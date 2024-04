FULFIL

Erfolgreicher Launch des Vitamin- und Proteinriegels FULFIL auf der FIBO in Köln

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Lili Paul-Roncalli & Moritz Hans begeistern das Publikum auf der weltweit größten Messe für Fitness und Gesundheit

9 Vitamine, viel Protein, wenig Zucker: Die Proteinriegel von FULFIL sind erfolgreich in Deutschland gestartet. Im Rahmen der FIBO-Messe in Köln konnten sich Besucherinnen und Besucher vom Geschmack der neuen Proteinriegel überzeugen und sich zudem an einer spannenden Challenge vor Ort versuchen.

Auch die beiden Markenbotschafter Lili Paul-Roncalli und Moritz Hans waren für FULFIL auf der FIBO in Köln im Einsatz und sorgten dort für jede Menge spannende Momente. So traten bei der "Beat the Best"-Challenge zahlreiche motivierte Besucherinnen und Besucher an der Himmelsleiter gegen Moritz an, der insbesondere für seine Kraft, Ausdauer und Schnelligkeit nicht nur an der Kletterwand bekannt ist.

Lili Paul-Roncalli begeisterte derweil mit ihrer außergewöhnlichen Beweglichkeit und zeigte bei einer akrobatischen Performance einmal mehr ihr unverkennbares Artistik-Talent.

FULFIL wurde im April 2024 unter dem Slogan "Life's Wonderfuel" auf dem deutschen Markt in den folgenden Geschmacksrichtungen eingeführt: FULFIL Chocolate & Hazelnut, FULFIL Chocolate Salted Caramel, FULFIL Milk Chocolate Crunch und FULFIL White Chocolate, Cookies & Cream.

Umfrageergebnisse zeigen, dass Konsumentinnen und Konsumenten besonders großen Wert auf Vitamine und Geschmack legen.[1] Genau hier setzt FULFIL an: Als führender Proteinriegel in mehreren Ländern kombiniert FULFIL vollen Genuss mit niedrigem Zuckeranteil (weniger als 2g Zucker je Riegel) und reichlich Protein (mindestens 18g je Riegel), was ihn zur idealen Wahl für einen aktiven Lebensstil macht. Dazu kommt ein Extra von neun Vitaminen[2].

Über FULFIL:

FULFIL Nutrition wurde 2016 in Irland gegründet und hat sich auf die Herstellung von Vitamin- und Proteinriegel spezialisiert. FULFIL ist in zahlreichen Ländern weltweit vertreten und ist die Nr.1. unter den Proteinriegeln in Irland[3] und Belgien[4]. 2022 übernahm die Ferrero Gruppe FULFIL Nutrition und startet 2024 mit dem Launch des Vitamin- und Proteinriegels in Deutschland.

[1] Quelle: Ipsos Fast Facts, November 2023

[2] Thiamin (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Niacin (Vitamin B3), Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, Pantothensäure, Vitamin C und Vitamin E

[3] Quelle: Circana, 12 week value rate of sale to December 25th, 2022

[4] Quelle: Nielsen Nutritional Bars P09 2022 to Date. Revenue

Original-Content von: FULFIL, übermittelt durch news aktuell