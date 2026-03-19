Michaela Harlacher

Finanziell frei statt abhängig: Warum jede Mama ein Depot haben sollte

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Finningen (ots)

Viele Mütter reduzieren nach der Geburt ihre Arbeitszeit oder steigen zeitweise ganz aus dem Beruf aus. Was familiär sinnvoll erscheint, hat langfristig oft gravierende finanzielle Folgen: geringere Rentenansprüche, weniger Vermögensaufbau und größere Abhängigkeit vom Partner. Dabei wird Vermögensbildung im Alltag häufig vertagt – aus Unsicherheit oder dem Gefühl, „kein eigenes Geld“ zu haben.

„Finanzielle Eigenständigkeit beginnt nicht bei der Scheidung, sondern mit dem ersten eigenen Investment“, sagt Finanzmentorin Michaela Harlacher. Hier erfahren Sie, warum ein eigenes Depot kein Luxus, sondern Absicherung ist, wie auch mit kleinen Beträgen Vermögen aufgebaut werden kann – und weshalb finanzielle Unabhängigkeit für Mütter eine Frage von Selbstbestimmung und Zukunftssicherheit ist.

Wenn Fürsorge finanzielle Folgen hat

Viele Familien entscheiden sich bewusst dafür, dass ein Elternteil – häufig die Mutter – beruflich kürzertritt. Diese Entscheidung schafft mehr Zeit für Betreuung und Familienorganisation. Gleichzeitig wirkt sie sich jedoch langfristig auf die finanzielle Situation aus.

Denn wer mehrere Jahre in Teilzeit arbeitet oder ganz pausiert, verzichtet nicht nur auf Einkommen. Gleichzeitig entstehen Lücken bei den Rentenansprüchen, und auch der Aufbau von Vermögen verlangsamt sich deutlich. Diese Effekte bleiben im Alltag häufig unsichtbar, weil ihre Folgen erst viele Jahre später spürbar werden.

Finanzmentorin Michaela Harlacher begegnet diesem Muster regelmäßig in ihrer Arbeit mit Frauen. Die vierfache Mutter investiert selbst bereits seit ihrer Jugend und begleitet heute Frauen dabei, ihre Finanzen eigenständig zu organisieren. Viele von ihnen haben über Jahre hinweg den Großteil der finanziellen Organisation dem Partner überlassen oder ihre eigenen finanziellen Möglichkeiten unterschätzt. Erst bei einschneidenden Ereignissen – etwa einer Trennung, einem Todesfall oder beim Blick auf die erste Renteninformation – wird deutlich, welche Konsequenzen diese Situation haben kann.

Warum ein eigenes Depot sinnvoll ist

Ein Depot auf den eigenen Namen zu führen bedeutet nicht, dem Partner zu misstrauen. Vielmehr geht es darum, die eigene finanzielle Zukunft aktiv mitzugestalten. Lebensläufe verlaufen selten exakt wie geplant. Beziehungen können sich verändern, berufliche Situationen wandeln sich, und auch unerwartete Ereignisse gehören zum Leben.

Ein eigenes Depot schafft deshalb vor allem eines: Handlungsspielraum.

Schon kleine Beträge können über einen langen Zeitraum eine spürbare Wirkung entfalten. Wer beispielsweise monatlich 50 Euro in einen breit gestreuten ETF investiert, zahlt innerhalb von 20 Jahren insgesamt 12.000 Euro ein. Bei einer durchschnittlichen historischen Rendite von rund sieben Prozent pro Jahr kann daraus ein Vermögen von mehr als 26.000 Euro entstehen. Ein großer Teil dieses Betrags entsteht durch den sogenannten Zinseszinseffekt, bei dem Erträge wiederum neue Erträge erwirtschaften. Gerade langfristige und regelmäßige Investitionen können deshalb auch mit überschaubaren Beträgen sinnvoll sein.

Unsicherheit ist oft das größte Hindernis

Dass viele Frauen dennoch nicht investieren, liegt häufig nicht am fehlenden Geld. Vielmehr spielen Unsicherheit und mangelnde Orientierung eine große Rolle. Finanzthemen wirken kompliziert, und viele Menschen haben das Gefühl, zunächst umfangreiches Fachwissen aufbauen zu müssen.

Nach Erfahrung von Michaela Harlacher fehlt vielen Frauen vor allem ein verständlicher Einstieg. Tatsächlich ist der Zugang zum Kapitalmarkt heute deutlich einfacher geworden als noch vor einigen Jahren. Ein Depot lässt sich inzwischen online eröffnen und kann meist innerhalb weniger Minuten eingerichtet werden. Auch Sparpläne lassen sich unkompliziert starten und flexibel anpassen.

Entscheidend ist dabei weniger perfektes Fachwissen als vielmehr ein grundlegendes Verständnis für langfristige Geldanlage und eine klare Strategie.

Mehr Eigenständigkeit für die Zukunft

Ein eigenes Depot ersetzt keine gemeinsame Finanzplanung innerhalb einer Partnerschaft. Es kann jedoch eine wichtige Ergänzung sein, weil es persönliche Sicherheit schafft.

Wer eigene Rücklagen aufbaut, gewinnt Handlungsspielraum, etwa bei beruflichen Veränderungen, familiären Entscheidungen oder im Hinblick auf die eigene Altersvorsorge. Finanzielle Eigenständigkeit bedeutet dabei nicht zwangsläufig ein großes Vermögen. Wichtiger ist das Wissen, die eigene finanzielle Situation zu kennen und aktiv gestalten zu können.

Gerade für Mütter, die häufig einen großen Teil der familiären Verantwortung tragen, kann ein eigenes Depot deshalb mehr sein als nur ein Anlagekonto. Es wird zu einem Instrument der Vorsorge und zu einem Schritt hin zu mehr Selbstbestimmung.

Über Michaela Harlacher:

Michaela Harlacher ist Finanz-Mentorin und die Gründerin der "Moneyladies". Sie unterstützt Frauen auf dem Weg zu einem renditestarken Vermögensaufbau – denn viel zu viele Frauen kennen sich nicht genügend im Bereich Finanzen aus. Bei ihr lernen Frauen das nötige Wissen und bekommen eine individuelle Strategie an die Hand, die sich nicht nur an Zahlen, sondern auch an persönlichen Zielen und Wünschen orientiert. Mehr Informationen unter: https://www.moneylady.de/

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