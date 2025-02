Personetics

Neue Funktionalitäten von Personetics bieten Banken mehr Möglichkeiten, den Wohlstand ihrer Kunden zu fördern

Die neueste Produktversion von Personetics ermöglicht es Finanzinstituten, hochgradig personalisierte Kundenerlebnisse zu entwickeln, die die Finanzberatung demokratisieren, zum Handeln anregen und geschäftliche Vorteile bringen

Personetics, das Unternehmen, das die Art und Weise verändert, wie Banken Kundenbeziehungen aufbauen und gewinnbringend nutzen, hat eine Reihe neuer Funktionen für sein KI-basiertes Flaggschiffprodukt Personetics Engage angekündigt. Diese Verbesserungen ermöglichen es Finanzinstituten, personalisierte digitale Erlebnisse zu schaffen, die es Kunden ermöglichen, ihr Geld besser zu verwalten und motivierter zu handeln. Sie spiegeln auch das tiefe Verständnis von Personetics wider, wie Banken ihre Kunden besser bedienen können, indem sie dynamisch auf deren sich verändernde finanzielle Bedürfnisse reagieren.

Mit der Veröffentlichung werden Funktionen eingeführt, die die Möglichkeiten von Banken erweitern, digitale Bankerlebnisse zu schaffen, steuern und anzupassen um die Interaktion von Banken mit ihren Kunden neu zu definieren. Die wichtigsten Funktionen sind:

Der Activity Tracker bietet Kunden einen interaktiven Überblick über ihre Ausgaben, Einnahmen und ihren Cashflow für bis zu 12 Monate. Diese verbesserte Übersicht hilft Kunden, ihre Finanzaktivitäten über mehrere Konten hinweg von einem einzigen Ort aus zu verfolgen und zu verwalten.

bietet Kunden einen interaktiven Überblick über ihre Ausgaben, Einnahmen und ihren Cashflow für bis zu 12 Monate. Diese verbesserte Übersicht hilft Kunden, ihre Finanzaktivitäten über mehrere Konten hinweg von einem einzigen Ort aus zu verfolgen und zu verwalten. Der Financial Recap hilft Kunden, ihre Finanzen auf einen Blick zu erfassen, indem es eine Instagram-ähnliche Zusammenfassung ihrer Ausgaben der letzten sieben Tage bietet. Sie zeigt die wichtigsten Händler und Kategorien an und gibt einen Ausblick auf den voraussichtlichen Kontostand und die geplanten Aktivitäten für die nächsten sieben Tage. Anstatt einfach nur Transaktionen aufzulisten, stellt diese Funktion die Informationen in einen Kontext, indem wichtige Ausgabentrends und potenzielle Problembereiche hervorgehoben werden.

hilft Kunden, ihre Finanzen auf einen Blick zu erfassen, indem es eine Instagram-ähnliche Zusammenfassung ihrer Ausgaben der letzten sieben Tage bietet. Sie zeigt die wichtigsten Händler und Kategorien an und gibt einen Ausblick auf den voraussichtlichen Kontostand und die geplanten Aktivitäten für die nächsten sieben Tage. Anstatt einfach nur Transaktionen aufzulisten, stellt diese Funktion die Informationen in einen Kontext, indem wichtige Ausgabentrends und potenzielle Problembereiche hervorgehoben werden. Mit der Bank- und Benutzerkategorisierung Administration können Banken die Zuordnung von Transaktionskategorien beeinflussen, um die Genauigkeit zu verbessern. Banken können ihre eigenen Kategorien überprüfen, neu kategorisieren, umbenennen und sogar neu erstellen, um sie an ihre sich entwickelnden geschäftlichen und lokalen Anforderungen anzupassen. Darüber hinaus bieten die Neukategorisierungs- und Bearbeitungsoptionen für Endkunden eine zusätzliche Feedbackschleife, die eine personalisiertere und genauere Anzeige ihrer Transaktionen, wiederkehrenden Aktivitäten und prognostizierten Kontostände gewährleistet.

können Banken die Zuordnung von Transaktionskategorien beeinflussen, um die Genauigkeit zu verbessern. Banken können ihre eigenen Kategorien überprüfen, neu kategorisieren, umbenennen und sogar neu erstellen, um sie an ihre sich entwickelnden geschäftlichen und lokalen Anforderungen anzupassen. Darüber hinaus bieten die Neukategorisierungs- und Bearbeitungsoptionen für Endkunden eine zusätzliche Feedbackschleife, die eine personalisiertere und genauere Anzeige ihrer Transaktionen, wiederkehrenden Aktivitäten und prognostizierten Kontostände gewährleistet. Individuelle User Journeys führen zu einer neuen Ebene der Interaktion zwischen Banken und ihren Kunden. Banken können nun zielgerichtete, dynamische Abläufe erstellen, die Kundenpräferenzen erfassen und sich in Echtzeit anpassen. Diese Abläufe bieten personalisierte Finanzberatung und Produktempfehlungen auf der Basis direkter Kundenbeiträge mit anpassbaren und interaktiven Einblicken, Umfragen und Teasers.

Der Ansatz von Personetics ermöglicht es Finanzinstituten, über eine intuitive Managementkonsole selbstständig Einblicke zu erstellen und zu ändern —eine Funktion, die bei konkurrierenden Lösungen ohne wesentliche Beteiligung des Anbieters oft fehlt.

„Finanzinstitute benötigen heute Lösungen, die über die grundlegende Personalisierung und statische Erkenntnisse hinausgehen", so Ron Agam, Chief Product Officer bei Personetics. Diese neuen Funktionen bringen uns unserem Ziel näher, Banken eine Plattform zur Verfügung zu stellen, die dynamisch auf die sich ändernden finanziellen Bedürfnisse ihrer Kunden reagiert, sie in Bezug auf ihr Geld klüger macht und sie zum Handeln motiviert."

Diese jüngsten Innovationen bekräftigen das Engagement von Personetics, die Zukunft des digitalen Bankwesens zu gestalten — eine Zukunft, in der Finanzinstitute ihre Kunden nicht nur bedienen, sondern sie aktiv befähigen. Durch den Einsatz von KI verändert Personetics die Art und Weise, wie Banken Kundenbeziehungen aufbauen und monetarisieren, und verwandelt alltägliche Bankgeschäfte in ein personalisierteres, datengesteuertes Erlebnis. Auf diese Weise fördern Banken eine engere Kundenbindung, regen zu sinnvollen Maßnahmen an und verbessern letztlich das finanzielle Wohlergehen ihrer Kunden.

Inforationen zu Personetics

Personetics ist weltweit führend bei der Transformation der Art und Weise, wie Banken Kundenbeziehungen aufbauen und monetarisieren, indem sie es ihnen ermöglichen, dynamisch auf die sich verändernden finanziellen Bedürfnisse der Verbraucher mit kontextbezogenen und hoch relevanten Erkenntnissen zu reagieren. Die KI-basierte SaaS-Plattform ermöglicht es Finanzinstituten, die Kundenbindung und -zufriedenheit zu verbessern, was zu einer höheren digitalen Akzeptanz und mehr Abschlüssen führt. Personetics betreut 150 Millionen Kunden in 35 globalen Märkten und arbeitet mit führenden Finanzinstituten zusammen. Das Unternehmen hat Niederlassungen in New York, London, Singapur, Sao Paulo und Tel Aviv. Weitere Informationen finden Sie unter https://personetics.com.

