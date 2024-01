Daihatsuclaim

Daihatsuclaim: Schadensersatzanspruch von Eigentümern von Daihatsu PKWs in Deutschland

Leeuwarden, Niederlande (ots/PRNewswire)

Im vergangenen Dezember hat das Management des japanischen Automobilherstellers Daihatsu eingeräumt, dass bei Crash Tests mit Daihatsu Personenkraftwagen seit 1989 getäuscht wurde. In einer eigenen Pressemitteilung hat der Vorstand diese Täuschungen zugegeben.

Bericht über Sicherheitsanforderungen

Der Bericht einer unabhängigen Kommission kommt zu dem Ergebnis, dass die Vertriebsergebnisse und die Produktionsstandards der Autos wichtiger waren als die Anforderungen an die Sicherheit von Daihatsu PKWs. Diese Erkenntnisse sind so schwerwiegend, dass das Management von Daihatsu unter dem Druck des Aktionärs Toyota die Produktion im Verlauf des Januar 2024 eingestellt hat. Dies stellt für einen Automobilhersteller eine noch nie dagewesene Maßnahme mit weitreichenden Konsequenzen dar. Alle Werke sind geschlossen und die Produktion steht still. Daihatsu produziert ungefähr 1,2 Millionen Autos pro Jahr.

Auf den deutschen Straßen fahren rund 85.000 Daihatsu PKWs. Ab heute können sich die Eigentümer von Daihatsu Autos unter www.daihatsuklage.de, einer in Deutschland operierenden niederländischen Initiative, registrieren.

Betrug

Der Betrug seitens Daihatsu ist weitreichend. Der veröffentlichte Bericht zeigt, dass zum Beispiel kein Sicherheitstest für den Fahrersitz und den Airbag durchgeführt wurde, sondern dass lediglich Daten über den Passagiersitz zu diesem Zweck verwendet wurden. Die Untersuchung hat mehr als 150 Mängel im Hinblick auf Sicherheitsaspekte aufgedeckt. Es sind weitere schlechte Nachrichten aufgrund laufender Ermittlungen zu erwarten.

Wertverlust von Daihatsu

Wegen dieser schlechten Nachrichten wird der Wert von Daihatsu Gebrauchtwagen voraussichtlich um mindestens 10 bis 25 % fallen. Schließlich handelt es sich um Autos ohne gültiges Sicherheitszertifikat. Und: Der Wert der Marke Daihatsu ist enorm gesunken, da diese für Zuverlässigkeit und Solidität stand.

Der Schadensersatzanspruch wird auf € 50 Millionen geschätzt.

Daihatsuclaim wird die Daihatsu Motor Company Ltd. im Namen der Eigentümer von Daihatsu PKWs zur Verantwortung ziehen.

Für den deutschen Markt wird sich der Anspruch voraussichtlich insgesamt auf mehr als € 65 Millionen belaufen. Dieser Betrag ergibt sich aus dem durchschnittlichen Wert eines Daihatsu und der geschätzten Wertminderung.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2314492/Daihatsuclaim.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/daihatsuclaim-schadensersatzanspruch-von-eigentumern-von-daihatsu-pkws-in-deutschland-302031538.html

Original-Content von: Daihatsuclaim, übermittelt durch news aktuell