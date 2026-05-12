IB-7 Beauty Tech GmbH

IB-7 kündigt weltweit erste KI-basierte Hautpflegemarke an

Launch am 1. Juni 2026: Beauty-Tech-Unternehmen aus Österreich überträgt KI erstmals konsequent auf die Entwicklung von Skincare-Produkten

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Wien (ots)

Künstliche Intelligenz hat in den vergangenen Jahren vor allem digitale Prozesse verändert. Mit IB-7 erreicht dieser Wandel nun erstmals die Entwicklung physischer Konsumgüter im Beauty-Segment: Das österreichische Beauty-Tech-Unternehmen kündigt für den 1. Juni 2026 die weltweit erste Hautpflegemarke an, deren Rezepturen vollständig durch künstliche Intelligenz entwickelt wurden.

Der globale Hautpflegemarkt wird aktuell auf rund 160 Milliarden US-Dollar geschätzt und gehört zu den wachstumsstärksten Segmenten der Beauty-Industrie. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach wissenschaftlich fundierten, evidenzbasierten Produkten deutlich. Getrieben wird diese Entwicklung durch ein wachsendes Bewusstsein für Inhaltsstoffe, Wirksamkeit und Transparenz.

IB-7 setzt genau an diesem Punkt an und bringt erstmals einen Ansatz in den Markt, bei dem künstliche Intelligenz nicht nur unterstützt, sondern die Entwicklung vollständig steuert. Ziel ist es, bestehende Logiken der Produktentwicklung zu hinterfragen und durch datenbasierte Systeme zu ersetzen. Zum offiziellen Marktstart am 1. Juni 2026 werden zunächst zwei Produkte erhältlich sein: ein Serum sowie eine Creme.

Grundlage ist ein eigens entwickelter, KI-gestützter Analyseprozess, der wissenschaftliche Studien, historische Quellen und sicherheitsrelevante Daten systematisch auswertet und daraus Formulierungslogiken ableitet. Für die Entwicklung hat das System insgesamt über 4 Terabyte an Daten ausgewertet. Auf dieser Basis sind Rezepturen entstanden, die nicht auf Einzelentscheidungen beruhen, sondern auf der strukturierten Auswertung umfangreicher Evidenz.

"Wir stehen an einem Punkt, an dem künstliche Intelligenz nicht mehr nur digitale Prozesse verändert, sondern zunehmend auch physische Produkte beeinflusst", sagt Michael Rohrmair, Gründer von IB-7. "Unser Ansatz war es, erstmals die gesamte öffentlich verfügbare Evidenz strukturiert auszuwerten und daraus neue Wege der Produktentwicklung abzuleiten. IB-7 ist für uns kein klassisches Kosmetikunternehmen, sondern ein Ausblick darauf, wie Produkte künftig entstehen werden."

IB-7 positioniert sich damit an der Schnittstelle von Technologie und Kosmetik und überträgt datenbasierte Entwicklungslogiken konsequent auf ein etabliertes Konsumgütersegment. Damit etabliert das Unternehmen nicht nur einen neuen technologischen Ansatz, sondern adressiert auch die grundlegende Frage, wie Produkte in einer datengetriebenen Welt künftig entstehen werden.

Medienvertreter:innen haben die Möglichkeit, sich unter folgendem Link für ein exklusives Sampling anzumelden: https://forms.gle/K5oMgbNsRuqqi3wt9

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Die Fotocredits lauten: IB-7 Beauty Tech GmbH.

Über IB-7

Die IB-7 Beauty Tech GmbH mit Sitz in Münchendorf bei Wien wurde von Serienunternehmer Michael Rohrmair gegründet. Mit IB-7 entwickelt das Unternehmen Hautpflegeprodukte auf Basis eines KI-gestützten Analyseprozesses, der wissenschaftliche Studien, historische Quellen und sicherheitsrelevante Daten systematisch auswertet, um geeignete Wirkstoffkombinationen zu identifizieren.

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