World Avocado Organization

Starke Routinen, starke Leistung: Luciano Darderi setzt auf Training, Disziplin und Avocado

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München (ots)

Im Profisport entscheidet sich der Erfolg nicht nur auf dem Platz. Hinter jedem Turnier stecken harte Trainingsstunden, Disziplin, Regeneration, Konstanz und die passende Ernährung, um der extremen körperlichen und mentalen Belastung standzuhalten. Diesen Gedanken greifen die World Avocado Organisation (WAO) und Luciano Darderi gemeinsam auf und unterstreichen, wie perfekt die Avocado in eine moderne, aktive und fitnessorientierte Ernährung passt.

Der italienische Tennisstar vertritt eine neue Generation von Profispielern, die Höchstleistung ganzheitlich verstehen. Es geht nicht mehr um harte Disziplin, sondern um Balance, Regeneration und eine gesunde Ernährung, bei der auch der Genuss eine Rolle spielt.

Der gebürtige Argentinier, aus Villa Gesell, entschied sich schon früh für den Profisport. Sein rasanter Aufstieg markierte schon früh seine internationale Karriere und heute belegt der Italiener Platz 16 der ATP-Weltrangliste, zu denen fünf ATP-Titel gehören und gilt als eine der vielversprechendsten jungen Talente im aktuellen italienischen Tennis.

"Ich gehe heute mit mehr Selbstvertrauen, Erfahrung und Klarheit auf den Platz. Die letzten Jahre auf der Tour haben mich enorm geprägt - nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch. Ich habe gelernt, wie wichtig harte Arbeit, Disziplin und die richtigen Routinen sind, um langfristig konstant Leistung bringen zu können. Heute weiß ich besser, was mein Körper braucht, wie ich mich vorbereiten muss und welche Details im Alltag den Unterschied machen. Mein Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln, jedes Match mit voller Energie anzugehen und Schritt für Schritt mein bestes Tennis zu spielen." erklärt Darderi.

Sein Aufstieg in den letzten zwei Jahren war besonders beeindruckend. Mit dem Halbfinaleinzug beim Masters 1000 in Rom, dem Achtelfinale bei den Australian Open und dem Titel beim ATP-250-Turnier in Santiago de Chile erlebt der Tennisspieler derzeit eine der leistungsstärksten Phasen seiner Karriere. Wie er selbst betont, ging diese Entwicklung auch mit wichtigen Veränderungen abseits des Platzes einher.

"Meine Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren ist das Ergebnis harter Arbeit und einiger wichtiger Entscheidungen. Ich habe schon immer sehr intensiv mit meinem Vater trainiert. Harte Einheiten, die mir Disziplin und Opferbereitschaft beigebracht haben. Gleichzeitig habe ich bestimmte Dinge angepasst: Ich habe den Schläger gewechselt, wodurch ich mich auf dem Platz wohler fühle, und achte heute stärker auf meine Ernährung. Ich integriere mehr Obst und Gemüse, zum Beispiel Avocados, in meinen Alltag und habe meinen Süßigkeitenkonsum reduziert. Auch wenn Süßes schon immer eine meiner großen Leidenschaften war. Am Ende sind es genau diese kleinen Details, die in der Summe den Unterschied machen. ", so der Tennisprofi.

Die Zusammenarbeit zwischen der WAO und Luciano Darderi zeigt, dass sportliche Leistung weit über den Moment auf dem Platz hinausgeht. Im Mittelpunkt stehen dabei täglichen Routinen, Vorbereitungsphasen, Regeneration und bewusste Entscheidungen, die den Alltag eines Profisportlers prägen.

"Ich glaube, die Öffentlichkeit sieht gar nicht, wie viel Arbeit eigentlich abseits des Platzes stattfindet. Um top vorbereitet zu sein, muss man auf jedes Detail achten: Training, Regeneration, die Analyse der Gegner und vor allem die Ernährung. Sich richtig zu ernähren und bei Bedarf Vitamine und Mineralstoffe zu ergänzen, ist entscheidend, um in Bestform zum Turnier zu reisen und die nötige Energie für solch anspruchsvolle Matches zu haben", betont Luciano Darderi.

In dieser Routine hat die Avocado dank ihrer Vielseitigkeit einen festen Platz in sportlichen Routinen gefunden. Sie lässt sich leicht zu jeder Tageszeit integrieren. Vom Frühstück bis hin zu den Mahlzeiten vor oder nach den Trainingseinheiten.

"Die Ernährung spielt eine tragende Rolle. Sie liefert mir die Energie für Training und Matches und hilft mir, mich schneller zu erholen. Zum Frühstück esse ich meistens Avocado auf Toast, zusammen mit Rührei und Schinken: Das ist eine ausgewogene Mahlzeit, die mir alles gibt, was ich für einen guten Start in den Tag brauche", erklärt er.

Die Avocado zeichnet sich innerhalb einer ausgewogenen Ernährung durch ihr hervorragendes Nährstoffprofil aus. Sie ist eine Quelle für einfach ungesättigte Fettsäuren, Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe wie Kalium. Das macht sie zu einem idealen Lebensmittel für alle, die einen aktiven Lebensstil führen und auf ihre tägliche Ernährung achten. Zudem lässt sie sich dank ihrer Vielseitigkeit problemlos in das Frühstück, auf Toasts, in Bowls, Salate, Wraps oder reichhaltige Snacks integrieren und passt damit sowohl in die Phase vor dem Training als auch in die Regeneration danach.

In Lucianos Alltag hat sich die Avocado fest etabliert: "Sie ist einfach super vielseitig: Ich gebe gerne einen Schuss Olivenöl darüber, um den Geschmack zu unterstreichen, aber sie schmeckt auch pur hervorragend", erklärt der Tennisprofi. "Die Avocado ist zu einem festen Bestandteil meiner Ernährung geworden. Für Sportler ist sie ein großartiger Verbündeter, da sie gesunde Fette liefert, lange satt macht, perfekt in eine ausgewogene Ernährung passt und sich ganz einfach vor oder nach dem Training einbauen lässt. Außerdem ist sie eine super Kaliumquelle. Ich schätze besonders, wie praktisch sie ist und dass sie zu so vielen Mahlzeiten am Tag passt", fügt er hinzu.

Denn bewusste Ernährung bedeutet nicht, zu verzichten, sondern ausgewogene Gewohnheiten zu finden, die dabei helfen, Bestleistungen abzurufen.

"Um heute das absolute Top-Niveau zu erreichen, reicht es nicht mehr aus, nur hart zu trainieren. Man muss auf alle Aspekte achten. Schlaf und Ernährung sind besonders wichtig. Und deshalb ist es genauso wichtig eine Balance zu finden und Spaß an dem zu haben, was man tut, ohne jede Entscheidung als Verzicht zu empfinden. Es sind die kleinen alltäglichen Details, die am Ende den Unterschied ausmachen", sagt Darderi.

Mit dieser Zusammenarbeit unterstreicht die World Avocado Organisation einmal mehr, dass die Avocado nicht nur in den Speiseplan von Spitzensportlern gehört, sondern ebenso in den Alltag jeder Person, die aktiv bleiben, sich etwas Gutes tun und einfache Wege finden möchte, sich gesund zu ernähren. Ohne dabei auf Geschmack und Genuss zu verzichten.

Über die World Avocado Organisation

Die World Avocado Organisation ist eine 2016 gegründete gemeinnützige Organisation, deren Mitglieder Avocado-Produzenten, -Exporteure und -Importeure aus aller Welt sind, darunter die vier wichtigsten Lieferländer in der EU und im Vereinigten Königreich. Die World Avocado Organisation fördert den Verzehr von Avocados aufgrund ihres Nährwerts und ihrer anerkannten gesundheitlichen Vorteile. Außerdem teilt sie Informationen und Wissen über die Avocado-Produktion, Lieferketten und Nachhaltigkeit mit der Öffentlichkeit.

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