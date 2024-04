FortWood Capital LP

DAS EHEMALIGE CITADEL EM CREDIT TEAM UND CONNOR, CLARK & LUNN FINANCIAL GROUP LTD. GRÜNDEN GEMEINSAM FORTWOOD CAPITAL LP

Greenwich, Connor (ots/PRNewswire)

Michael Mormile, ehemaliger Citadel-Portfoliomanager, sowie Jonathan Hartofilis und Richard Li, arbeiten mit Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. (CC&L Financial Group) zusammen, um gemeinsam FortWood Capital (FortWood), einen neuen Kreditinvestmentmanager für Schwellenländer, zu gründen. In Verbindung mit der Markteinführung wird die CC&L Financial Group Startkapital zur Verfügung stellen, zusammen mit Investitionen von anderen Kunden.

FortWood ist bestrebt, durch ein breit gefächertes Portfolio von Schuldtiteln die Chancen zu nutzen, die sich durch strukturelle Ineffizienzen bei globalen Schwellenländerkrediten ergeben. Michael Mormile erklärt: „Unser Ansatz kombiniert gründliche makroökonomische und fundamentale Analysen mit einem rigorosen Risikomanagement, um die Komplexität der Kreditlandschaft in den Schwellenländern effektiv zu managen und die inhärente Marktvolatilität in Portfoliostärke zu verwandeln."

FortWoods Absolute-Return- und aktive Long-only-Strategien für Schwellenländer zielen auf Unternehmens- und Staatsanleihen in Fremdwährung ab. Diese Strategien richten sich an Kunden, die von den attraktiven Renditen und Wertunterschieden in wenig erforschten Märkten profitieren möchten.

„Die Zusammenarbeit mit Michael, Jonathan und Richard bei der Expansion in die Kreditmärkte der Schwellenländer ist eine spannende Entwicklung für uns. Die Expertise des FortWood-Teams in diesen Regionen und Märkten bietet den Kunden die Möglichkeit einer zusätzlichen Diversifizierung in Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot und potenziell höheren Renditen", sagt Warren Stoddart, Geschäftsführer der CC&L Financial Group.

„Durch den Zusammenschluss mit der CC&L Financial Group gewinnen wir nicht nur institutionelle operative Unterstützung und einen globalen Vertrieb, sondern auch eine gemeinsame Kultur der Exzellenz, die zweifellos unsere Fähigkeit verbessern wird, uns auf das zu konzentrieren, was wir am besten können, und hervorragende Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen", sagt Michael Mormile.

Diese Partnerschaft, die auf einem starken Team und gemeinsamen Grundsätzen beruht, versetzt FortWood und die CC&L Financial Group in die Lage, eine wachsende Vermögensklasse und neue Möglichkeiten zur Erzielung besserer Kundenresultate zu nutzen.

Informationen zu FortWood Capital

FortWood Capital ist auf aktiv verwaltete Kreditstrategien für Schwellenländer spezialisiert. FortWood nutzt sein Investment-Know-how und ein solides Risikomanagement, um komplexe Märkte und schwierige Umfelder zu durchdringen und Werte zu schaffen. FortWood hat seinen Hauptsitz in Greenwich, Connecticut, und ist Teil der CC&L Financial Group. Weitere Informationen finden Sie unter fortwoodcapital.com.

Informationen zu Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd.

Die CC&L Financial Group ist ein unabhängiges, mitarbeitereigenes Vermögensverwaltungsunternehmen mit mehreren Boutiquen, das mit Anlageexperten zusammenarbeitet, um erfolgreiche Vermögensverwaltungsgeschäfte aufzubauen und zu erweitern. Die CC&L Financial Group bietet über ihre Tochtergesellschaften eine breite Palette an traditionellen und alternativen Anlageprodukten und -lösungen für institutionelle, vermögende und private Kunden an. Mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Indien und Kanada kann die CC&L Financial Group auf eine über 40-jährige Geschichte zurückblicken, und ihre Tochtergesellschaften verwalten zusammen ein Vermögen von rund 90 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter cclgroup.com.

Original-Content von: FortWood Capital LP, übermittelt durch news aktuell