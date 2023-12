CICG Academy of Translation and Interpretation

CICG: "Intelligente Produktion in Zhongshan" erleben

Beijing, China (ots)

Am 9. Dezember hat eine Delegation aus prominenten Übersetzern und Vertretern ausländischer Medien im Rahmen der von der CICG Academy of Translation and Interpretation veranstalteten "Experience the Vitality of Zhongshan Tour" (Erleben Sie die Vitalität von Zhongshan) die "Intelligente Produktion in Zhongshan" besucht. Im April 2022 sind die drei chinesischen Astronauten, die zum ersten Mal sechs Monate in der Erdumlaufbahn verbracht hatten, zur Erde zurückgekehrt und haben triumphiert, was für weltweites Interesse sorgte. Zu ihrer Ausrüstung gehörte auch die "Intelligente Produktion in Zhongshan": Auf der chinesischen Raumstation stammten zwei Mikrowellenherde für die Luft- und Raumfahrt, die die Astronauten mit drei Mahlzeiten pro Tag versorgten, von der Galanz Group Zhongshan. Der Transportstuhl, auf dem die Astronauten nach dem Verlassen der Kapsel lagen, wurde ebenfalls von einem Unternehmen aus Zhongshan entwickelt und hergestellt - Sitting Sense Technology Co., Ltd.

Laut Chen Min, dem Leiter von Sitting Sense Technology, hat das Forschungs- und Entwicklungsteam des Unternehmens ein halbes Jahr damit verbracht, diesen innovativen Spezialstuhl zu entwickeln. Er polstert Kopf, Nacken, Taille und Hüften von Astronauten effektiv und stützt deren gesamten Körper. So hilft er Astronauten, die lange Zeit im Weltraum gelebt haben, bei der Anpassung an die Schwerkraft der Erde. Hinter diesem Transportstuhl steht die geballte Stärke dieses nationalen Hightech-Privatunternehmens im Bereich der Forschung und Entwicklung sowie Fertigung für Bürostühle seit mehr als 20 Jahren.

"Er sieht nicht anders aus als andere Stühle, doch warum ist er so bequem?" Die Mitglieder der Delegation waren begeistert von einem Bürostuhl, den sie ausprobiert haben. Chen Min erklärte, dass Sitting Sense Technology im Gegensatz zu herkömmlichen Bürostühlen, die auf Ergonomie beruhen, dafür eintritt, Bürostühle aus medizinischer Sicht neu zu konzipieren und Stühle auf der Grundlage von Theorien der menschlichen Biomechanik wie Rehabilitation und Chiropraktik zu erforschen und zu entwickeln, um sie besser an die menschlichen Bedürfnisse anzupassen. Heute ist Sitting Sense Technology bei den Verbrauchern in Übersee hoch angesehen und hat sich zu einem Anbieter für Bürostühle für viele Forbes Top 500-Unternehmen und große internationale Konferenzen entwickelt.

Am Standort Zhongshan der Galanz-Gruppe hat die Delegation deren "Smart Factory", eine Produktionsstätte für Mikrowellenherde, aus nächster Nähe besichtigt: Hunderte von Robotern schwenken ihre Arme und "greifen" Teile mit Saugnäpfen, um sie schnell und präzise in die entsprechende Position der Werkzeugmaschine zu setzen. Nach der Bearbeitung der Teile bringt der nächste Roboter diese zum nächsten Bearbeitungsschritt. Zou Nengji, Vizepräsident der Galanz-Gruppe, erläuterte, dass Galanz seit der Umstellung der Produktion von zivilen Mikrowellenherden in den frühen 1990er Jahren über mehr als drei Jahrzehnte hinweg Erfahrungen in Forschung und Entwicklung gesammelt hat. Nach langjähriger technologischer Innovation hat das Unternehmen nun die technischen Barrieren ausländischer Hersteller überwunden, verfügt über zahlreiche Kerntechnologien im Bereich der Mikrowellenöfen und hat eine weltweite Führungsposition bei der Produktion und dem Verkauf von Mikrowellenöfen erreicht.

Die "Intelligente Produktion in Zhongshan" hat nicht nur die Innovationskraft der Privatwirtschaft in Zhongshan beflügelt, sondern auch eine breitere Entwicklungsplattform geschaffen - von der traditionellen Industriestadt über die starke Industriestadt bis hin zur hochwertigen Entwicklung.

Original-Content von: CICG Academy of Translation and Interpretation, übermittelt durch news aktuell