Saudi-Arabien hat mit 79,01 Punkten einen historischen Fortschritt im UNCTAD Liner Shipping Connectivity Index für Q4 erzielt.

In einer bedeutenden Entwicklung, die mit den Zielen der Nationalen Transport- und Logistikstrategie (NTLS) übereinstimmt, hat Saudi-Arabien seine Wettbewerbsfähigkeit und globale Position gefestigt. Die saudi-arabische Hafenbehörde (Mawani) hat im Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) der UNCTAD für das vierte Quartal 2023 mit 79,01 Punkten die höchste Verbesserung erzielt. Diese Leistung schließt sich an die jüngsten Rekorde an, darunter ein Ergebnis von 77,66 im dritten Quartal.

Mehrere Faktoren haben zu dieser Leistung beigetragen. 2023 wurden 28 neue Frachtdienste in Zusammenarbeit mit führenden Reedereien eingerichtet. Auch beim Containerumschlag hat das Königreich erhebliche Fortschritte gemacht und ist in der Rangliste der Lloyd's List One Hundred Ports von Platz 24 auf Platz 16 aufgestiegen. Darüber hinaus verbesserte sich Saudi-Arabien im Logistics Performance Index (LPI) der Weltbank um 17 Plätze und liegt nun auf Platz 38 von 160 Ländern.

Der Erfolg von Mawani ist auf die kontinuierliche Verbesserung der Infrastruktur und die Modernisierungsmaßnahmen zurückzuführen. Die Optimierung der Betriebsabläufe, die Umsetzung von Initiativen zur Automatisierung des Hafenbetriebs und der Einsatz modernster Ausrüstung stehen im Einklang mit dem Ziel, intelligente Technologien einzuführen. Darüber hinaus hat das Engagement von Mawani für die Erleichterung von Import- und Exportverfahren die nationalen Exporte und den globalen Seehandel gefördert, was letztlich zu einer Senkung der Kosten für den Hafenbetrieb geführt hat.

Der Liner Shipping Connectivity Index (LSCI) zielt darauf ab, die globale Hafenkonnektivität zu verbessern und die Zahl der Schifffahrtslinien zu erhöhen. Dies wird durch die Berücksichtigung verschiedener Teilindikatoren erreicht, wie z. B. die Häufigkeit der planmäßigen Schiffsbesuche pro Woche, die standardisierte Schiffskapazität und die Verfügbarkeit regelmäßiger Routen, die von den Schifffahrtslinien für den ein- und ausgehenden Verkehr angeboten werden. Diese Indikatoren bewerten den Grad der Konnektivität zwischen Häfen in verschiedenen Ländern und den dazugehörigen Schifffahrtsnetzen.

