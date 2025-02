Institut für Fortbildung & Beratung

Fachkräftemangel im Kita-Bereich: So begegnet Stevan Bimbasic mit Feelgood.Kita den aktuellen Herausforderungen

Bild-Infos

Download

Flensburg (ots)

Die ideale Kita ist ein sicherer Ort, an dem Erzieher in einer harmonischen Atmosphäre Kinder betreuen und fördern können. Doch die Realität sieht oft anders aus: Häufige Krankheitsausfälle und hohe Fluktuationsraten belasten die Kita-Leitungen erheblich. Aus diesem Grund hat es sich Stevan Bimbasic mit dem Institut für Fortbildung & Beratung zur Aufgabe gemacht, Veränderungen in den Kitas anzustoßen. Ziel ist es, das psychische Wohlbefinden der pädagogischen Fachkräfte nachhaltig zu stärken – und so die Grundlage für eine bessere Betreuung der Kinder zu legen. Wie der Experte mit Feelgood.Kita dem Fachkräftemangel begegnet, erfahren Sie im Folgenden.

Der Fachkräftemangel stellt viele Kitas vor massive Herausforderungen. Offene Stellen bleiben oft monatelang unbesetzt, während Krankheitsausfälle ständig wechselnde Einsatzpläne erzwingen, die den Alltag in den Einrichtungen destabilisieren. Diese Belastungen betreffen die gesamte frühkindliche Bildungsbranche. Viele Kitas müssen mit einem deutlich reduzierten oder permanent wechselnden Team arbeiten, was dazu führt, dass die verbleibenden Fachkräfte immer öfter das Gefühl haben, dauerhaft an ihre Grenzen zu stoßen. Die Konsequenzen sind deutlich spürbar: Pädagogische Fachkräfte fühlen sich zunehmend erschöpft und unmotiviert, zudem schwindet die Freude an der Arbeit. „Die Unsicherheit darüber, wie trotz des Fachkräftemangels weiterhin eine hohe pädagogische Qualität aufrechterhalten werden kann, setzt die Kita-Leitungen erheblich unter Druck“, berichtet Stevan Bimbasic vom Institut für Fortbildung & Beratung. „Sie müssen nicht nur ihr Team unterstützen, sondern auch dem Druck von Trägern und Eltern standhalten.“

„Kita-Leitungen müssen gezielte Maßnahmen ergreifen, um das Wohlbefinden ihrer Fachkräfte zu stärken und so insgesamt die Arbeitsatmosphäre zu verbessern“, fährt der Experte fort. „Eine nachhaltige Unterstützung des Teams, kombiniert mit konkreten Entlastungsstrategien, kann dabei helfen, den Herausforderungen des Fachkräftemangels effektiv zu begegnen.“ Als dreifacher Familienvater kennt Stevan Bimbasic die aktuelle Lage in den Kitas aus eigener Erfahrung. In seiner über zehnjährigen Tätigkeit als Sozialassistent und Erzieher in der Kinder- und Jugendhilfe konnte er wertvolle Erkenntnisse sammeln, die ihn schließlich zur Gründung des Instituts für Fortbildung & Beratung führten. Mit Feelgood.Kita konzentriert sich der Experte auf das psychische Wohlbefinden der Erzieher, das durch Fortbildungen, Beratung, Coaching und Supervision gestärkt und gefördert wird. Die Feelgood-Methode führt nachweislich zu weniger Krankentagen und geringeren Fluktuationsraten.

So schafft Feelgood.Kita langfristige Teamstabilität

„Wir setzen bewusst nicht auf klassische Recruiting- oder Marketingmaßnahmen, sondern konzentrieren uns stattdessen auf die Stärkung der Resilienz und Belastbarkeit der Fachkräfte – vom Leitungsteam bis hin zu den Erziehern“, sagt Stevan Bimbasic. „Ziel ist es, den Mitarbeitern nicht nur zu helfen, äußeren Herausforderungen standzuhalten, sondern ihnen auch zu ermöglichen, sich selbst in schwierigen Zeiten frei zu entfalten. So schaffen wir einen Arbeitsalltag, der auch in belastenden Phasen eine positive Entwicklung fördert.“

Das Team von Feelgood.Kita betrachtet die Kita als einen Mikrokosmos, in dem jede einzelne Person eine entscheidende Rolle spielt. Seine Arbeit zielt daher darauf ab, die individuellen Stärken der Fachkräfte zu fördern – und ihnen zu helfen, ihr persönliches Potenzial in den Alltag zu integrieren. Gleichzeitig wird das Zusammenspiel im Team unterstützt, sodass alle Bereiche – vom Wohlbefinden bis hin zur Teamdynamik – harmonisch aufeinander abgestimmt sind.

Resilienztraining für das gesamte Team

Der Ansatz von Feelgood.Kita stärkt die Fähigkeit der Mitarbeiter, Stress, Druck und Veränderungen besser zu bewältigen. In praxisnahen Workshops und ausführlichen Coachings erlernen sie Techniken, die nicht nur im Arbeitsalltag hilfreich sind, sondern auch langfristig ihre persönliche Widerstandskraft fördern. So entsteht ein Team, das selbst in Zeiten des Fachkräftemangels handlungsfähig und lösungsorientiert bleibt.

Zudem arbeitet das Team von Feelgood.Kita eng mit Kita-Leitungen und Fachkräften zusammen, um ein wirklich funktionierendes Team aufzubauen. Dabei geht es nicht nur um die Bewältigung aktueller Herausforderungen, sondern auch darum, eine Kultur des Vertrauens und der Unterstützung zu etablieren. Durch klare Kommunikation, einen wertschätzenden Umgang und regelmäßigen Austausch wird ein Umfeld geschaffen, in dem jeder einzelne Mitarbeiter das Gefühl hat, Teil eines größeren Ganzen zu sein.

Mit Feelgood.Kita zur positiven Arbeitsatmosphäre

Die Begleitung durch Feelgood.Kita zielt darauf ab, langfristige Veränderungen herbeizuführen. Anstatt kurzfristiger Lösungen werden ganzheitliche Maßnahmen implementiert, die dauerhaft im Kita-Alltag verankert werden können. Dazu gehören unter anderem regelmäßige Feedbackrunden und individuelle Entwicklungsgespräche, aber auch die gemeinsame Erarbeitung von Strategien, die den Alltag erleichtern und die Teamdynamik stärken.

„Durch unseren Ansatz gelingt es uns, dass Fachkräfte trotz widriger Umstände gestärkt und motiviert in ihren Arbeitsalltag zurückkehren“, sagt Stevan Bimbasic abschließend. „Kita-Leitungen profitieren von einem resilienten Team, das nicht nur besser mit Belastungen umgehen kann, sondern auch wieder mehr Freude an der Beziehungsarbeit mit den Kindern findet. So schaffen wir eine Atmosphäre, in der Kinder, Eltern und Mitarbeiter gleichermaßen profitieren – auch in Zeiten des Fachkräftemangels.“

Sie möchten als Kita-Leitung Krankenstand und Fluktuation dauerhaft senken? Melden Sie sich jetzt bei Stevan Bimbasic und vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Erstberatung!

Original-Content von: Institut für Fortbildung & Beratung, übermittelt durch news aktuell