Marco Klenk: Allumfassende Versicherungsdienstleistung für Unternehmen

Waiblingen (ots)

Vom Unternehmer für Unternehmen - so lautet das Credo von Versicherungsvertreter und Agenturinhaber Marco Klenk, der seine Kunden mit großer Expertise und einem allumfassenden Dienstleistungsangebot unterstützt. Denn als Spezialist für Unternehmenskunden weiß er nicht nur, wie sie ihre Risiken auslagern und die Liquidität erhöhen, sondern auch, was sie zu einem langfristig attraktiven Arbeitgeber macht. In diesem Artikel erfahren Sie, wie vielseitig das Angebot von Marco Klenk ist, wovon seine Kunden profitieren und wie er Unternehmen sogar bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung hilft.

Ob Sachwerte, Fuhrpark, IT-Sicherheit oder Haftungsrisiken - die Liste möglicher Versicherungen für Unternehmen ist lang. Während einige Versicherungen zur Pflicht gehören und weitere wichtig sind, um das Unternehmensrisiko kalkulierbar zu halten, sind andere schlichtweg überflüssig. Abhängig von der Branche und der individuellen Firmensituation herrschen in jedem Unternehmen unterschiedliche Bedingungen und für den Unternehmer selbst kommen private Risiken und weitere Themen, wie die private Krankenversicherung und Altersvorsorge dazu. Den Überblick zu behalten und das ganze Versicherungspaket sinnvoll zu verwalten, ist für Unternehmen nicht nur sehr aufwendig und zeitintensiv, sondern stellt oft auch eine Aufgabe dar, die sie meist nicht optimal lösen können. "Viele Versicherungsvertreter interessieren sich nicht wirklich für die Risikosituation eines Unternehmens oder können diese nicht richtig greifen, weil ihnen schlichtweg das nötige Know-how fehlt. In der Folge sind viele Betriebe unzureichend, lückenhaft oder sogar falsch versichert", erklärt Marco Klenk.

"Ich kenne die besonderen Bedürfnisse von Unternehmen aus eigener Erfahrung und zeige ihnen anhand ihrer Prozesse, Strukturen und Arbeitsabläufe nicht nur ihre individuellen Risiken auf, sondern unterstütze sie vollumfänglich - bis hin zu ihren steueroptimierten Mitarbeiter-Benefits", verrät der Versicherungsvertreter, der sich auf eine allumfassende Dienstleistung für Unternehmen spezialisiert hat. Seit seinem dualen Studium bei einer großen Versicherungsgesellschaft im Jahr 2014 ist Marco Klenk der Versicherungsbranche treu geblieben und konnte eine große Expertise in der Beratung von Unternehmen und Selbstständigen aufbauen. Als Inhaber einer großen Agentur und aus der eigenen Erfahrung als Unternehmer verfügt er über ein tiefes Zielgruppenverständnis, was ihn zum wertvollen Ansprechpartner in allen versicherungstechnischen Belangen eines Unternehmens macht. So ist der Versicherungsexperte für seine Kunden nicht nur Dienstleister, sondern vor allem ein langfristiger und starker Partner auf Augenhöhe, der ihnen den optimalen Versicherungsschutz und attraktive Versicherungsleistungen aus einer Hand liefert.

Umfassendes Versicherungspaket für individuelle Bedürfnisse aus einer Hand

Im Gegensatz zu anderen Dienstleistern arbeitet Marco Klenk nicht produkt- und abschlussorientiert, sondern versteht sich als Partner, der Unternehmen weitreichend unterstützt. So analysiert der Versicherungsexperte im ersten Schritt der Zusammenarbeit die Risikosituation des Unternehmens, um alle Risiken zu identifizieren und abzuwägen, welche an die Versicherung ausgelagert und welche selbst getragen werden können. "Viele Unternehmer kennen ihre täglichen Risiken gar nicht. Durch einen Brand oder eine Lücke in der IT-Sicherheit kann beispielsweise über Nacht ein erheblicher finanzieller Schaden entstehen", warnt Marco Klenk. Mit Kautionsversicherungen, Avalrahmenerhöhungen und der Absicherung offener Forderungen hilft er seinen Kunden außerdem dabei, ihre Liquidität und den Cashflow im Unternehmen zu erhöhen. Zusätzlich bietet er ihnen ein Tool an, mit dem sie den Finanzstatus ihrer Kunden vorab überprüfen können - eine Art Bonitätsmanager also.

Mit attraktiven Mitarbeiter-Benefits trägt Marco Klenk darüber hinaus zur erfolgreichen Mitarbeitergewinnung und -bindung des Unternehmens bei. Als Experte für Nettolohnoptimierung weiß er beispielsweise, wie eine Gehaltserhöhung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer steuerlich lukrativ wird und wie aus geplanten Ressourcen der größte Nettoeffekt für den Mitarbeiter herauszuholen ist. So profitieren Mitarbeiter unter anderem von Gesundheitsbudgets zur freien Verwendung. Durch die Implementierung der richtigen Rahmenbedingungen schafft Marco Klenk es außerdem, die betriebliche Altersvorsorge zu optimieren. "Die meisten Unternehmen sind in diesem Bereich suboptimal aufgestellt und kennen ihre Haftungsfelder nicht", so der Versicherungsexperte. Gleichzeitig hilft er den Unternehmern dabei, Betriebsvermögen steueroptimiert in Privatvermögen umzuwandeln und sich abseits des Rentensystems zukunftssicher aufzustellen sowie den maximalen Schutz aus ihrer privaten Krankenversicherung herauszuholen.

Rundum-sorglos-Absicherung schafft Basis für Unternehmenswachstum

Mit der Unterstützung bei der außenwirksamen Vermarktung der Mitarbeiter-Benefits macht Marco Klenk das Rundum-sorglos-Paket für Unternehmen perfekt. Broschüren und Landingpages, die jeder seiner Kunden im Design seines Unternehmens erhält, dienen der Information bestehender und potenzieller neuer Mitarbeiter und erregen ihre Aufmerksamkeit. Vor allem aber sorgt das Gesamtpaket dafür, dass sich das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber gegen seine Mitbewerber durchsetzt und daraus große Vorteile für seine Mitarbeitergewinnung und -bindung ziehen kann. Weil Marco Klenk selbst Unternehmer ist, kennt er die Sorgen und Herausforderungen seiner Zielgruppe gut und hat sein Dienstleistungsspektrum optimal an ihre Bedürfnisse angepasst. Als Inhaber einer großen Versicherungsagentur und mit zehn Jahren Berufserfahrung - davon vier Jahre ausschließlich im Firmenkundengeschäft - ist er für seine Kunden ein starker Partner mit umfassender Expertise.

"Meine Mission ist es, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Risikosituation zu verstehen und diese sauber abzusichern, um die Basis für Wachstum zu schaffen", erklärt Marco Klenk. Denn mit seiner umfangreichen Dienstleistung sorgt er zuverlässig dafür, dass Unternehmer sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Seine moderne und ansprechende Umsetzung der Mitarbeiter-Benefits schafft parallel dazu das Fundament für die Findung und Bindung von Mitarbeitern und damit für nachhaltiges Unternehmenswachstum. "Ich verfolge das Ziel, der Ansprechpartner Nummer eins für kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland zu werden", verrät Marco Klenk abschließend und fügt mit einem Zwinkern hinzu: "Aber auch größeren Unternehmen können wir super helfen."

Sie wollen sich und Ihr Unternehmen gegen mögliche Risiken absichern, das finanzielle Maximum für Ihre Mitarbeiter und die eigene Altersvorsorge herausholen und zum attraktiven Arbeitgeber in Ihrer Branche werden?

