen Initiative zur digitalen Transformation der „Smart Factories" Cognex Bildverarbeitungssysteme in Fabriken auf der ganzen Welt installierte. Laut Laurent Chantoiseau, GSC Europe Data & Analytics, spielt KI eine Schlüsselrolle auf diesem Weg, insbesondere die KI-gestützte Edge-Learning-Technologie von Cognex, die die Installation drastisch beschleunigt. Chantoiseau: „Die Edge-Learning-Lösungen von Cognex sind unglaublich einfach einzurichten; in der Regel benötigen wir für einen einfachen Anwendungsfall weniger als vier Stunden, um eine Anwendung produktionsreif zu machen."

Weitere aktuelle Beispiele für Kunden, die von KI-gestütztem Edge Learning profitieren, sind:

Federal Package – ein Auftragsfertiger in Chanhassen, Minnesota, der die Edge-Learning-Fähigkeiten der Cognex In-Sight 2800 als äußerst wertvoll für die schnelle Umstellung von einem Produkt auf das nächste empfand und in der Lage war, Defekte genau zu identifizieren, selbst wenn sich die Produktkennzeichnung und die Verpackung änderten.

Ansomat – ein Hersteller von Montagehilfsmitteln in Gent, Belgien, der das Cognex In-Sight 3800 Bildverarbeitungssystem einsetzt, um Kunden, die Batterien für Elektrofahrzeuge herstellen, bei der Bereitstellung wichtiger Informationen für die Arbeiter zu unterstützen.

SDI – ein Logistik-OEM und -Integrator in Pacoima, Kalifornien, setzte das Cognex In-Sight 2800 und Edge Learning ein, um seinen Logistikkunden eine genauere Erkennung und Sortierung von Produkten auf schwierigen Untergründen zu ermöglichen.

Cognex ist bestrebt, Kunden in ihrer Automatisierungsstrategie zu unterstützen, insbesondere mit KI-gestützter Vision-Technologie. Besuchen Sie cognex.com/customer-stories oder rufen Sie noch heute unter +1 855-4-COGNEX an, um mehr zu erfahren.

Über Cognex Corporation

Die Cognex Corporation entwickelt und vermarktet Technologien für die aktuellen Herausforderungen in Produktion und Logistik. Sie ist ein weltweit führender Anbieter von Bildverarbeitungsprodukten und -lösungen, die die Effizienz und Qualität in wachstumsstarken Unternehmen in attraktiven industriellen Endmärkten verbessern. Ihre Lösungen kombinieren physische Produkte und Software zur Erfassung und Analyse visueller Informationen und ermöglichen so die Automatisierung von Fertigungs- und Distributionsprozessen für Kunden auf der ganzen Welt. Bildverarbeitungsprodukte werden zur Automatisierung der Herstellung oder der Distribution sowie das Tracking diskreter Gegenstände wie Mobiltelefone, Batterien für Elektrofahrzeuge und Pakete für den elektronischen Handel eingesetzt, indem sie lokalisiert, identifiziert, inspiziert und gemessen werden. Maschinelles Sehen ist wichtig für Anwendungen, bei denen das menschliche Sehen nicht ausreicht, um die Anforderungen an Größe, Genauigkeit oder Geschwindigkeit zu erfüllen, oder in Fällen, in denen erhebliche Kosteneinsparungen oder Qualitätsverbesserungen erzielt werden sollen.

Cognex ist weltweit führend in der Bildverarbeitungsindustrie und hat seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1981 mehr als 4 Millionen bildbasierte Produkte ausgeliefert, die einen kumulierten Umsatz von über 10 Mrd. US-Dollar darstellen. Cognex hat seinen Hauptsitz in Natick, Massachusetts, USA, und verfügt über Niederlassungen und Vertriebspartner in ganz Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter cognex.com.

