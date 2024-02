EMA Aesthetics

EMA Aesthetics gibt langfristige strategische Equity-Partnerschaft mit ROHTO Pharmaceutical bekannt, die den Eintritt von ROHTO in den globalen Ästhetikmarkt beschleunigt

EMA Aesthetics ( www.emaaesthetics.com), ein globales Ästhetikunternehmen mit Hauptsitz in Dublin, freut sich, eine strategische Equity-Partnerschaft mit ROHTO Pharmaceutical ( www.rohto.co.jp/global), einem renommierten japanischen Konzern, der für seine innovativen Ansätze in den Bereichen Gesundheit und Hautpflege bekannt ist, und seiner europäischen Tochtergesellschaft Rohto Mediluxe Europe bekannt zu geben.

Diese strategische Allianz signalisiert den Vorstoß von ROHTO in den Bereich der medizinischen Ästhetik und unterstützt das Wachstum von EMA Aesthetics in einem schnell wachsenden globalen Markt. EMA und ROHTO werden durch Forschung und Entwicklung gemeinsam bestehende und neue ästhetische Produkte entwickeln. Die Partnerschaft verschafft ROHTO einen Zugang zur Ästhetikindustrie außerhalb Japans und verdeutlicht das Bestreben, das beachtliche Wachstum des Ästhetiksektors in der EU und den USA bis 2024 und darüber hinaus zu nutzen.

Malcolm Wall Morris, Mitbegründer und Geschäftsführer von EMA Aesthetics, sagte: „Seit seiner Gründung im Jahr 2019 ist EMA Aesthetics stets ein Pionier im Bereich ästhetischer Produkte. Unsere Philosophie der kontinuierlichen Innovation, die von unserem Engagement angetrieben wird, Industrienormen zu sprengen und die Erwartungen unserer Stakeholder zu übertreffen, war entscheidend für unseren Weg. Die Partnerschaft mit ROHTO stellt einen wichtigen Moment in unserer Entwicklung dar. Gemeinsam sind wir in der Lage, die Grenzen ästhetischer Produkte zu erweitern, unsere weltweite Präsenz zu stärken und unser Engagement für Spitzenleistungen und Innovation zu verstärken.

Nobuhiro Hirasawa, Geschäftsführer von ROHTO Mediluxe Europe (Rohto MLE), einem Vertreter des medizinisch-ästhetischen Geschäfts in der EMEA-Region für ROHTO Pharmaceutical, fügte hinzu: "Ich freue mich, unsere Beteiligung an diesem spannenden Projekt zu bestätigen, mit dem ROHTO im Jahr seines 125-jährigen Bestehens eine aufregende Partnerschaft eingeht. Diese Zusammenarbeit bedeutet eine Verschmelzung, bei der die bahnbrechende Innovation von EMA mit der zuverlässigen Kundenorientierung von ROHTO zusammenkommt. Es ist eine harmonische Ergänzung, bei der die hochmoderne Gerätetechnologie von EMA und die solide Forschung und Entwicklung von ROHTO nahtlos ineinandergreifen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Partnerschaft den Weg für eine hervorragende Wertschöpfung ebnen wird. Vor allem freue ich mich auf die schöne Erfahrung, mit beiden Teams zusammenzuarbeiten."

Die Investition stärkt nicht nur die Position von ROHTO in der EMEA-Region, sondern erweitert auch die Reichweite des Unternehmens in den USA und anderen Märkten. EMA wird sich zusammen mit ROHTO auf die Entwicklung von Produkten konzentrieren, die großartige Ergebnisse für Patienten und eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit für Kliniken und Therapeuten bieten.

Der weltweite Sektor der ästhetischen Medizin ist Spitzenreiter beim rasanten Wachstum des Marktes für Schönheits- und Körperpflegeprodukte, der im Jahr 2022 mehr als 500 Milliarden Dollar beträgt. Es wird erwartet, dass dieser Sektor zwischen 2023 und 2030 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 7,7% verzeichnen wird. APAC hält einen dominierenden Umsatzanteil von 39% und wird voraussichtlich stark wachsen.

Informationen zu EMA Aesthetics

EMA Aesthetics wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irland. Es ist ein internationales Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von fortschrittlichen Hautpflegetechnologien mit Schwerpunkt auf Kombinationstherapie spezialisiert hat, um nicht-invasive ästhetische Verfahren zu verbessern und professionelle ästhetische Produkte und Dienstleistungen anzubieten. EMA Aesthetics unterhält Niederlassungen in Irland, Belgien und den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem Vertriebsnetz, das mehr als 30 Länder und Regionen auf der ganzen Welt umspannt.

Informationen zu ROHTO Pharmaceutical

