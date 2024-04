Movement Labs

Movement Labs sammelt 38 Millionen Dollar in der Serie A-Finanzierung, um Facebooks Move auf Ethereum zu bringen

San Francisco (ots/PRNewswire)

Movement Labs, ein in San Francisco ansässiges Blockchain-Entwicklungsteam, hat sich in einer von Polychain Capital angeführten Serie-A-Finanzierungsrunde 38 Millionen US-Dollar gesichert. Die Finanzierung wird die Mission des Unternehmens unterstützen, Facebooks Move Virtual Machine auf Ethereum zu bringen, Schwachstellen in Smart Contracts zu beheben und den Transaktionsdurchsatz zu erhöhen.

An der Investitionsrunde beteiligten sich bekannte Risikokapitalfirmen wie Hack VC, Placeholder, Archetype, Maven 11, Robot Ventures, Figment Capital, Nomad Capital, Bankless Ventures, OKX Ventures, dao5 und Aptos Labs. Dies zeigt, wie stark das Vertrauen der Branche in das Ökosystem von Movement ist.

Das 2022 gegründete Unternehmen Movement Labs hat sich zum Ziel gesetzt, die weit verbreiteten Schwachstellen von Smart Contracts im Ethereum-Ökosystem zu beseitigen und gleichzeitig eine neuartige Ausführungsumgebung einzuführen, die für mehr als 30.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) ausgelegt ist. Durch die Nutzung eines vollständig EVM-kompatiblen Bytecode-Interpreters und Ethereum für die Abrechnung bietet die Movement Zero-Knowledge Layer 2-Blockchain eine Parallelisierung und Smart-Contract-Absicherung für Nutzer, die im Ethereum-Ökosystem bleiben möchten.

Zwischen 2022 und 2023 haben Hacker Smart Contracts im Umfang von mehr als 5,4 Milliarden US-Dollar ausgebeutet, wobei wichtige Protokolle wie Curve und KyberSwap durch häufige Eintrittsinvarianz-Angriffe betroffen waren. Move-EVM von Movement ermöglicht es Move- und Solidity-Entwicklern, Code zu implementieren, der zur Laufzeit vollständig verifiziert ist und somit die Ausführung von Angriffsvektoren wie Eintrittsinvarianz verhindert. Das Team nennt dies den "Integrierten Ansatz", bei dem mehrere modulare Elemente wie gemeinsame Sequenzierung, eingebettete formale Prüfverfahren, alternative Datenverfügbarkeit und Ethereum-Abrechnung kombiniert werden können, um eine einzige Blockchain zu betreiben und die Sicherheit und Leistung zu verbessern.

"Die beiden größten Probleme im Zusammenhang mit der Blockchain-Infrastruktur sind derzeit die schlechte Nutzererfahrung und Smart Contract-Exploits", sagte der Mitbegründer von Movement, Rushi Manche. "Mein Kollege Cooper Scanlon und ich haben mit dem Aufbau von Movement begonnen, um die Innovationsgeschwindigkeit im Kryptobereich zu erhöhen, damit das nächste Facebook von Entwicklern, die nicht die Ressourcen für große Entwicklungsteams und teure Prüfer haben, auf der Blockchain aufgebaut werden kann. Move behebt die Unzulänglichkeiten von Solidity und wir bringen es auf eine kryptonative Art und Weise auf den Markt."

Neben dem Flaggschiff Movement L2 wird Movement Labs auch Move Stack vorstellen, ein Framework für die Ausführungsebene, das mit vielen Rollup-Frameworks von Unternehmen wie Optimism, Polygon und Arbitrum kompatibel ist. Das Team hat die Vision, mit anderen Ethereum-Akteuren zu kooperieren, um die Ausführung von Smart Contracts für Nutzer auf allen Netzwerken zu skalieren und sie mit einer gemeinsamen Sequencer-Implementierung zusammenzubringen.

"Während das Hauptaugenmerk der meisten anderen Rollup-Teams auf der Skalierbarkeit liegt, besteht die wichtigste Erkenntnis von Movement darin, dass Skalierbarkeit allein nicht der Grund ist, warum wir noch keine massenhafte Einführung erleben. MoveVM bietet Entwicklern eine intuitive und fehlerresistente Erfahrung sowie eine sehr gute Skalierbarkeit. Wir meinen, dass Movement ein florierendes Ökosystem aufbauen kann, das eine neue Generation von Mainstream-Anwendungen beherbergt, indem wir diese Vorteile mit den Netzwerkeffekten und den Base Layer-Sicherheitsgarantien des Ethereum-Ökosystems verbinden", sagte Bobby Beniers von Polychain in einer Erklärung.

Das Team hatte zuvor eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde im Umfang von 3,4 Millionen US-Dollar im September 2023 angekündigt. Die Nutzer werden in diesem Sommer in der Lage sein, mit dem Netzwerk des Unternehmens interagieren.

Weitere Informationen über Movement Labs und einen Leitfaden für die Teilnahme am Devnet finden Sie hier: movementlabs.xyz, folgen Sie uns a uf X @movementlabsxyz und auf Discord.

Über Movement Labs: Rushi Manche und Cooper Scanlon, die das Move-Ökosystem von Anfang an aufgebaut haben, gründeten Movement Labs im Jahr 2022 als erstes integriertes Blockchain-Netzwerk, auf dem die schnellste und sicherste Layer 2 auf Ethereum läuft. Movement wurde entwickelt, um die Sicherheit und Parallelisierung von Smart Contracts mit der Liquidität und der Nutzerbasis von EVM zu verbinden. Movement bringt MoveVM über sein Flaggschiff L2 und die damit verbundenen Rollups mit dem Move Stack auf Ethereum.

media@movementlabs.xyz

