Quicklizard heißt Dr. Fabian Uhrich als Chief Product Officer willkommen

Dr. Uhrich war Partner und globaler Experte für Preisgestaltung bei der Boston Consulting Group und leitete den Bereich Pricing und Online-Marketing bei Zooplus, Europas größtem Online-Händler für Heimtierbedarf.

Quicklizard (TASE: QLRD), die führende KI-gestützte dynamische Pricing Plattform für Einzelhändler und Marken, freut sich, die Verstärkung ihres Führungsteams durch Dr. Fabian Uhrich als Chief Product Officer (CPO) ab dem 1. Februar 2024 bekanntgeben zu dürfen.

Dr. Uhrich bringt eine Fülle von Wissen und Erfahrung im Bereich der Preisgestaltung im Einzelhandel mit. Vor seiner Ernennung bei Quicklizard war er Partner und globaler Experte für Pricing bei der Boston Consulting Group und arbeitete als Leiter für Pricing und Online-Marketing bei zooplus. Dr. Uhrich ist auch ein anerkannter Akademiker, der an der TU München im Bereich verhaltenswissenschaftlicher Preisbildung promoviert hat und an der ETH Zürich als Gastdozent tätig ist.

In seiner neuen Rolle bei Quicklizard wird Dr. Uhrich den Bereich Produktentwicklung und -strategie leiten und sich dabei auf die Erfüllung der Marktbedürfnisse und die Entwicklung von innovativen Preisstrategien konzentrieren. Sein Fachwissen wird entscheidend dazu beitragen, die Position von Quicklizard als Marktführer zu stärken. Quicklizard bietet KI-basierte Preisgestaltungslösungen an, die bereits eine Vielzahl von Einzelhändlern und Marken in über 40 Märkten unterstützen.

Pini Mandel, Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer von Quicklizard, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, dass Dr. Uhrich unserem Team beitritt. Sein Fachwissen im Handelspricing wird es Quicklizard ermöglichen, die Innovation in der Preisgestaltungstechnologie voranzutreiben und die Einnahmen unserer Kunden durch fortschrittliche Strategien zu steigern."

Dr. Fabian Uhrich äußerte seine Begeisterung über den Beitritt zu Quicklizard: „Ich freue mich darauf, zur innovativen Preisplattform von Quicklizard beizutragen und außergewöhnlichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen, indem wir ihre Preisstrategien neu gestalten."

