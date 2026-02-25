EMR Unternehmensberatung GmbH

Vom Traditionsbetrieb zum Marktführer: Wie Gebäudedienstleister mit EMR Unternehmensberatung neue Maßstäbe setzen

Hamburg (ots)

Vom Traditionsbetrieb zum Innovations-Champion: Wie Gebäudedienstleister mit den Strukturen, Systemen und Strategien der EMR Unternehmensberatung zu Marktführern werden – und Grenzen sprengen, die zuvor unüberwindbar erschienen.

Viele Gebäudedienstleister kennen das Gefühl: Jeden Tag neue Herausforderungen – zu wenig Planung, zu viele Notlösungen. Kundenanfragen sind unberechenbar, der Wettbewerb nimmt zu, und fähige Mitarbeiter zu finden, wird immer schwieriger. So erging es auch Davide Triscari, der mit seiner Firma erste Erfolge feiern konnte, jedoch an strukturelle Wachstumsgrenzen stieß. Oder Altan Öz von der ZÖLLA GmbH: Der Monatsumsatz lag bei rund 20.000 Euro, das operative Tagesgeschäft dominierte den Alltag, strategische Entwicklung war kaum möglich. Manche dachten ans Aufgeben, andere suchten verzweifelt nach dem nächsten Wachstumsschub. Doch alle erlebten denselben Wendepunkt: die Erkenntnis, dass nachhaltiger Erfolg in dieser Branche kein Zufall ist, sondern das Ergebnis von System, Führung und klaren Strukturen.

„Gebäudedienstleister stehen vor immer größeren Herausforderungen – vom Fachkräftemangel bis hin zu unstrukturierten Prozessen“, erklärt Atilla Eskicioglu von der EMR Unternehmensberatung. „Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen neue Wege gehen.“ EMR kombiniert strategische Beratung mit operativer Umsetzungsbegleitung. Ziel ist nicht kurzfristiges Wachstum, sondern der Aufbau skalierbarer Strukturen: systematische Neukundengewinnung, stabile Organisationsmodelle, digitale Controlling-Instrumente und nachhaltige Mitarbeitergewinnung. Die folgenden Kundenerfahrungen zeigen, wie diese Herangehensweise in der Praxis funktioniert.

Von der Improvisation zur strukturierten Wachstumsstrategie: Wie Davide Triscari achtstellige Jahresumsätze erreichte

Davide Triscari erinnert sich an die Ausgangssituation: „Wir hatten gute Qualität, aber keine klaren Prozesse. Der Vertrieb lief nicht systematisch, viele Entscheidungen landeten bei mir. Dauerhaft skalieren war so nicht möglich.“ Gemeinsam mit EMR wurde zunächst die strategische Positionierung geschärft – mit klarem Fokus auf den Klinik- und Gesundheitssektor. Statt breit zu streuen, entstand eine branchenspezifische Marktbearbeitung mit klarer Ansprache der relevanten Entscheider.

Parallel dazu wurden Vertriebsprozesse strukturiert:

definierte Akquise- und Angebotsabläufe

klare Abschlussprozesse

strukturiertes Key-Account-Management

Einführung eines skalierbaren CRM-Systems

Aufbau eines geschulten Vertriebsteams

Zusätzlich wurden interne Strukturen professionalisiert und ein transparentes Kennzahlen-Controlling implementiert. Wachstum wurde dadurch planbar und steuerbar – nicht zufällig. Das Ergebnis: ein achtstelliger Jahresumsatz und ein Unternehmen, das nicht mehr vom Tagesgeschäft des Geschäftsführers abhängig ist, sondern von funktionierenden Systemen getragen wird.

Von 20.000 Euro Monatsumsatz zu 2 Mio. Euro Jahresumsatz: Die Skalierung der ZÖLLA GmbH

Als Altan Öz mit der ZÖLLA GmbH in die Zusammenarbeit startete, lag der Monatsumsatz bei rund 20.000 Euro in Düsseldorf. Das Unternehmen war stark operativ geprägt – strategische Entwicklung blieb im Alltag auf der Strecke. Innerhalb von nur zwei Jahren wurde das Unternehmen auf 2 Mio. Euro Jahresumsatz skaliert. Heute betreut die ZÖLLA GmbH deutschlandweit Kunden und Filialisten, darunter Peter Pane, NIO sowie etablierte Trauringschmieden.

Die Grundlage dieses Wachstums war nicht ein einzelner Großauftrag, sondern der systematische Aufbau einer belastbaren Unternehmensstruktur:

Aufbau eines stabilen Teams aus Objektleitern, Bürokräften und Vertriebsmitarbeitern

Einführung klarer Führungs- und Verantwortungsstrukturen

Implementierung digitaler Controlling- und Steuerungssysteme

Systematisierte Neukundengewinnung

Nachhaltige Lösung der Mitarbeitergewinnung im gewerblichen Bereich

Insbesondere das Thema Reinigungskräfte-Recruiting wurde strategisch gelöst. Durch moderne Recruiting-Maßnahmen, standardisierte Auswahlprozesse und den Aufbau eines starken Nachunternehmer-Netzwerks konnte Wachstum planbar abgesichert werden. Digitale Controlling-Instrumente sorgen für Transparenz über Auslastung, Margen und Personalstruktur.

Heute ist Altan Öz nicht mehr im operativen Tagesgeschäft gefangen. Er kann sich auf strategische Themen konzentrieren, neue Märkte erschließen und das Unternehmen gezielt weiterentwickeln, während die Organisation stabil weiterwächst.

Der Erfolg ist systematisch – und reproduzierbar

„Die Basis für dauerhaften Erfolg sind Struktur, Skalierbarkeit und Digitalisierung“, betont Atilla Eskicioglu von der EMR Unternehmensberatung. „Unsere Mission ist es, Gebäudedienstleister so aufzustellen, dass sie nicht nur Mitarbeiter und Aufträge gewinnen, sondern sich als starke Arbeitgebermarke und verlässlicher Partner im Markt etablieren.“

Was diese Unternehmer gemeinsam gelernt haben: Erfolg in der Gebäudedienstleistung entsteht nicht zufällig. Er ist das Resultat aus klarer Positionierung, funktionierenden Systemen, konsequenter Führung und digitaler Steuerung. EMR versteht sich dabei nicht als reiner Berater, sondern als Sparringspartner und Umsetzungsbegleiter. Ziel ist es, Unternehmen so zu strukturieren, dass Wachstum stabil, kontrollierbar und unabhängig vom operativen Alltag des Geschäftsführers möglich wird.

Nachhaltiges Wachstum, digitale Prozessoptimierung und eine starke Positionierung als Arbeitgeber sind heute entscheidende Erfolgsfaktoren in der Gebäudedienstleistungsbranche. Ein unverbindliches Beratungsgespräch mit der EMR Unternehmensberatung bietet den idealen Einstieg, um diese Ziele strukturiert und planbar zu erreichen.

