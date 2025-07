Sicherheitsingenieur.NRW

Donato Muro etabliert neuen Titel "Gesundheitsingenieur"- Ganzheitlicher Arbeitsschutz stellt Menschen konsequent in den Mittelpunkt

Düsseldorf (ots)

Donato Muro, renommierter Sicherheitsingenieur, Sicherheitsjurist und erfahrener Experte im Bereich Health, Safety & Environment (HSE), etabliert mit dem Titel "Gesundheitsingenieur" eine neue Dimension im modernen Arbeitsschutz. Künftig steht bei ihm nicht nur die technische und rechtliche Sicherheit, sondern der Mensch als Ganzes im Zentrum seiner ganzheitlichen Betrachtung.

Warum "Gesundheitsingenieur"? Ganzheitlichkeit zählt.

Donato Muro betont, dass der Titel "Gesundheitsingenieur" bewusst kein zusätzlicher akademischer Abschluss ist, sondern eine logische Weiterentwicklung seines umfangreichen Werdegangs. Durch seine interdisziplinäre Expertise aus den Bereichen Chemie, Biotechnologie, Arbeitspsychologie, Brandschutz, Compliance, Toxikologie und Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) verfolgt er einen integrierten Ansatz: "Nur gesunde Mitarbeitende sind langfristig leistungsfähig, zufrieden und motiviert - sowohl beruflich als auch privat. Ein ganzheitlicher Blick auf den Menschen ist heute unverzichtbar."

Dieser Überzeugung verleiht Muro nicht zuletzt als Lehrbeauftragter an mehreren deutschen Hochschulen Ausdruck. Sein fachliches Know-how, seine praxisnahe Erfahrung und didaktische Kompetenz gibt er regelmäßig an Studierende weiter und prägt so aktiv die nächste Generation von Sicherheitsexperten.

Nachhaltigkeit: Gesunde Mitarbeitende, gesunde Unternehmen

"Menschen ganzheitlich zu schützen bedeutet, sie nicht nur während ihrer Arbeitszeit sicher zu halten", so Muro. Vielmehr gehe es darum, Betriebe so aufzustellen, dass Mitarbeitende ihre Gesundheit auch privat nachhaltig stärken. Denn wer im Privatleben zufrieden ist, bringt diese Zufriedenheit und Motivation wieder in den Betrieb zurück.

Muro verfolgt diesen Ansatz nicht nur in seiner Beratungstätigkeit, sondern auch als renommierter Fachbuchautor mit inzwischen über zehn veröffentlichten Werken bei angesehenen Verlagen. Seine Bücher zu Themen wie Compliance, Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und Gefahrstoffmanagement haben ihn deutschlandweit bekannt gemacht und dienen zahlreichen Unternehmen als Praxisleitfaden.

Der Gesundheitsingenieur - Innovation aus Erfahrung

Der von Donato Muro eingeführte Titel Gesundheitsingenieur repräsentiert eine neue Philosophie im Arbeitsschutz. Unternehmen profitieren von einer besseren Gesundheitskultur, reduzierten Fehlzeiten und gesteigerter Mitarbeiterzufriedenheit. Mitarbeitende erleben wiederum ein Arbeitsumfeld, das ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt und langfristig Gesundheit und Leistungsfähigkeit fördert.

Weitere Informationen zu Donato Muro, seinem Ansatz als Gesundheitsingenieur sowie zu den umfassenden Dienstleistungen von Sicherheitsingenieur.NRW finden Sie unter:

https://sicherheitsingenieur.nrw/

