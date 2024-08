linexo by WERTGARANTIE

E-Bike: Wo ist die nächste Ladestation?

Mit der Verfügbarkeit von Ladestationen sind viele, die auf dem E-Bike unterwegs sind, unzufrieden. Dies zeigt eine Studie des Mobilitätsanbieters linexo by Wertgarantie in Zusammenarbeit mit Statista. Doch ist die Ladeinfrastruktur ungenügend oder fehlt es an Informationen über die nächstgelegene Lademöglichkeit?

48,7 Prozent aller von linexo und Statista befragten E-Bike-Nutzenden gab an, dass in ihrer Umgebung nicht genügend Ladestationen zur Verfügung stehen. Im Vergleich: Das Ladenetz für Elektroautos umfasst Stand Januar 123.449 Ladepunkte (Bundesnetzagentur, 2024). Für E-Bikes wird die Zahl der öffentlichen Ladepunkte auf etwa 4.300 geschätzt; eine amtliche Statistik gibt es bislang nicht.

Ladestation finden per App

Wo die nächste Ladestation zu finden ist, können E-Bike Fahrende über den Service-Finder der linexo App herausfinden. 4.262 speziell für E-Bikes konzipierte Ladepunkte listet die kostenfreie App. Die Karte zeigt außerdem dicht gelegene Werkstätten, Bike-Fachhandel, Schlauchautomaten und Polizeistationen - nützliche Adressen, bei einem Schaden oder Diebstahl. Im Pannenfall können App-Nutzende einen Pick-Up Service rufen. Für Fahrräder und E-Bikes, die mit dem linexo Komplettschutz versichert sind, ist das Abholen europaweit kostenfrei.

"Unsere App soll für Radelnde das digitale Multitool sein, das bei Schäden und Fragen rund ums Bike und Radfahren hilft. Wir arbeiten stetig daran, noch mehr wertvolle Informationen und Funktionen zu entwickeln", so Sören Hirsch, Bereichsleitung Bike bei linexo.

Ausblick: E-Bike auch an E-Auto-Ladesäulen laden?

Die linexo App könnte zukünftig auch Ladestationen für Elektro-Autos aufzeigen. Denn: An den Normalladepunkten mit maximal 22 Kilowatt können auch E-Bike-Akkus geladen werden. Allerdings muss ein gesonderter Adapter mitgeführt werden. Diese Investition kann sich insbesondere auf langen Touren oder einer Radreise lohnen.

