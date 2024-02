APEX GROUP

APEX Group: Vorreiter auf dem Weg zur grünen Energiewende

Rostock-Laage (ots)

Grüner Wasserstoff wird künftig einen essenziellen Bestandteil der Energiewende darstellen - die APEX Group ist hier Innovationstreiber.

Klimaneutralität - ein Begriff, der angesichts der gegenwärtigen globalen Herausforderungen eine immer größere Bedeutung erlangt. Die Energiewende, die das Rückgrat dieses Ziels bildet, erfordert tiefgreifende Veränderungen in der Energieerzeugung, -verteilung und -nutzung. In diesem bemerkenswerten Wandlungsprozess sind Unternehmen wie die APEX Group von entscheidender Bedeutung, da sie die Weichen für eine nachhaltige Zukunft stellen.

Die APEX Group, mit Sitz in Rostock, zählt zu den führenden Vorreitern in der Umsetzung der Energiewende. Das Unternehmen hat sich der Aufgabe verschrieben, grünen Wasserstoff als Schlüssel zur kohlenstoffneutralen Energieversorgung zu etablieren. Grüner Wasserstoff ist ein vielversprechender Energieträger - der Bedarf danach ist groß und wird in den kommenden Jahren noch steigen.

Auf dem Weg zur Wasserstoffrevolution

Das ehrgeizige Ziel von APEX ist klar definiert: die Dekarbonisierung von Industrie, Infrastruktur und Mobilität voranzutreiben und grünen Wasserstoff als zentrales Element der europäischen Energiewende zu verankern. Um dies zu erreichen, verfolgt das Unternehmen zwei strategische Geschäftsbereiche.

Im ersten Geschäftsfeld widmet sich APEX der Projektentwicklung und Umsetzung von Wasserstoff- und Elektrolyseanlagen. Beispiele für wegweisende Projekte sind die größte netzwerkgekoppelte Wasserstoffanlage Europas am Firmensitz von APEX sowie das Projekt HyBit in Bremen, das ab 2024 mit einer Elektrolyseleistung von 10 Megawatt in Betrieb geht und am Stahlwerk "ArcelorMittal" zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion beitragen soll. Ein weiterer Meilenstein ist das IPCEI-Projekt H2ero in Rostock-Laage, in Rahmen dessen bis 2027 eine 100-Megawatt-Elektrolyseanlage errichtet werden soll, um jährlich mehr als 7.500 Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren. Langfristig plant APEX den Bau eines der größten Wasserstoffkraftwerke in Europa. Im vorpommerschen Lubmin soll eine Anlage mit einer Gesamtleistung von bis zu 600 Megawatt entstehen. Dieser kontinuierliche Ausbau der Effizienz zielt darauf ab, mittel- und langfristig die Wettbewerbsfähigkeit dieser Technologie sicherzustellen.

Möglichkeiten, die Energie der Zukunft zu speichern

Das zweite Geschäftsfeld von APEX konzentriert sich auf die Entwicklung von Wasserstoff-Speicherlösungen. Im Mittelpunkt steht die Forschung, welche kurz- und mittelfristig zu marktfähigen Technologien führen werden. Dabei entstehen innovative und patentierte Verfahren zur Verbesserung von Speichermedien. In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut in Rostock ist so beispielsweise ein Speichersystem mit kohlefaserverstärkten Wasserstoff-Drucktanks entstanden. Ein weiteres vielversprechendes Projekt ist die Forschung zur chemischen Speicherung von Wasserstoff in flüssigen Ameisensäure-Derivaten in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für Katalyse.

An derartigen Forschungsprojekten lässt sich erkennen, dass die APEX Group konstant nach neuen Möglichkeiten und Technologien sucht, um die Nutzung von grünem Wasserstoff effizienter und ergiebiger zu gestalten. Die Implementierung von grünem Wasserstoff in unsere Infrastrukturen ist in vollem Gange - eine erfreuliche Nachricht, spielt Wasserstoff doch eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der EU-Klimaziele bis 2030.

Der 'Standort Deutschland' liefert beste Voraussetzungen

Deutschland ist aufgrund seiner führenden Rolle in der Energiewende und seiner hervorragenden Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Ingenieurskunst besonders gut aufgestellt, um diese ambitionierten Ziele zu erreichen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz treibt den Ausbau der deutschlandweiten Wasserstoffinfrastruktur voran, um die Produktion von grünem Wasserstoff zu fördern. Die APEX Group ist mit Großprojekten wie dem in Lubmin ein integraler Bestandteil dieses Plans.

Zukünftig werden Stadtwerke, Stahlwerke, Verkehrsbetriebe und Automobilzulieferer zu den Kunden von APEX gehören. Akteure, die wesentlich zur Grundversorgung unserer Gesellschaft beitragen und die dank grünem Wasserstoff ihren CO2-Fußabdruck erheblich werden reduzieren können.

Die APEX Group profiliert sich als treibende Kraft auf dem Weg zur grünen Energiewende. Ihr Engagement, ihre Innovation und ihre Fähigkeit, wegweisende Projekte umzusetzen, sind entscheidende Schritte auf dem Pfad zur Klimaneutralität und einer nachhaltigen Zukunft für unsere Welt.

