E-Sicherheits-Check GmbH: Wie sie durch die Partnerschaft mit DEKRA deutsche Firmen absichern

Richard Schubert ist Gründer und Geschäftsführer der E-Sicherheits-Check GmbH. Sie übernimmt die DGUV-Prüfung deutschlandweit für alle Branchen und sorgt für eine lückenlose Dokumentation, um Arbeits-, Brand- und Rechtssicherheit zu gewährleisten. Ihren Service erweitern sie durch ihre Kooperation mit der DEKRA. Wie genau ihre Zusammenarbeit aussieht und inwiefern sich das Angebot des Prüfdienstleisters somit erweitert, erfahren Sie hier.

Unternehmen und öffentliche Einrichtungen können nicht umhin, sich einer Elektroprüfung nach DGUV zu unterziehen - jedoch sind sich die Wenigsten der Vorteile bewusst, die ein professioneller Prüfdienstleister bieten kann. Die regelmäßige Inspektion elektrischer Betriebsmittel wie Computer, Maschinen, Drucker und Kaffeeautomaten ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben - und das aus gutem Grund. In Deutschland werden 32 Prozent aller jährlichen Brände durch Elektroschäden verursacht. Dabei enden 43 Prozent der Unternehmen, die von Bränden betroffen sind, in Insolvenz. Dennoch wird dieses Thema oft leichtfertig vernachlässigt und es wird schließlich ein Anbieter ausgewählt, der die Geräte schnell und kostengünstig zertifiziert. "Durch die Vernachlässigung einer professionellen Prüfung gehen Unternehmen nicht nur enorme Vorteile wie ein guter Ruf oder die Verlängerung der Lebensdauer von Geräten verloren - sie handeln so auch noch äußerst nachlässig und gefährden sowohl das Unternehmen als auch ihre Mitarbeiter", sagt Richard Schubert, Gründer und Geschäftsführer der E-Sicherheits-Check GmbH.

"Ein professioneller Prüfdienstleister kann dazu beitragen, ungewollte Schadensfälle zu vermeiden und Unternehmen abzusichern, selbst wenn es zu einem Arbeitsunfall kommen sollte", erklärt der Elektrotechnik-Experte. "Durch unsere Kooperation mit der DEKRA positionieren wir uns an der Spitze unserer Branche. Nicht nur erweitert sich dadurch unser Dienstleistungsangebot erheblich - wir können auch das Vertrauen einer renommierten deutschen Prüfgesellschaft vorweisen." Richard Schubert verfügt über 25 Jahre Berufserfahrung im Bereich Elektrotechnik und ist zudem als Fachkraft für Arbeitssicherheit und Brandschutzbeauftragter qualifiziert. Mit der E-Sicherheits-Check GmbH führt er normgerechte Elektroprüfungen nach DGUV durch, die rechtssicher dokumentiert werden. Die Fachkräfte des zertifizierten Unternehmens sind deutschlandweit im Einsatz und haben bereits über 1.000.000 Geräte bei mehr als fünfhundert Kunden geprüft.

Die E-Sicherheits-Check GmbH und DEKRA: Gemeinsam für umfassende Sicherheitslösungen

DEKRA ist ein Partner in allen Fragen der Sicherheit und bietet Leistungen in den Bereichen Arbeit und Gesundheit, Gebäude und Infrastruktur, Maschinen und Anlagen, Fuhrpark und Mobilität sowie Produktprüfung und Umweltschutz. Somit ergibt sich ein breites Spektrum an Sicherheitsdienstleistungen, das weit über die klassische Autoprüfung, wofür sie weitestgehend bekannt ist, hinausgeht. In 74 DEKRA-Niederlassungen bundesweit steht DEKRA ihren Kunden zur Verfügung, um ihre Abläufe zu optimieren und Ressourcen zu schonen.

Als Teil dieser Partnerschaft wird die E-Sicherheits-Check GmbH dazu beitragen, dieses Angebot auszubauen. Richard Schubert und sein Team erhalten so neue Aufträge, während der DEKRA der gewohnte Standard der E-Sicherheits-Check GmbH gesichert wird. Dadurch können sie nicht nur elektrische Geräte prüfen, sondern auch andere Dienstleistungen anbieten, für die Kunden sie benötigen. Der Startpunkt dieser Kooperation liegt in Süddeutschland, doch das Ziel ist eine deutschlandweite Präsenz. Zudem sind sie in der Lage, Kunden mit einer Vielzahl von Fragen zu unterstützen und haben die Ausstattung, um auch Großkonzerne bedienen zu können. "Unsere Prüfverfahren sind äußerst gründlich: Jedes Gerät wird sorgfältig geprüft, mit einem Label versehen und ein detailliertes Prüfprotokoll erstellt", erklärt Richard Schubert. "Dieses Protokoll erfüllt alle erforderlichen formalen Anforderungen und ist entscheidend für die rechtliche Absicherung im Schadensfall. Erst mit einem solchen Prüfprotokoll kann eine umfassende Absicherung gewährleistet werden."

Die Sicherheits-Experten: Die Zukunft ihrer Zusammenarbeit

Durch die enge Zusammenarbeit fungiert die E-Sicherheits-Check GmbH als Vermittler zwischen ihren Kunden und DEKRA. Dies zeigt nicht nur das Vertrauen, das DEKRA in sie setzt, sondern steigert auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber für potenzielle Neueinstellungen. "Mit unserem erweiterten Dienstleistungsportfolio suchen wir engagierte Fachkräfte, die gemeinsam mit diesem renommierten Partner an der Sicherheit in Deutschland arbeiten möchten", erklärt Richard Schubert. Gesucht werden Elektrotechniker und Elektrohelfer, aber auch Vertriebsmitarbeiter, da die E-Sicherheits-Check GmbH ihren eigenen Kundenstamm unabhängig von DEKRA weiter aufbauen möchte.

Darüber hinaus steht die E-Sicherheits-Check GmbH vor weiteren Entwicklungen: Neben der Einführung neuer Dienstleistungen und Ausrüstungen müssen auch die bestehenden Mitarbeiter für diese Veränderungen geschult werden, um einen erstklassigen Service zu garantieren. Die Zentrale von DEKRA befindet sich in Stuttgart, während die E-Sicherheits-Check GmbH ihren Standort in der Nähe von Augsburg hat. Deswegen plant Richard Schubert, eine Niederlassung in München zu eröffnen, wo auch DEKRA vertreten ist. "Wir sind stolz darauf, offizieller Vertragspartner der DEKRA zu sein. Davon profitieren vor allem unsere Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken. Als DEKRA-Partner können wir ihnen zudem das gesamte Leistungsspektrum der DEKRA aus einer Hand anbieten", betont Richard Schubert abschließend.

Sie wollen Ihr Unternehmen durch professionelle Sicherheitsprüfungen vor Arbeitsunfällen schützen und sich im Extremfall rechtlich absichern? Dann melden Sie sich jetzt bei Richard Schubert von der E-Sicherheits-Check GmbH!

