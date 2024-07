Copterpro GmbH

Drohnen bei der Jagd stößt auf Kritik - Experte verrät, warum ein Einsatz von Drohnen sinnvoll sein kann

Die Nutzung von Drohnen zur Jagd auf Wildschweine stößt auf Kritik: Während der Einsatz als unethisch oder störend für die natürliche Umgebung angesehen wird, argumentieren Befürworter, dass Drohnen effektive Werkzeuge zur Verwaltung von Wildtierpopulationen sein können.

Drohnen bieten eine Möglichkeit, große Gebiete zu überwachen und dabei die Sicherheit und Genauigkeit bei der Bestandskontrolle von Wildschweinen zu erhöhen. Dabei ist es so, dass Drohnen insbesondere in Gebieten, in denen Wildschweine erhebliche Schäden an Landwirtschaft und Ökosystemen verursachen, eine wertvolle Rolle spielen können. Wie sie bei der Wildschweinjagd und bei der Wahrung des ökologischen Gleichgewichts sinnvoll eingesetzt werden können, erfahren Sie hier.

Ist-Situation: Hier nutzen Jäger bereits die Vorteile einer Drohne

In den letzten Jahren hat sich der Drohneneinsatz bei der Kitzrettung vor der Mahd etabliert. Dabei wird das zu mähende Feld zunächst von einer Drohne, die mit einer Wärmebildkamera ausgestattet ist, überflogen. Die Aufnahmen sendet sie dabei auf einen Bildschirm, der kontinuierlich überwacht wird. Sobald ein Lebewesen ausgemacht wurde, wird dieser Punkt auf dem Bildschirm markiert. Nachdem das komplette Feld gesichtet wurde, läuft der zuständige Jäger die markierten Punkte ab und sichert gegebenenfalls die sich dort befindlichen Kitze. Anschließend kann der Bauer sein Feld beruhigt mähen.

Obwohl dieses Beispiel also eindrucksvoll zeigt, wie nützlich der Drohneneinsatz für Jäger sein kann, halten sich hartnäckig Vorurteile gegenüber der innovativen Technik. Insbesondere bei der Jagd lehnen es viele Jäger ab, sich auf Ergebnisse der modernen Technologie zu verlassen - obwohl Drohnen verschiedene Aspekte der Jagd bedeutend verbessern können.

Diese weiteren Vorzügen sind durch den ausgedehnten Einsatz von Drohnen denkbar

Die Jagd von Wild, beispielsweise Wildschweinen, gehört zum Aufgabengebiet eines Jägers dazu, um das ökologische Gleichgewicht im Wald zu bewahren. Dennoch handelt es sich bei einer Jagd um eine Ausnahmesituation, die zunächst für viel Unruhe im bejagten Gebiet sorgt, insbesondere unter den Vögeln und nicht betroffenen Waldtieren. Mithilfe einer Drohne kann sichergestellt werden, dass die Aufregung tatsächlich gerechtfertigt ist. Auch hier werden Drohnen eingesetzt, die das zu bejagende Gebiet überfliegen. Sollte sich herausstellen, dass sich dort keine Wildschweine aufhalten, werden die übrigen Tiere nicht unnötig gestört. Auf diese Weise wird auch der Schutz von Bachen und ihren Frischlingen erleichtert, die es unbedingt zu schonen gilt. Erfasst die Kamera ein Muttertier, kann der Jäger das Gebiet verlassen, ohne das Wild zu beunruhigen.

Darüber hinaus ergeben sich durch Drohnen Vorzüge beim Einsatz eines Jagdhundes. So kann der Jäger seinen vierbeinigen Begleiter bei der Nachsuche, also der Suche nach krankem Wild, unterstützen, indem er auf Informationen zurückgreift, die die Drohnenkamera liefert. Das umfasst insbesondere Abwägungen, ob das verletzte Wildschwein für den Hund und gegebenenfalls auch den Hundeführer zur Gefahr werden könnte. Sobald ein solcher Eindruck entsteht, kann der Jäger rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, damit die Situation kontrollierbar bleibt.

Ein anderes Szenario beschreibt die Suche nach verletzten Wildtieren nach Unfällen. Diese finden normalerweise an Landstraßen oder Autobahnen statt, also dort, wo die Gefahr für den Jagdhund besonders groß ist. Mithilfe einer Drohne kann sich der Jäger auch hier vorab einen Überblick über die Situation verschaffen und kann dann entscheiden, wie er vorgehen möchte, um weder seinen Hund noch sich selbst zu gefährden.

Eine weitere Verwendungsmöglichkeit von Drohnen bei der Jagd sind Wildzählungen, die eine Abschätzung über den aktuellen Wildbestand ermöglichen. Insgesamt sorgen die Informationen, die eine Drohne sammelt, also für eine waidgerechtere Jagd.

Über Alexander Mohr:

Alexander Mohr ist der Geschäftsführer der Copterpro GmbH. Mit seinem Team bietet er einen umfassenden Service rund um den Drohneneinsatz an - von der Beratung über den Kauf bis hin zur Wartung und Reparatur. Interessierte haben außerdem die Möglichkeit, an der Academy der Copterpro GmbH an Schulungen teilzunehmen und per Online-Kurs den großen Drohneführerschein zu absolvieren. Der gelernte Hubschrauberpilot kennt den Luftraum seit Langem; als passionierter Jäger setzt er sich außerdem für den Drohneneinsatz in Jagdgebieten ein. Weitere Informationen unter: https://copterpro.de

