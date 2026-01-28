ACS Group GmbH

Bildungsdienstleister ACS Group stärkt Zukunftsfähigkeit durch Erweiterung der Geschäftsführung und baut Marktführerschaft bei elternfinanzierten iPad-Klassen weiter aus

München/Ottobrunn (ots)

Der auf Apple-Produkte spezialisierte Bildungsdienstleister ACS Group GmbH stellt die Weichen für die Zukunft: Gründer und Geschäftsführer Stefan Zeman (54) ernennt seinen Sohn Moritz Zeman (29) mit sofortiger Wirkung zum zweiten Geschäftsführer. Mit diesem Schritt regelt das 1998 gegründete, inhabergeführte Familienunternehmen seine Nachfolge frühzeitig und setzt ein klares Zeichen für Kontinuität, Wachstum und Zukunftsfähigkeit.

"Mir war es wichtig, Verantwortung nicht abrupt zu übergeben, sondern strukturiert und mit Weitblick", erklärt Stefan Zeman. "Ich freue mich sehr, dass mein Sohn bereit ist, die ACS Group weiterzuführen. Moritz kennt das Unternehmen, unsere Kunden und die Herausforderungen im Bildungsmarkt seit mehr als fünf Jahren und hat in dieser Zeit maßgeblich zum Wachstum der ACS Group beigetragen. Mit seinem Know-how und seiner Innovationskraft werden wir das Unternehmen nachhaltig weiterentwickeln."

Starke Geschäftsentwicklung und klare Verantwortlichkeiten

Die ACS Group blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Der Nettoumsatz lag zum Jahresende im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Besonders dynamisch entwickelte sich das Segment der elternfinanzierten Tabletklassen: Seit dem Einstieg von Moritz Zeman im Jahr 2020 wurde der Umsatz in diesem Bereich innerhalb von fünf Jahren verzehnfacht und erreicht heute ein mittleres zweistelliges Millionenvolumen.

Aktuell betreut die ACS Group rund 4.000 Schulen bundesweit, davon 800 in Bayern. Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Jahren etwa 5.000 Tabletklassen realisiert - 3.000 davon unter der Verantwortung von Moritz Zeman. Damit ist das Unternehmen heute Marktführer in Deutschland bei elternfinanzierten iPad-Klassen.

In der neuen Geschäftsführungsstruktur verantwortet Moritz Zeman die Bereiche Marketing, Prozessoptimierung, Mobile Device Management (MDM), Elternfinanzierung sowie Human Resources. Stefan Zeman konzentriert sich weiterhin auf Vertrieb, Ausschreibungen und die strategische Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe. Gemeinsames Ziel ist es, das kontinuierliche Wachstum fortzusetzen, die Marktführerschaft auszubauen und die ACS Group langfristig als verlässlichen Partner für digitale Bildung zu positionieren.

Frühe Übernahme von Verantwortung

Moritz Zeman ist seit 2020 im Unternehmen tätig - zunächst als Werkstudent, seit 2022 als Business Manager Education. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule München (Master of Engineering) und beschäftigte sich bereits in seiner Bachelorarbeit mit KI-gestützten Chatbot-Architekturen. Unter seiner Leitung wurden bei der ACS Group zahlreiche Schlüsselprojekte zur Digitalisierung von Schulen umgesetzt, darunter die Betreuung von rund 450 Schulen in Bayern im Rahmen des Projekts "Digitale Schule der Zukunft".

"Digitale Bildung funktioniert nur, wenn Technik, Pädagogik, Finanzierung und Weiterbildung zusammengedacht werden", sagt Moritz Zeman. "Unser Anspruch ist es, Schulträger und Schulen langfristig zu begleiten und ihnen Lösungen anzubieten, die im Alltag wirklich funktionieren - ohne jegliche Hürden für Lehrkräfte und Schüler:innen. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit meinem Vater und dem gesamten Team die erfolgreiche Entwicklung der ACS Group fortzusetzen und aktiv an der Zukunft digitaler Bildung mitzuwirken."

Investition in Wachstum: Neues Firmengebäude im Bau

Parallel zur personellen Weichenstellung investiert die ACS Group auch infrastrukturell in ihre Zukunft. In unmittelbarer Nähe zum bisherigen Firmensitz entsteht derzeit in Hohenbrunn ein neues Firmengebäude, dessen Fertigstellung für Anfang 2027 geplant ist. Das Investitionsvolumen liegt im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Der Neubau schafft zusätzliche Kapazitäten für weitere Mitarbeitende (geplante Mitarbeiterzahl zum Einzug: ca. 90) und bietet Raum für moderne Arbeitswelten, Schulungsflächen sowie nachhaltige Gebäudetechnik. "Der Neubau steht für Wachstum, aber auch für Stabilität und langfristiges Denken in einem Familienunternehmen", so Stefan Zeman.

Pionier der digitalen Bildung

Die ACS Group wurde 1998 gegründet und zählt mit knapp 30 Jahren Erfahrung zu den etablierten Bildungsdienstleistern in Deutschland. Als Pionier bei der Elternfinanzierung, erster Anbieter von MDM-Services für iPads, iPad-Webinaren für Eltern sowie personalisierten Onlineshops für Schulen (www.TeacherStore.de) und Eltern (www.TabletKlasse.de) hat das Unternehmen als erster Full-Service-Provider im Bildungsbereich früh Maßstäbe gesetzt. 2024 wurde die ACS Group als eines von "Bayerns Best 50" ausgezeichnet und zählt damit zu den wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen im Freistaat.

Mit der Erweiterung der Geschäftsführung und der laufenden Investition in den Standort unterstreicht die ACS Group ihren Anspruch, digitale Bildung in Deutschland auch künftig aktiv mitzugestalten.

Über die ACS Group GmbH

Die in Ottobrunn bei München ansässige ACS Group GmbH (Gründung 1998) hat sich auf Apple Produkte und Dienstleistungen spezialisiert. Sie ist ein von Apple autorisierter Premium Education Partner und bietet als Full-Service-Provider ganzheitliche Lösungen aus einer Hand - von Beratung, Finanzierung und Gerätebeschaffung über Mobile Device Management bis hin zu Schulungen, Support und Wartung (inklusive Hardware-Reparaturen in der hauseigenen Werkstatt). Seit 2010 hat die Gruppe einen Schwerpunkt auf Lösungen für den Bildungsbereich gelegt und ist dort derzeit bundesweit bei über 4.000 öffentlichen und privaten Bildungseinrichtungen kompetenter Ansprechpartner für alle Themen rund um die digitale Bildung. Die ACS Group ist Marktführer bei elternfinanzierten iPad-Klassen in Deutschland und verfügt über knapp 30 Jahre Erfahrung im IT- und Bildungsbereich.

