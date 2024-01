GoNetZero™

GoNetZero™ erweitert sein Serviceangebot in Europa und dem Vereinigten Königreich

Der Zugang zu einer breiten Palette verifizierter Zertifikate für erneuerbare Energien und Emissionsgutschriften wird die Bemühungen der Region um eine Dekarbonisierung unterstützen

Angesichts der großen Nachfrage nach Zertifikaten für erneuerbare Energien (RECs) und Emissionsgutschriften in Europa hat, GoNetZeroTM seine Servicekapazitäten, wie z. B. seinen Marktplatz für grüne Zertifikate und seine Plattform zur Verwaltung von Energieanlagen, auf den europäischen und britischen Markt ausgeweitet.

Nach dem erfolgreichen Aufbau seiner Präsenz in Asien bietet der digitale Marktplatz von GoNetZero™ einen zentralen Zugang zu verifizierten und hochwertigen RECs und Emissionsgutschriften, die in Europa und Großbritannien sehr gefragt sind. Die Umweltattribute umfassen verschiedene Technologien, Jahrgänge, Länder und Register und stammen aus dem Portfolio von Sembcorp an Projekten für erneuerbare Energien. GoNetZeroTM kuratiert auch andere Umweltattribute, einschließlich i-RECs, REGOs (Renewable Energy Guarantees of Origin), Non-Fossil Certificates (NFCs), J-Credits sowie natur- und technologiebasierte Emissionsgutschriften von seinem Netzwerk vertrauenswürdiger Partner, die alle anerkannten Zertifizierungsstandards entsprechen.

Die Plattform von GoNetZero ermöglicht die Online-Verwaltung des gesamten Lebenszyklus von RECs – von der Ausgabe über den Handel und die Verwaltung bis hin zur Stilllegung – und bietet damit eine optimierte End-to-End-Lösung. Die Plattform stützt sich auf die Blockchain-Technologie, die für mehr Transparenz sorgt und Probleme wie Doppelzählungen beseitigt. Auf der Basis von proprietären intelligenten Tools und Dateneinblicken wird die Plattform fundierte Entscheidungen im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategien von Unternehmen ermöglichen.

GoNetZero™ ist der Geschäftsbereich für Kohlenstoffmanagement von Sembcorp Industries, einem führenden panasiatischen Unternehmen für erneuerbare Energien, das an der Börse von Singapur notiert ist.

Soon Sze Meng, CEO von GoNetZero™, sagte: „GoNetZero™ spielt eine große Rolle bei der Lösung von Problemen der Zugänglichkeit und Transparenz, die die Bemühungen von Unternehmen um Netto-Null und Dekarbonisierung heute behindern. Unsere Lösungen sind für alle Unternehmen leicht zugänglich und skalierbar, unabhängig von ihrer Größe und ihren Fortschritten auf dem Weg zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft, und unterstützen Unternehmen dabei, den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren."

GoNetZeroTM ist eine globale Dekarbonisierungsplattform, die umfassende Lösungen anbietet, damit unsere Kunden ihre Netto-Null-Ziele erreichen können.

Wir helfen unseren Kunden bei der Erreichung ihrer Ziele mit GoNetZeroConnect, unserer Lösungssuite, die Emissionsmessung, -reduzierung, -kompensation und -berichterstattung unterstützt. Außerdem bieten wir Zugang zu verifizierten Zertifikaten für erneuerbare Energien und Emissionsgutschriften.

Unsere firmeneigene Plattform für intelligentes Energieanlagenmanagement, NetZeroOS, ermöglicht Energieerzeugern die Verwaltung, Optimierung und Skalierung ihrer Energieanlagen in den Bereichen Wind, Solar, Batterien, Wasser, Wasserstoff und Wärme.

Soon Sze Meng, CEO von GoNetZero™, bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen und Boards von E-Commerce-, Zahlungs- und Technologieunternehmen in China, Südostasien und den Vereinigten Staaten mit. Er kommt zu GoNetZero™ von JD.com, einem börsennotierten E-Commerce-Unternehmen, wo er President für Südostasien war.

Unser Führungsteam in Singapur besteht aus Jess Goh, Head of Carbon Credits Business, Teo Han Yong, Head of Renewable Energy Certificates, und Toh Keng Hoe, Head of Platform Business & Product.

GoNetZeroTM ist das Kohlenstoffmanagement-Unternehmen von Sembcorp Industries, einem führenden Anbieter von Energie- und Stadtplanungslösungen, der an der Börse von Singapur notiert ist.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.gonetzero.ai , o der schreiben Sie an contact@gonetzero.ai.

Sembcorp Industries (Sembcorp) ist ein führender Anbieter von Energie- und Stadtplanungslösungen, der sich zum Ziel gesetzt hat, Gutes zu tun und seinen Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigen Zukunft zu leisten.

Sembcorp hat seinen Hauptsitz in Singapur und nutzt sein Branchenwissen und seine globale Erfolgsbilanz, um innovative Lösungen zu liefern, die die Energiewende und eine nachhaltige Entwicklung unterstützen. Durch die Fokussierung auf den Ausbau der Geschäftsbereiche für erneuerbare Energien und integrierte urbane Lösungen will das Unternehmen sein Portfolio auf eine grünere Zukunft ausrichten und ein führender Anbieter nachhaltiger Lösungen werden.

Sembcorp verfügt über ein ausgewogenes Energieportfolio von 19,4 GW mit einer Bruttokapazität an erneuerbaren Energien von 11,9 GW weltweit, darunter Solar- und Windenergie sowie Energiespeicherung. Mit einem Projektportfolio von über 13.000 Hektar in ganz Asien kann das Unternehmen außerdem auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Umwandlung von unbebautem Land in nachhaltige Städtebauprojekte verweisen.

Sembcorp ist an der Hauptbörse von Singapur notiert. Das Unternehmen ist Bestandteil des FTSE Russell Index, des MSCI Singapore Index, des Straits Times Index sowie von Nachhaltigkeitsindizes wie dem FTSE4Good Index, den iEdge SG ESG-Indizes und mehreren MSCI ESG-Indizes. Weitere Informationen finden Sie auf: www.sembcorp.com.

