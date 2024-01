RX Deutschland GmbH

Von Opfergaben zu Werbeträgern: Pop-Up Ausstellung zeigt die Evolution des Werbeartikels auf Werbeartikelmesse PSI in Düsseldorf

Bild-Infos

Download

Düsseldorf (ots)

Vom 9. bis 11. Januar öffnet die PSI - Europas Leitmesse für die Werbeartikelwirtschaft - eine temporäre Galerie in der Halle 10 des Düsseldorfer Messegeländes. Unter dem Motto "Tradition meets Transformation" zeigt das Museum of Promotional Articles auf 170 Quadratmetern, wie der Werbeartikel entstanden ist und wie seine Zukunft aussehen könnte. Eine App führt Besucher:innen durch die weltweit recherchierte Sammlung.

5.000 Jahre Schreibkultur

Von ersten Bleistift-Versionen im alten Ägypten vor 5.000 Jahren über Hieroglyphenschrift hin zur Ära des Federkiels: gezeigt wird, wie schon Galilei Notizbücher nutzte und wie u.a. John Loud mit seinem Rollerballpatent den Weg für den Kugelschreiber ebnete. Weiteres Highlight: Die Erfolgsstory des BIC Cristal, der 1950 zur Werbeartikel-Ikone wurde.

Zündstoff

Johannes Wolfgang Döbereiner erfand 1823 das erste Feuerzeug, doch auch die Geschichte der Streichhölzer ist bemerkenswert. Von Jean-Louis Chancels Tunkzündhölzern im Jahr 1805 bis zu John Walkers zufälliger Erfindung des Streichholzes 1826 - die kleinen Artikel entflammten die Welt und wurden mit Streichholzschachteln zu beliebten Werbeartikeln.

Female Empowerment

Von den exotischen Sonnenschirmen Katharina de Medicis im Jahr 1533 bis zum Tabubruch von Jonas Hanway 1750, der den Pariser Schirm nach London brachte - Schirme wurden politische Statements. Besucher:innen tauchen ein in die Ära der Suffragetten, die ihre Forderungen auf Schirme und Taschen druckten.

Süßigkeiten und Tassen

Was als Luxusgut der Oberschicht startete, wurde im 19. Jahrhundert für jedermann erschwinglichen. Hervorgehoben wird nicht nur die Erfindung des Gummibärchens. Auch die Weiterentwicklung der Kakao-Zucker-Gemische zu Schokolade wird gewürdigt.

Das MoPA entsteht in Kooperation mit Cybergroup International. Die Ausstellung wird am 8. Januar abends eröffnet. Journalisten sind herzlich eingeladen. Anmeldung per E-Mail an julia.bernert@rxglobal.com.

Die PSI findet vom 9. bis 11. Januar 2024 auf dem Düsseldorfer Messegelände statt und ist mit mehr als 550 Ausstellern ausgebucht.

Weitere Informationen unter www.psi-messe.com

Original-Content von: RX Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell