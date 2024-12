Shell Fleet Solutions

Shell startet Partnerschaft mit Moove Telematik-basierte Datenauswertung für optimiertes Flottenmanagement

Hamburg (ots)

Mit Echtzeit-Informationen zur Betriebsbereitschaft von Flottenfahrzeugen können Ausfallzeiten reduziert werden.

Verbesserte Fahrsicherheit durch detaillierte Analysen des Fahrverhaltens.

Mehr Nachhaltigkeit: Reduzierung der CO2-Emissionen durch datenoptimierte Routenplanung.

Shell Fleet Solutions, ein führender Anbieter von Fuhrparklösungen, schließt eine Partnerschaft mit Moove und ermöglicht so seinen Kunden, von der Lösung des weltweiten Telematikunternehmens zu profitieren. Unabhängig von ihrer Größe können Unternehmen mit Fuhrparks damit wertvolle Informationen erhalten und dadurch ihre Effizienz steigern sowie ihre Sicherheit und Nachhaltigkeit verbessern.

Die Kooperation zwischen Shell und Moove setzt neue Maßstäbe im datengesteuerten Flottenmanagement und bietet Unternehmen eine fortschrittliche Lösung zur Optimierung ihrer Flottenprozesse. Der Fokus liegt dabei auf der intelligenten Nutzung von Telematikdaten, die speziell auf Energieverbrauch und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. In Zukunft wird das Zusatzfeature Shell Fleet Insights weitere neue Funktionalitäten in Verbindung mit der Shell Card bieten und einen umfassenderen Einblick in den Flottenbetrieb ermöglichen.

Effizientes Flottenmanagement durch Echtzeit-Kraftstoffdaten

Zusammen mit den Kraftstoffdaten von Shell ermöglicht die Telematiklösung von Moove tiefgehende Einblicke in den Kraftstoff- und Energieverbrauch in Echtzeit sowie in der Retrospektive. Diese umfassenden Daten helfen Flottenmanagern, den Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge nicht nur zu überwachen, sondern gezielt Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zu ergreifen. Geschäftskunden von Shell können so nicht nur den Verbrauch nachvollziehen, sondern auch potenziellen Kraftstoffbetrug erkennen und frühzeitig gegensteuern. Besonders für Unternehmen in der Liefer- und Transportbranche stellt dies einen entscheidenden Vorteil dar, da finanzielle Verluste durch Missbrauch von Tankkarten signifikant reduziert werden können.

Ein weiterer Vorteil der Telematiklösung von Moove liegt in der Möglichkeit, Fahrverhalten zu analysieren und Schulungsbedarf zu identifizieren. So können riskante Manöver vermieden und Maßnahmen zur Fahrsicherheit rechtzeitig ergriffen werden.

Datengestützter Ansatz für mehr Nachhaltigkeit

Im Bereich der Nachhaltigkeit entstehen weitreichende Vorteile: Durch eine optimierte Routenplanung lassen sich CO2-Emissionen reduzieren, und Unternehmen mit Elektrofahrzeugen profitieren von zusätzlichen Funktionen wie der Ladesicherheit und umfassenden Reports. Das integrierte "Electric Vehicle Suitability Assessment" (EVSA) unterstützt zudem bei der Entscheidung, ob und wie Elektrofahrzeuge effizient in bestehende Flotten integriert werden können.

"Durch die Kooperation mit moove bieten wir unseren Kunden in Zukunft einen noch tieferen Einblick in ihren Fuhrpark. Wir vereinen die Daten über die Shell Card mit den Telematik-Daten von unserem Partner moove - das gibt es bisher so noch nicht am Markt." erklärt Silke Evers, Head of Fleet Solutions DACH bei Shell.

Jeroen Bruinooge, CEO von Moove, fügt hinzu: "Moove ist fest vom Konzept der Integration von Drittanbietern überzeugt. Auch deshalb haben wir uns für die Kollaboration mit Shell entschieden. Wir geben unseren Nutzern über ihre Fahrzeugdaten wertvolle Einblicke an die Hand und liefern damit einen erstklassigen Beitrag innerhalb unseres Ökosystems. Unsere Zusammenarbeit mit Shell kombiniert mehrere Datenquellen und liefert dadurch konkrete umsetzbare Einblicke und bringt die Nachhaltigkeit von Flotten vorwärts."

Moove ist ein weltweit führender Anbieter von Telematiklösungen mit Kunden in 86 Ländern, darunter renommierte Unternehmen wie Tesla, IKEA und Goodyear. Das Unternehmen bietet Lösungen für verschiedenste Branchen und Flottengrößen und ist damit der ideale Partner für Unternehmen, die ihre Flotten effizienter und nachhaltiger gestalten wollen. Weitere Informationen zu Moove finden sie hier.

Shell Fleet Solutions zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Mobilitätsdienstleistungen mit einem breiten Angebot rund ums Tanken und Laden sowie Transaktions-, Daten- und Flottenmanagement. Unabhängig von der Größe des Unternehmens bietet Shell Fleet Solutions personalisierte und individuelle Lösungen für jeden Firmenwagen. Wir unterstützen unsere Kunden in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche - mit digitalen Tools, Online-Reports und APIs bis hin zu Tank- und Ladekarten zur einfachen Abrechnung von Kraftstoffen, Strom, Mauten und anderen Gebühren. Shell verfügt über mehr als fünfzig Jahre Erfahrung im Tankkarten- und Flottenmanagement und hat zum Ziel, bis 2050 ein Netto-Null-CO2-Energieunternehmen zu werden.

Original-Content von: Shell Fleet Solutions, übermittelt durch news aktuell