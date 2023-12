TOKYO DOME HOTEL

Tokyo Dome Hotel präsentiert renovierte Executive-Etagen: ein neues Kapitel urbaner Luxus

Nahtlose Anbindung an die bekannten Sehenswürdigkeiten Tokios!

Das Tokyo Dome Hotel unter der Leitung des Vorsitzenden und Geschäftsführers Fumiyuki Munakata liegt eingebettet im Herzen des pulsierenden Stadtbezirks Bunkyō in 1-3-61 Koraku in Tokio und erhebt sich gleich einem Leuchtfeuer des Komforts und der Annehmlichkeiten für Reisende. Das Hotel eröffnete im Jahr 2000 und wurde unlängst der ersten bedeutenden Renovierung unterzogen, nach der es dieses Jahr seinen neuen Look enthüllt. Highlight dieser Veränderung ist die Einführung von Executive-Etagen. Sie befinden sich in der 39. bis 41. Etage und sollen ein gehobenes Erlebnis für anspruchsvolle Gäste bieten.

Die hervorragende Lage des Hotels im geschichtlich bedeutsamen Stadtbezirk Bunkyō bietet seinen Gästen ein fesselndes kulturelles Erlebnis.

Es liegt bei den U-Bahnhöfen Suidobashi und Korakuen, wo zahlreiche Bahnlinien zusammenlaufen, wodurch ein nahtloser Anschluss an das weitläufige Schienennetz Tokios sichergestellt ist. Dieser strategische Standort bietet den Gästen eine mühelose Anbindung an die wichtigsten Bahnhöfe und bekannte Sehenswürdigkeiten Tokios wie Asakusa, Ginza, Shibuya und Akihabara und ist damit die beste Wahl sowohl für Geschäftsreisende als auch für Urlauber. Für Gäste, die mit dem Flugzeug anreisen, sorgen bequeme Limousinen-Bus-Services zwischen dem Flughafen Narita und dem Hotel für eine einfache Anreise.

Bei seiner jüngsten Renovierung hat das Tokyo Dome Hotel seine obersten Stockwerke sorgfältig neugestaltet und sie in eine städtische Themenoase verwandelt. Jedes Zimmer auf diesen Executive-Etagen bietet einen Panoramaausblick auf das dynamische Stadtbild Tokios, sodass die Gäste einen einmaligen Aussichtspunkt genießen, um die Energie der Stadt in sich aufzunehmen. Zwei unterschiedliche Perspektiven erwarten die Gäste: die zum Park weisende Seite (Nordseite) mit Blick auf Tokyo Dome City, und die zum Palast weisende Seite (Südseite), wo der Blick auf die sich ausbreitenden Geschäftsbezirke Marunouchi und Shinjuku und den idyllischen Kaiserpalast fällt. Diese Aussicht bietet den Gästen eine friedvolle Kulisse, um sich inmitten der geschäftigen Abläufe Tokios zu entspannen.

Während ihres Aufenthalts haben die Gäste exklusiven Zugang zur Executive Lounge, zu einem opulenten Frühstück im Sky Lounge & Dining „The Artist's Café" in der obersten Etage des Hotels und zu einem hochmodernen Fitnesscenter. Das Tokyo Dome Hotel ist bestrebt, ein unerreichtes Gastlichkeitserlebnis sicherzustellen und jeden Augenblick eines Besuchs in Tokio erinnerungswürdig zu machen.

Informationen zu Tokyo Dome Hotel

Das Tokyo Dome Hotel eröffnete am 1. Juni 2000 in Tokyo Dome City, einem der größten Unterhaltungskomplexe in der Stadtmitte Tokios. Das Hotel macht sich die drei Leitbilder zu eigen, die Tokyo Dome City verfolgt: „Sehen", „Spielen" und „Entspannen". Das Hotel will zudem mehr sein als nur ein einfacher Ort der Entspannung, sondern vielmehr ein Raum voller Unterhaltungsmöglichkeiten, der auch die Elemente „Spaß" und „Verspieltheit" umfasst. Der Wolkenkratzer hat drei unterirdische Etagen und 43 Stockwerke über der Bodenebene. Er ist 155 m hoch und besitzt eine Gesamtgeschossfläche von 105.856,6 ㎡. Das Hotel bietet 1.006 Zimmer, 9 Restaurants und Lounges (einschließlich ein außerhalb des Gebäudes liegendes Restaurant unter der Leitung des Hotels), 15 große, mittelgroße und kleine Bankettsäle, Einrichtungen für Hochzeiten inklusive Kapelle und Tempel, einen Außenpool und weitere Annehmlichkeiten.

