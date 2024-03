Task Force IT-Consulting GmbH

Keine Angst vor neuen IT-Prozessen: Wie die Task Force IT-Consulting GmbH das System IBM i (AS/400) Ihres Unternehmens stärker macht

Änderungen an der IT-Umgebung sind für Unternehmen unausweichlich - doch sie führen auch regelmäßig zu ernsten Problemen. Um die Risiken auszuschalten und neue Prozesse schnell und fehlerfrei einzuführen, haben Andreas Strietholt und Frank Hildebrandt mit ihrem Team das IT-Change-Management-System CMOne für IBM i entwickelt, das Unternehmen Zeit und Kosten spart. An dieser Stelle erfahren Sie, was die Software der Task Force IT-Consulting GmbH kann, wie sie eingeführt wird und warum sich mit ihrer Hilfe fähige IT-Fachkräfte gewinnen lassen.

Unternehmen kommen nicht daran vorbei, ihre IT-Anwendungen den veränderten Bedingungen des Marktes anzupassen: Ihre Kunden wollen es möglichst bequem - und die Konkurrenz schläft nicht. Eingriffe in das System sind allerdings mit Gefahren verbunden, die vom Management selten wahrgenommen werden. Die Aufregung ist daher groß, wenn plötzlich keine Kundenrechnungen mehr gedruckt werden können. In schlimmeren Fällen kommt es sogar zum kompletten Betriebsstillstand, weil Installationen nicht korrekt in Betrieb genommen wurden. "Wir stellen immer wieder fest, dass es beim Management an Problembewusstsein fehlt. Dabei sitzen viele Unternehmen auf einem Pulverfass, während die Lunte bereits brennt. Wenn es schließlich den ersten schwerwiegenden Vorfall gegeben hat, reagieren die Verantwortlichen oft mit der Holzhammermethode, indem sie einen Wechsel der eigenentwickelten Anwendungs-Software zu Anbietern von Standardsoftware erwägen. Es ist ihnen in der Regel nicht klar, dass sie es mit einem Zeitaufwand von mehreren Jahren, ausufernden Kosten und einem nicht unerheblichen Risiko zu tun haben", erklärt Andreas Strietholt, Geschäftsführer der Task Force IT-Consulting GmbH.

"Wer heute IBM i nutzt, sollte auch dabei bleiben, weil es sich im Gegensatz zu anderen Systemen sehr gut an die eigenen Bedingungen und Wünsche anpassen lässt und es dort sehr moderne und zukunftsweisende Tools gibt. Die bestehenden Probleme können mit einer IT-Change-Management-Software effizient gelöst werden", fügt sein Geschäftspartner Frank Hildebrandt hinzu. Die beiden können auf 40 Jahre Erfahrung im IT-Sektor verweisen und verknüpfen ihre Expertise mit einem umfangreichen Wissen über unternehmerische Prozesse. Mit der Software CMOne bieten die beiden ein IT-Change-Management-System für IBM i an, mit dessen Hilfe kleine, mittelständische und große Unternehmen Änderungen ihrer IT-Umgebung effektiv verwalten und kontrollieren, um Störungen zu minimieren und die Systemstabilität zu erhalten. Zu den Kunden der Task Force IT-Consulting GmbH zählen unter anderem namhafte Unternehmen wie OBI, Wort und Bild Verlag, Ernsting's family und Kühne + Nagel.

Was CMOne für Unternehmen leistet

"IBM i ist ein zuverlässiges und modernes Betriebssystem, wobei sich erst in Kombination mit CMOne ungeahnte Perspektiven eröffnen", erklärt Andreas Strietholt. "Wir wollten eine leicht verständliche und intuitiv bedienbare Software entwickeln, die ein vielschichtiges Thema vereinfacht. Das unterscheidet CMOne sehr deutlich von anderen Anbietern. Im Mittelpunkt stehen das Verständnis für die spezifischen Probleme unseres Kunden und eine schnelle Umsetzung." Mithilfe von CMOne sparen Softwareentwickler 30 Prozent ihrer täglichen Arbeitszeit, weil die Software die Systemanalyse für sie übernimmt. CMOne hilft ihnen zu erkennen, an welchen Stellen sie Anpassungen vornehmen müssen, sodass sie sich ganz auf das Programmieren konzentrieren können. Es handelt sich zudem um keine Operation am offenen Herzen des Systems, sondern findet in einer Testumgebung statt, was die Sicherheit enorm erhöht. Bei der Installation sorgt CMOne für einen reibungslosen Ablauf, da es die richtige Reihenfolge der zu installierenden Objekte selbstständig erkennt. Ein komplexer Vorgang wird damit automatisiert und Fehler können vermieden werden.

"Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist, dass wir das Know-how der Fachkräfte im Unternehmen verankern, weil sich CMOne Prozesse merkt, um sie zu dokumentieren", ergänzt Frank Hildebrandt. "Geht ein Mitarbeiter in den Ruhestand, hat sein Nachfolger somit einen leichten Einstieg und wird schnell produktiv. Die Einarbeitung in die Software selbst benötigt keine lange Schulung. Wir machen das an einem Tag und stellen die Inhalte zudem über eine digitale LearningSuite zur Verfügung. Für das Unternehmen ergibt sich aus all dem der Vorteil, dass es für junge Programmierer attraktiv wird. Eine veraltete IT-Architektur, in die sie sich erst einige Jahre einarbeiten müssen, wird sie sicherlich nicht anlocken, zumal ihnen klar ist, dass Fehler dabei unumgänglich sind. CMOne macht Modernisierungen einfach und bringt die besten Programmierer ins Haus."

Wer hinter CMOne steckt

Die Task Force IT-Consulting GmbH ist ein international aufgestelltes Softwarehaus, das seit 25 Jahren besteht und großen Wert auf eine hohe Qualität und einen persönlichen Service legt. Während sich Andreas Strietholt auf die unternehmerischen Prozesse der Softwareentwicklung und -einführung konzentriert, legt Frank Hildebrandt seinen Schwerpunkt auf die technischen Aspekte. Die beiden haben als Programmierer und als Projektleiter für IBM-Kunden gearbeitet, um 1998 den Schritt zur eigenen Gründung zu wagen. "Im deutschsprachigen Raum sind wir im Grunde ohne Konkurrenz, weil sich die wenigen Anbieter auf große Konzerne konzentriert haben. Wir wollen dagegen verstärkt den Mittelstand unterstützen und haben CMOne für diese Aufgabe konzipiert", so Andreas Strietholt abschließend.

