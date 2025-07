ROHM stellt neuen MOSFET für KI-Server mit branchenführender SOA-Leistung und niedrigem ON-Widerstand vor

Kyoto, Japan, 24. März 2025 (ots/PRNewswire) - ROHM Co., Ltd. kündigte am 19. März sein Engagement für die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen durch Elektronik an. Dabei konzentriert es sich auf die Entwicklung von Leistungshalbleitern, die bei der Verbesserung der Effizienz von ...

mehr