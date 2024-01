Dr. U Hair and Skin Clinic

Neuartige Technologie revolutioniert die Glatzenbehandlung unter Verwendung von Bart- und Körperhaaren

Los Angeles (ots/PRNewswire)

Das anhaltende Mysterium, zwar reichlich Körperhaar, aber nur wenig Kopfhaar zu haben, hat viele von Haarausfall Betroffene vor ein Rätsel gestellt. Nun hat die Dr. U Hair and Skin Clinic einen Durchbruch erzielt und eine bahnbrechende Studie in der renommierten Zeitschrift Dermatologic Surgery mit dem Titel „ Beard and Body Hair Transplantation by Follicular Unit Excision Using a Skin-Responsive Device" (Bart- und Körperhaartransplantation durch Exzision der follikulären Einheiten mit einem hautschonenden Gerät) veröffentlicht. In dieser Publikation wird das revolutionäre UGraft Zeus® vorgestellt, bei dem es sich um ein innovatives, auf die Haut reagierendes Gerät handelt, mit dem Ärzte durch ein als Körperhaartransplantation (Body Hair Transplantation, BHT) bekanntes Verfahren Bart- und Körperhaare nahtlos auf kahle Stellen der Kopfhaut transplantieren können.

Die in den USA, Kolumbien, Mexiko und Indien durchgeführte umfangreiche Studie beleuchtet den innovativen, auf die Haut reagierenden Ansatz von UGraft Zeus, der die Komplexität bisheriger Techniken zur Haarwiederherstellung adressiert. UGraft Zeus® zeichnet sich vor allem durch proprietäre Designmerkmale aus, darunter eine einzigartige Funktion zur Selbstnavigation, mit der während der FUE verschiedene Hauttexturen, Hautdicken und unterschiedliche Grade der Haarlockigkeit berücksichtigt werden können. Dadurch lassen sich Schäden am Transplantat minimieren und die Wundheilung in allen Szenarien der Follicular Unit Extraction (FUE) verbessern, auch bei der BHT.

Im Rahmen der Studie mit 82 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 48,9 Jahren wurden bei den BHT-Behandlungen durchgängig Transplantatverluste von unter 7 % erzielt, was einen bedeutenden Fortschritt gegenüber früheren Technologien darstellt, bei denen Verlustraten von bis zu 20 % (Bart) und 30 % (Körper) verzeichnet wurden. Besonders beeindruckend war, dass alle Patienten mit der Behandlung zufrieden waren und über 79 % von ihnen sechs Monate nach dem Eingriff eine hohe Zufriedenheit äußerten. Hinzu kommt, dass Chirurgen, die zuvor noch zögerten, eine BHT mit traditionellen Methoden durchzuführen, von der Einfachheit und dem Erfolg des UGraft Zeus® begeistert sind und eine erhöhte Bereitschaft zeigen, Bart- und Körper-FUE-Behandlungen durchzuführen.

Die BHT erweist sich als vielversprechender Ansatz für die Haarwiederherstellung, da sie Lösungen für schwerwiegende Glatzenbildung bietet und Probleme nach erfolglosen früheren Transplantationen adressiert. Spezielle Transplantate wie Augenbrauen, Bärte und Wimpern erzielen natürlichere ästhetische Ergebnisse, indem sie die Eigenschaften des Körperhaars im Vergleich zum dichten, aber nicht angepassten Kopfhaar nutzen.

Der Erstautor Dr. Sanusi Umar von der Abteilung für Dermatologie am Harbor-UCLA, Torrance, und der Dr. U Hair and Skin Clinic, Manhattan Beach, Kalifornien, betont: „Die Einführung von auf die Haut reagierenden Techniken mit dem UGraft Zeus® adressiert die Herausforderungen bei der Transplantation von nicht von der Kopfhaut stammenden Haaren und stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Wiederherstellung von ausgefallenem Haar dar, unabhängig vom Schweregrad des Haarausfalls."

sara@dru.com

Original-Content von: Dr. U Hair and Skin Clinic, übermittelt durch news aktuell