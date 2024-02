Medscape Education

Medscape Education führt die Branche in eine neue Ära zielgerichteter Fortbildung mit Erfolgsgarantie

Bei der diesjährigen Jahreskonferenz der Alliance 2024 hat Medscape Education seinen wegweisenden Ansatz für die Entwicklung und Bereitstellung medizinischer Fortbildung vorgestellt, der darauf abzielt, garantierte Reichweite, Zielgenauigkeit und Effektivität zu gewährleisten. Nach beträchtlichen Investitionen in proprietäre Technologien und Methoden hat Medscape Education seine Strategien für die Identifizierung, Umsetzung, Bereitstellung und Messung von Fortbildungsangeboten für Kliniker mit der Einführung der nächsten Generation von Return-on-Education-Garantien – also einer garantierten „Ausbildungsrendite" – neu definiert. Dieser bahnbrechende Ansatz stellt einen bedeutenden Fortschritt für die gesamte Branche der medizinischen Ausbildung dar und ist perfekt auf die zunehmende Notwendigkeit abgestimmt, die Effektivität und den Wert der Ausbildung für Fachkräfte im Gesundheitswesen und ihre Patientinnen und Patienten zu demonstrieren.

„Medscape hat sich sowohl zu einer daten- und erfolgsorientierten Bildungsorganisation entwickelt. Wir nutzen unser kontinuierlich wachsendes Fachwissen und unsere Technologien, um die Art und Weise zu verändern, in der wir die Wirkung unserer Fortbildungsangebote vermitteln, messen und sogar garantieren. Wir garantieren nicht nur, dass wir standardmäßig eine qualifizierte Zielgruppe von medizinischen Fachkräften erreichen. Unser verfeinerter Ansatz für präzises Targeting und wertvolle Erkenntnisse hilft uns auch, genau das Ärztepersonal anzusprechen und einzubinden, das am ehesten dazu in der Lage ist, die Behandlungsergebnisse für die Patienten entscheidend zu verbessern. In Verbindung mit unseren einzigartigen Erfolgsgarantien, die Fortschritte bei wichtigen Ergebnissen in allen Phasen der Verhaltensänderung gewährleisten, ist der Wert von Medscape Education unbestreitbar", so Katie Lucero, PhD, Chief Impact Officer bei Medscape Education.

„Es wird immer wichtiger, sowohl den Nutzen für die Patientinnen und Patienten als auch den Mehrwert nachzuweisen. Bei Medscape Education haben wir uns dieser Herausforderung mit großer Hingabe gestellt. Als Pionier im Bereich der medizinischen Fortbildung mit mehr als 29 Jahren Erfahrung in der Erstellung vertrauenswürdiger Inhalte für unsere weltweiten Mitglieder aus dem Gesundheitssektor definieren wir die Möglichkeiten der medizinischen Fortbildung neu", so Christina Hoffman, MS, Chief Strategy Officer bei Medscape Education.

Mit mehr als 13 Millionen Mitgliedern weltweit hat Medscape eine Fülle von Daten über das Verhalten von Ärzten auf der ganzen Welt zusammengetragen. Durch die Kombination dieses Wissens mit der Expertise bei Ergebnismessungen, prädiktiver Analytik und umfangreichen Investitionen in Technologien führt Medscape die Branche in eine neue Ära der Präzisionsfortbildung. Medscape hat sich zum Ziel gesetzt, greifbare Vorteile und verbesserte Behandlungsergebnisse zu erzielen, und ist bestrebt, über bloße Messungen hinauszugehen und konkrete Verbesserungen zu garantieren.

Informationen zu Medscape Education Medscape Education (medscape.org) ist die führende Plattform für kontinuierliche berufliche Weiterbildung. Sie umfasst mehr als 30 spezialisierte Anbieter, die Tausende von kostenlosen, akkreditierten CME- und CE-Kursen für medizinische und Pflegefachkräfte und andere Berufsgruppen des Gesundheitssektors anbieten.

Informationen zu WebMD WebMD Health Corp., ein Unternehmen der Internet Brands, ist der führende Anbieter von Gesundheitsinformationsdiensten, der Patienten, Ärzten, Angehörigen der Gesundheitsberufe, Arbeitgebern und Krankenkassen über öffentliche und private Onlineportale, mobile Plattformen und gesundheitsbezogene Fachpublikationen zur Verfügung steht. Zum WebMD Health Network gehören WebMD Health, Medscape, Jobson Healthcare Information, prIME Oncology, MediQuality, Frontline, Vitals Consumer Services, Aptus Health, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education und andere eigene WebMD-Seiten. WebMD®, Medscape®, CME Circle®, Medpulse®, eMedicine®, MedicineNet®, theheart.org®, und RxList® gehören zu den Marken der WebMD Health Corp. oder ihrer Tochtergesellschaften.

