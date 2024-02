Ubitec GmbH

Österreichische Ubitec GmbH wird KI-Lieferant für den Deutschen Bund

Linz (ots)

Ubitec GmbH liefert fortschrittliche KI-Chatbot-Technologie zur Unterstützung der digitalen Transformation in der deutschen Bundesverwaltung.

Ubitec GmbH, ein österreichisches Technologieunternehmen, wurde als Unternehmen mit der Lieferung von Chatbot-Lösungen für die Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland beauftragt. Der Rahmenvertrag mit einem Volumen von 45 Millionen Euro und einer Laufzeit von 4 Jahren ist ein weiterer Erfolg für das innovative Unternehmen mit Sitz in Linz, Oberösterreich. Hauptansprechpartner für den Rahmenvertrag ist das ITZBund (Informationstechnikzentrum Bund), welches den Basisdienst als IT-Dienstleister für die deutsche Bundesverwaltung entwickelt und betreibt.

In Kooperation mit den renommierten Partnerunternehmen Materna Information & Communications SE und PwC Deutschland wird Ubitec GmbH mit ihrer Chatbot-Technologie dazu beitragen, die Effizienz und Zugänglichkeit von Dienstleistungen im öffentlichen Sektor Deutschlands weiter zu verbessern. Dieser Vertrag hebt die Bedeutung von KI-Lösungen in der modernen Verwaltung hervor und verdeutlicht die Spitzenposition von Ubitec GmbH im Bereich technologischer Innovation und Künstlicher Intelligenz.

"Wir sind stolz darauf, dass die Verwaltung der Bundesrepublik Deutschland uns ihr Vertrauen schenkt und auf unsere Expertise im Bereich der Künstlichen Intelligenz zurückgreift. Dieser Rahmenvertrag ist nicht nur ein Beweis für die hohe Qualität unserer Produkte, sondern auch ein Zeichen für die wachsende Rolle von KI-Technologien in der öffentlichen Verwaltung", erklärt der Geschäftsführer Dieter Perndl. "Unser Ziel ist es, mit unseren modularen und zukunftsfähigen Lösungen einen bedeutenden Beitrag zur Digitalisierung des öffentlichen Sektors zu leisten", skizziert Co-Geschäftsführer Dominik Aumayr.

Ubitec GmbH, gegründet 2016 in Linz, Österreich, hat sich in wenigen Jahren zum führenden Anbieter innovativer Lösungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens für den öffentlichen Sektor entwickelt. Die Zusammenarbeit mit Materna und PwC ermöglicht es dem Unternehmen, sein Angebot an hochmodernen Technologien weiter auszubauen.

Über Ubitec GmbH

Ubitec GmbH ist ein führendes Technologieunternehmen für den öffentlichen Sektor im Bereich Künstliche Intelligenz und Chatbot-Lösungen. Das Unternehmen bietet fortschrittliche KI-basierte Produkte und Dienstleistungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Mehr über Ubitec finden Sie unter www.ubitec.at.

