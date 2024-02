MFG Recommerce GmbH

Gemeinsam stark für nachhaltige Mode: Mädchenflohmarkt und Second-Hand-Shops schließen sich im neuen Partnerprogramm zusammen

Berlin (ots)

Ab sofort können Second Hand Shops vom neuen Partnerprogramm von Mädchenflohmarkt profitieren und ihre Reichweite deutlich erhöhen. Das einzigartige Programm bietet eine Reihe von exklusiven Vorteilen, die darauf abzielen, die Sichtbarkeit und den Umsatz der Partner zu steigern, während wir gemeinsam einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit und zur Kreislaufwirtschaft leisten.

Das Partnerprogramm bietet Zugang zur vorhandenen Nutzerbasis von über 2 Millionen registrierten Nutzerinnen, die gezielt nach Second Hand Artikeln suchen. Durch die Teilnahme am Programm erhalten Shops mehr Sichtbarkeit durch ein spezielles Händler-Profil, das es ihnen ermöglicht, ihre Marke und ihre Produkte einem breiten Publikum zu präsentieren.

Teilnehmende Händler profitieren von der historisch niedrigen Stornoquote, die das Vertrauen und die Zufriedenheit der Nutzerinnen mit den angebotenen Produkten widerspiegelt und gleichzeitig den hohen Aufwand mit Retouren deutlich reduziert.

Launchpartner profitieren zudem von attraktiven Sonderkonditionen, sowie durch die zusätzliche Vermarktung auf den Social-Media-Kanälen und in den externen Marketingkampagnen.

Zu den bestehenden Launchpartnern zählen renommierte Second Hand Shops wie Vite EnVogue und Stuffle, die das Potential und den Wert des Partnerprogramms erkannt haben.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte unsere Website: Second Hand Partnerprogramm

Über Mädchenflohmarkt:

Mädchenflohmarkt ist eine der führenden Online-Plattformen für Second Hand Fashion. Mit über 2 Mio. Nutzerinnen und einem breiten Angebot an Second Hand Artikeln gehört Mädchenflohmarkt zu den ersten Adressen für alle, die nachhaltige und stilvolle Mode suchen.

Original-Content von: MFG Recommerce GmbH, übermittelt durch news aktuell